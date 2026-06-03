‘ट्रेनमधून फेकून देईल…’ , जेवणाच्या बिलावरुन प्रवासी आणि विक्रेत्यामध्ये वाद; वेंडरने दिली थेट धमकी, VIDEO VIRAL

व्हायरल होण्यासाठी कायपण! लाईक्स आणि व्ह्यूजसाठी पठ्ठ्याने थेट भुसाच खाल्ला; VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले, हा तर..
नेमकं काय घडलं?
लांबच्या प्रवासात अनेक खाण्यापिण्याच्या गोष्टींवरुन चिंता निर्माण होते. आधीच जेवण अस्वच्छ असल्याचे गोष्टींवरुन वाद आहे. त्यात अनेकदा त्यांच्या किंमतीवरुन प्रश्न पडतो. अनेकदा ट्रेनमध्ये खाद्यपदार्थ विकणारे वेंडर १० रुपयाची वस्तू २०-३० ला १०० ची २००-३०० ला देतात. यामुळे अनेकदा तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. परंतु तरीही वेंडर्स सुधारण्याच नाव घेत नाही. सध्या व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओनुसार असाच काहीसा प्रकार घडला आहे.
एका प्रवाशाने ८० रुपयाची वस्तू १३० ला लावल्याने विक्रेत्याला जाब विचारला आहे. यावर संतापून विक्रेत्याने प्रवाशाल थेट धमकीच दिली आहे. प्रवाशाला ट्रेनमधून फेकून देण्याची धमकी या वेंडरने दिली आहे. प्रवाशाने जेव्हा विक्रेत्याला बिल मागितले तेव्हा संतापून विक्रेत्याने तुला ट्रेनमधून फेकून द्यायला जराही वेळ लागणार नाही असे म्हटले आहे.
व्हायरल व्हिडिओ
Passenger Questioned ₹80 Meal Being Sold for ₹130, Vendor Threatened Him Saying. “Tumhe Train Se Neeche Fenkne Mein Time Nahi Lagega” pic.twitter.com/2XOQD2mBQ1 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 3, 2026
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @gharkekalesh या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहे. अनेकांनी विक्रेत्याच्या अरेरावीवर संताप व्यक्त केला आहे. तसेच अशा विक्रेत्यांविरोधात कारवाईची मागणी केली आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.