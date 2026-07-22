मुंबई लोकलमध्ये तृतीयपंथीयांचा धिंगाणा? प्रवाशाला लाथा-बुक्क्यांनी मारलं,साडी वर केली अन्....; Video Viral

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काय घडलं व्हिडिओत?
समोर आलेल्या माहितीनुसार, १९ जुलै रोजी या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला. व्हिडिओतील दृष्ये पाहता तो काही क्षणातच व्हायरल झाला ज्यानंतर RPF ने आपला तपास सुरु करुन लगेच रेल्वे स्थानकावरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासाण्यास सुरुवात केली. कडक निगराणीखाली दादर सेंट्रल रेल्वे स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक १२ वरून दोन्ही आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले.
पोलिसांच्या चाैकशीत दोन्ही तृतीयपंथीयांने सांगितले की, माहिम-बांद्रा दरम्यान धावणाऱ्या रेल्वेत ते पैसै मागण्यासाठी रेल्वेच्या डब्यात चढले. यावेळी एका प्रवाशासोबत त्यांची बाचाबाची झाली. हे भांडण पुढे इतके वाढले की त्याचे मारामारीत रुपांतर झाले. रेल्वे अधिकाऱ्याच्या मते, ही घटना शासकीय रेल्वे आणि मुंबई सेंट्रलच्या परिसरात येते. तपासानंतर, पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी त्या दोघांना शासकीय रेल्वे पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.
GRP मुंबई सेंट्रलने दोघांच्या विरोधात भारतीय दंड न्याय संहितेच्या कलम ११५(२) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. लवकरच या प्रकरणात आवश्यक कारवाई केली जाणार असून चाैकशीदरम्यान दोन्ही तृतीयपंथींनी पोलिसांसमोर माफी मागितल्याचे समजत आहे. प्रवाशांची सुरक्षा करण्याचे काम रेल्वे पोलिसांचे असून भविष्यात अशा घटना होऊ नयेत यासाठी संबंधितांवर योग्य कारावाई होण्याची आशा आहे.
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घटनेचा व्हिडिओ @bombay नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर या घटनेचे दृष्य शेअर करण्यात आले आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘सुरक्षित वाहन चालवा, जीव वाचवा’. व्हिडिओला लाखो व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने यावर कमेंट्स करत घटनेवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “हे थांबवले पाहिजे; लोकल गाड्यांमध्ये त्यांच्यामुळे होणारा उपद्रव सतत वाढत आहे”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “जर तुम्ही पैसे दिले नाहीत, तर ते ते करतील”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “जोपर्यंत एखादी व्यक्ती शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या दिव्यांग नसेल, तोपर्यंत भारतात भिक्षा मागणे बेकायदेशीर आणि गुन्हा ठरवा”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.