गुरुवार, 23 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Mumbai Local Train Viral Video Transgender Assault Passenger Rpf Action Grp Case

मुंबई लोकलमध्ये तृतीयपंथीयांचा धिंगाणा? प्रवाशाला लाथा-बुक्क्यांनी मारलं,साडी वर केली अन्….; Video Viral

Updated On: Jul 22, 2026 | 11:53 AM IST
जाहिरात
सारांश

Train Viral Video : मुंबई लोकलमधील एका वादाचे रूप मारहाणीत झाल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. प्रवासी आणि दोन तृतीयपंथीयांमधील वाद पुढे शिगेला गेला आणि त्यांनी प्रवाशाला लाथाबुक्क्यांनी मारण्यास सुरुवात केली.

मुंबई लोकलमध्ये तृतीयपंथीयांचा धिंगाणा? प्रवाशाला लाथा-बुक्क्यांनी मारलं,साडी वर केली अन्....; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • लोकलमधील वादाचे रूप मारहाणीत; व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल.
  • CCTVच्या मदतीने संशयितांचा शोध घेऊन रेल्वे पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
  • प्रवाशाशी झालेल्या बाचाबाचीनंतर घटना घडल्याचे प्राथमिक चौकशीत समोर आले.
मुंबईकरांची लाईफलाईन मानली जाणाऱ्या लोकल ट्रेनमध्ये अनेक घटना घडत असतात. अलिकडे इथे एक नवा गोंधळ शेअर करण्यात आला आहे. यात चालू रेल्वेत दोन तृतीयपंथीयांचा एका प्रवाशासोबत मोठा वाद पेटल्याचे दिसते. हा वाद पुढे इतका वाढतो की याचे हिंसेत रुपांतर होते. व्हिडिओमध्ये दोन तृतीयपंथी सीटवर बसलेल्या एका प्रवाशाला बेदम मारहाण करताना दिसतात. दोघेही इतके संतापलेले असतात की प्रवाशाच्या कानिशिलात ते सपासाप थप्पड मारु लागतात. यावेळी रेल्वे डब्यातील अन्य प्रवासी मात्र बघ्यांची भूमिका बजावत असतात. चला व्हिडिओत काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

काका हवेत फायरिंग करायला गेले खरे पण बंदूक निघाली फुसकी; लोक म्हणाले, हा चायनीज नाही तर पाकिस्तानी माल

काय घडलं व्हिडिओत?

समोर आलेल्या माहितीनुसार, १९ जुलै रोजी या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला. व्हिडिओतील दृष्ये पाहता तो काही क्षणातच व्हायरल झाला ज्यानंतर RPF ने आपला तपास सुरु करुन लगेच रेल्वे स्थानकावरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासाण्यास सुरुवात केली. कडक निगराणीखाली दादर सेंट्रल रेल्वे स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक १२ वरून दोन्ही आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले.

पोलिसांच्या चाैकशीत दोन्ही तृतीयपंथीयांने सांगितले की, माहिम-बांद्रा दरम्यान धावणाऱ्या रेल्वेत ते पैसै मागण्यासाठी रेल्वेच्या डब्यात चढले. यावेळी एका प्रवाशासोबत त्यांची बाचाबाची झाली. हे भांडण पुढे इतके वाढले की त्याचे मारामारीत रुपांतर झाले. रेल्वे अधिकाऱ्याच्या मते, ही घटना शासकीय रेल्वे आणि मुंबई सेंट्रलच्या परिसरात येते. तपासानंतर, पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी त्या दोघांना शासकीय रेल्वे पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.

GRP मुंबई सेंट्रलने दोघांच्या विरोधात भारतीय दंड न्याय संहितेच्या कलम ११५(२) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. लवकरच या प्रकरणात आवश्यक कारवाई केली जाणार असून चाैकशीदरम्यान दोन्ही तृतीयपंथींनी पोलिसांसमोर माफी मागितल्याचे समजत आहे. प्रवाशांची सुरक्षा करण्याचे काम रेल्वे पोलिसांचे असून भविष्यात अशा घटना होऊ नयेत यासाठी संबंधितांवर योग्य कारावाई होण्याची आशा आहे.

 

View this post on Instagram

 

CJP समर्थकांनी हाइड्रोजन ट्रेनवर केली दगडफेक? रेल्वेने सत्य केले उघड; Video Viral

घटनेचा व्हिडिओ @bombay नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर या घटनेचे दृष्य शेअर करण्यात आले आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘सुरक्षित वाहन चालवा, जीव वाचवा’. व्हिडिओला लाखो व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने यावर कमेंट्स करत घटनेवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “हे थांबवले पाहिजे; लोकल गाड्यांमध्ये त्यांच्यामुळे होणारा उपद्रव सतत वाढत आहे”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “जर तुम्ही पैसे दिले नाहीत, तर ते ते करतील”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “जोपर्यंत एखादी व्यक्ती शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या दिव्यांग नसेल, तोपर्यंत भारतात भिक्षा मागणे बेकायदेशीर आणि गुन्हा ठरवा”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Mumbai local train viral video transgender assault passenger rpf action grp case

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 22, 2026 | 11:53 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अरे बापरे! चिमुकली अजगरासोबत खेळू लागली रस्सीखेच, Viral Video पाहून यूजर्स अवाक्
1

अरे बापरे! चिमुकली अजगरासोबत खेळू लागली रस्सीखेच, Viral Video पाहून यूजर्स अवाक्

ही व्यथा काही आगळीच… सिग्नल लागताच तरुणाने लगेच बाईकच्या टाकीवर सुरु केला लॅपटाॅप; म्हणाला, हेच आहे कॉर्पोरेटचे आयुष्य
2

ही व्यथा काही आगळीच… सिग्नल लागताच तरुणाने लगेच बाईकच्या टाकीवर सुरु केला लॅपटाॅप; म्हणाला, हेच आहे कॉर्पोरेटचे आयुष्य

काय सांगता सापदेखील निघाला Oggy चा फॅन, चिमुकल्याच्या शेजारी बसून पाहू लागला कार्टून; मजेदार Video Viral
3

काय सांगता सापदेखील निघाला Oggy चा फॅन, चिमुकल्याच्या शेजारी बसून पाहू लागला कार्टून; मजेदार Video Viral

बापरे! तुरुंगात जाण्याच्या भितीने व्यक्तीने स्वत:ला जिवंतपणीच पुरले, घटनेने पोलिसही थक्क
4

बापरे! तुरुंगात जाण्याच्या भितीने व्यक्तीने स्वत:ला जिवंतपणीच पुरले, घटनेने पोलिसही थक्क

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
CJP ची देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा; ‘Every District, One Day, One Demand’ मोहिमेला उद्यापासून सुरुवात

CJP ची देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा; ‘Every District, One Day, One Demand’ मोहिमेला उद्यापासून सुरुवात

Jul 23, 2026 | 05:53 PM
WTC 2027 चे महायुद्ध कधी होणार? कोण मारणार बाजी? ICC ने केली जाहीर केली तारीख अन्…

WTC 2027 चे महायुद्ध कधी होणार? कोण मारणार बाजी? ICC ने केली जाहीर केली तारीख अन्…

Jul 23, 2026 | 05:51 PM
US Saudi Deal: इराणला रोखण्यासाठी अमेरिकेची सौदीच्या खांद्यावर बंदूक; युरेनियम संवर्धन सूट आणि ‘हा’ करार ठरणार गेमचेंजर

US Saudi Deal: इराणला रोखण्यासाठी अमेरिकेची सौदीच्या खांद्यावर बंदूक; युरेनियम संवर्धन सूट आणि ‘हा’ करार ठरणार गेमचेंजर

Jul 23, 2026 | 05:41 PM
Matang samaj protest: १ ऑगस्टला मुंबईवर १ लाख लोकांचा धडक मोर्चा; सचिन साठे यांनी सरकारला दिला थेट इशारा

Matang samaj protest: १ ऑगस्टला मुंबईवर १ लाख लोकांचा धडक मोर्चा; सचिन साठे यांनी सरकारला दिला थेट इशारा

Jul 23, 2026 | 05:40 PM
Satara News: सातारा पालिकेत राजकीय घडामोडी! उदयनराजे समर्थक नगरसेवकांची दांडी; अवघ्या ३० मिनिटांत ४६ विषयांना मंजुरी

Satara News: सातारा पालिकेत राजकीय घडामोडी! उदयनराजे समर्थक नगरसेवकांची दांडी; अवघ्या ३० मिनिटांत ४६ विषयांना मंजुरी

Jul 23, 2026 | 05:38 PM
सारा अली खान बनली कल्याण ज्वेलर्सची नवी ब्रँड ॲम्बेसेडर; ‘अंतरा’ कलेक्शनसाठी नवीन मोहीम लॉन्च

सारा अली खान बनली कल्याण ज्वेलर्सची नवी ब्रँड ॲम्बेसेडर; ‘अंतरा’ कलेक्शनसाठी नवीन मोहीम लॉन्च

Jul 23, 2026 | 05:33 PM
अभिमानास्पद क्षण! लॉर्डसवर रचला इतिहास; मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी केला Kranti Goud चा गौरव

अभिमानास्पद क्षण! लॉर्डसवर रचला इतिहास; मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी केला Kranti Goud चा गौरव

Jul 23, 2026 | 05:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा