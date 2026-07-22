शुक्रवार, 24 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Ashadhi Wari 2026: आषाढी वारीची हजारो वर्षांच्या गौरवशाली परंपरेची कशी झाली सुरुवात, जाणून घ्या इतिहास आणि महत्त्व

Updated On: Jul 22, 2026 | 11:40 AM IST
जाहिरात
सारांश

आषाढी वारी ही महाराष्ट्राच्या आध्यात्मिक इतिहासातील सर्वात तेजस्वी परंपरांपैकी एक आहे. हजार वर्षांहून अधिक काळ संतांनी जो भक्तीचा, समतेचा आणि मानवतेचा संदेश दिला, तो आजही लाखो वारकरी आपल्या आचरणातून जिवंत ठेवत आहेत. यावर्षी मोठ्या संख्येने दिंडी दाखल झाले आहेत. या वारीची परंपरा, इतिहास जाणून घेऊया

फोटो सौजन्य- chatgpt

फोटो सौजन्य- chatgpt

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • आषाढी वारीची सुरुवात कशी झाली
  • वारी म्हणजे काय
  • आषाढी वारीचा इतिहास आणि महत्त्व
 

महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक, धार्मिक आणि आध्यात्मिक परंपरेत आषाढी वारीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. दरवर्षी आषाढ शुक्ल एकादशीच्या दिवशी लाखो वारकरी विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी पंढरपूरकडे पायी प्रस्थान करतात. ही केवळ यात्रा नसून भक्ती, समता, सेवा, शिस्त, संयम आणि सामाजिक ऐक्य यांचा अद्वितीय सोहळा आहे. संतांच्या अभंगांचा गजर, टाळ-मृदंगाचा निनाद, भगव्या पताकांचे डोलणे आणि “ज्ञानोबा-तुकाराम”चा अखंड जयघोष यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र भक्तिरसात न्हाऊन निघतो.

आषाढी वारी ही केवळ धार्मिक परंपरा नाही, तर ती महाराष्ट्राच्या लोकजीवनाची, संतपरंपरेची आणि भारतीय संस्कृतीतील भक्ती आंदोलनाची जिवंत ओळख आहे. सुमारे हजार वर्षांपासून अखंड सुरू असलेली ही परंपरा आजही त्याच भक्तिभावाने आणि उत्साहाने पुढे चालू आहे.

वारी म्हणजे काय?

‘वारी’ म्हणजे नियमितपणे, ठरावीक कालावधीनंतर देवदर्शनासाठी जाणे. वारकरी संप्रदायात दरवर्षी आषाढी आणि कार्तिकी एकादशीला पंढरपूर येथे जाऊन श्रीविठ्ठल-रुक्मिणीचे दर्शन घेण्याची परंपरा आहे. जो भक्त ही वारी नियमित करतो, तो ‘वारकरी’ म्हणून ओळखला जातो.

Ashadhi Ekadashi Special: भगवान विठ्ठलांच्या गळ्यात वैजयंती माळा का असते, जाणून घ्या त्यामागील कारणे

वारकरी संप्रदायात जात, धर्म, भाषा, श्रीमंती-गरीबी, स्त्री-पुरुष असा कोणताही भेद मानला जात नाही. सर्वजण “विठ्ठलाचे भक्त” म्हणून एकाच रांगेत चालतात. ही समतेची शिकवण वारीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य आहे.

आषाढी वारीचा इतिहास

पंढरपूर आणि विठ्ठलभक्तीची परंपरा अत्यंत प्राचीन आहे. इतिहासकारांच्या मते, इ.स. ११व्या-१२व्या शतकात पंढरपूर हे महत्त्वाचे वैष्णव तीर्थक्षेत्र म्हणून विकसित झाले. याच काळात विठ्ठलभक्तीचा प्रसार महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशात वाढू लागला. वारकरी परंपरेला संघटित स्वरूप देण्याचे श्रेय संत ज्ञानेश्वर आणि संत नामदेव यांना दिले जाते. त्यांनी विठ्ठलभक्ती सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवली. त्यानंतर संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत चोखामेळा, संत सावता माळी, संत गोरा कुंभार, संत नरहरी सोनार, संत जनाबाई, संत मुक्ताबाई, संत सेना महाराज अशा अनेक संतांनी या परंपरेला अधिक व्यापक स्वरूप दिले.

आजची पालखी परंपरा विशेषतः संत तुकाराम महाराज आणि संत ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पादुकांच्या पालख्यांमुळे प्रसिद्ध आहे.

संत ज्ञानेश्वर आणि वारी

संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी भगवद्गीतेचे ज्ञान सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मराठीत ‘भावार्थदीपिका’ अर्थात ‘ज्ञानेश्वरी’ लिहिली. त्यांनी भक्ती आणि ज्ञान यांचा सुंदर संगम घडवला. आळंदी येथून निघणारी त्यांच्या पादुकांची पालखी आज लाखो वारकऱ्यांच्या श्रद्धेचे केंद्र आहे. “ज्ञानोबा माऊली” हा जयघोष संपूर्ण वारीभर घुमत असतो.

Ashadhi Wari 2026: वारीत पाय लागल्यानंतर ‘माऊली, चला पुढे’ का म्हणतात? जाणून घ्या वारकरी परंपरेचे तत्त्वज्ञान

संत तुकाराम महाराजांचे योगदान

देहूचे संत तुकाराम महाराज यांनी अभंगांच्या माध्यमातून भक्तीला लोकभाषा दिली. त्यांनी समाजातील अंधश्रद्धा, जातिभेद आणि कर्मकांडावर प्रहार करून नामस्मरणाचा मार्ग दाखवला.

“जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले” ही त्यांची शिकवण आजही वारकरी संप्रदायाचा आधार आहे.
देहूहून निघणारी संत तुकाराम महाराजांची पालखी ही वारीतील दुसरी प्रमुख पालखी आहे.

पालखी परंपरेची सुरुवात

आज ज्या भव्य पालख्या आपण पाहतो, त्या परंपरेला संघटित स्वरूप देण्याचे मोठे श्रेय हैबतबाबा आरफळकर यांना जाते. १९व्या शतकात त्यांनी पालखी सोहळ्याची शिस्त, मुक्काम, दिंडी व्यवस्था, ध्वज, घोडे आणि नियोजनबद्ध प्रवास यांना निश्चित स्वरूप दिले. आजही पालखी सोहळा त्यांच्या आखून दिलेल्या शिस्तीनुसार पार पडतो.

दिंडी परंपरा

वारीमध्ये हजारो दिंड्या सहभागी होतात. प्रत्येक दिंडीचे स्वतंत्र नाव, ध्वज, टाळकरी, मृदंगवादक, भजन मंडळ आणि सेवेकरी असतात. दिंडी म्हणजे चालते-बोलते आध्यात्मिक विद्यापीठच. चालताना अभंग, हरिपाठ, कीर्तन, प्रवचन आणि नामस्मरण अखंड सुरू असते.

वारीतील शिस्त

लाखो लोक असूनही वारीतील शिस्त जगभर अभ्यासाचा विषय ठरली आहे. सर्व वारकरी वेळेचे काटेकोर पालन करतात. साधेपणा आणि सात्त्विकता जपतात. मद्य, तंबाखू, व्यसनांपासून दूर राहतात. स्वच्छतेची काळजी घेतात. सर्वांना समान वागणूक देतात. सेवा हीच खरी भक्ती मानतात. ही स्वयंशिस्त कोणत्याही सरकारी नियमांमुळे नव्हे, तर श्रद्धा आणि संस्कारांमुळे निर्माण झालेली आहे.

वारीमध्ये अनेक संतांच्या पालख्या सहभागी होतात.

सांस्कृतिक महत्त्व

वारीमुळे महाराष्ट्रात अभंग, भारूड, कीर्तन, भजन, ओव्या, लोकसंगीत आणि लोककला यांचे जतन झाले. वारकरी परंपरेमुळे मराठी भाषेला आध्यात्मिक आणि साहित्यिक समृद्धी लाभली.

वारी ही महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक ओळखीचा अविभाज्य भाग बनली आहे.

राष्ट्रीय आणि जागतिक महत्त्व

आज आषाढी वारीचा अभ्यास भारतातीलच नव्हे, तर जगभरातील अनेक विद्यापीठांमध्ये केला जातो. लाखो लोकांची स्वयंशिस्त, व्यवस्थापन, सामूहिक जीवन, सामाजिक समता आणि अध्यात्म यांचा अनोखा संगम म्हणून वारीकडे पाहिले जाते.
वारी ही जगातील सर्वात मोठ्या शांततापूर्ण पदयात्रांपैकी एक मानली जाते.

आजच्या काळातील वारी

तंत्रज्ञानाच्या युगातही वारीची परंपरा तितक्याच श्रद्धेने सुरू आहे. तरुण पिढी मोठ्या संख्येने वारीत सहभागी होत आहे. पर्यावरण संवर्धन, स्वच्छता, प्लास्टिकमुक्त वारी, वैद्यकीय सेवा, अन्नदान आणि सामाजिक जनजागृती यांसारखे उपक्रमही आज वारीचा भाग बनले आहेत. वारी आजही केवळ देवदर्शनापुरती मर्यादित नसून समाजजागृतीचे प्रभावी माध्यम ठरली आहे.

विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी निघालेली ही पदयात्रा प्रत्यक्षात आत्म्याच्या परमेश्वराकडे जाणाऱ्या प्रवासाचे प्रतीक आहे. संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम आणि इतर संतांनी घडविलेली ही परंपरा केवळ महाराष्ट्राची नव्हे, तर संपूर्ण भारताच्या सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक वैभवाची अमूल्य धरोहर आहे. म्हणूनच आषाढी वारी ही श्रद्धा, संस्कार, समता आणि अखंड भक्तीचा हजार वर्षांचा ज्ञानयज्ञ म्हणून आजही अखंड तेवत आहे.

 

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: आषाढी वारी म्हणजे काय?

    Ans: आषाढी एकादशीला भगवान विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी वारकरी पंढरपूरला पायी जाणाऱ्या पारंपरिक यात्रेला आषाढी वारी म्हणतात.

  • Que: वारीची सुरुवात कोणी केली?

    Ans: वारकरी संप्रदायाला संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत एकनाथ यांसारख्या संतांनी संघटित स्वरूप दिले.

  • Que: आषाढी वारीचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: वारी ही भगवान विठ्ठलावरील भक्ती व्यक्त करण्याचा आणि आध्यात्मिक शुद्धीचा पवित्र मार्ग मानला जातो.

Web Title: Ashadhi wari 2026 how did ashadhi wari start history and importance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 22, 2026 | 11:40 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

वाखरीत भक्तीचा महासागर, माऊलींच्या गोल रिंगणात लाखो वारकरी तल्लीन; ‘ज्ञानोबा-तुकाराम’च्या जयघोषाने दुमदुमला परिसर
1

वाखरीत भक्तीचा महासागर, माऊलींच्या गोल रिंगणात लाखो वारकरी तल्लीन; ‘ज्ञानोबा-तुकाराम’च्या जयघोषाने दुमदुमला परिसर

Alibag Ashadhi Ekadashi Wari: अलिबागमध्ये ‘एक दिवस तरी वारी अनुभवावी’ संकल्पनेतून भव्य दिंडी; पालखी सोहळ्यात विठ्ठलनामाचा गजर
2

Alibag Ashadhi Ekadashi Wari: अलिबागमध्ये ‘एक दिवस तरी वारी अनुभवावी’ संकल्पनेतून भव्य दिंडी; पालखी सोहळ्यात विठ्ठलनामाचा गजर

Ashadhi Wari 2026: वारीत फुगडी खेळल्यानंतर वारकरी एकमेकांच्या पाया का पडतात? जाणून घ्या आध्यात्मिक कारण
3

Ashadhi Wari 2026: वारीत फुगडी खेळल्यानंतर वारकरी एकमेकांच्या पाया का पडतात? जाणून घ्या आध्यात्मिक कारण

माऊली भेटली सोपाना; आनंद वैष्णवांना! मुख्यमंत्र्यांचा सहभाग; लाखो वारकऱ्यांच्या साक्षीने बंधूभेट सोहळा
4

माऊली भेटली सोपाना; आनंद वैष्णवांना! मुख्यमंत्र्यांचा सहभाग; लाखो वारकऱ्यांच्या साक्षीने बंधूभेट सोहळा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पावसाळ्यातील थंडगार वातावरणात प्या गरमागरम शेवगा-दुधीचे सूप; सर्दी खोकल्यापासून मिळेल आराम, राहाल कायमच फ्रेश

पावसाळ्यातील थंडगार वातावरणात प्या गरमागरम शेवगा-दुधीचे सूप; सर्दी खोकल्यापासून मिळेल आराम, राहाल कायमच फ्रेश

Jul 24, 2026 | 05:30 AM
सोनम वांगचुक यांनी सोडले उपोषण! केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांची रुग्णालयात भेट; आंदोलनातील मुद्द्यांवर चर्चेची शक्यता

सोनम वांगचुक यांनी सोडले उपोषण! केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांची रुग्णालयात भेट; आंदोलनातील मुद्द्यांवर चर्चेची शक्यता

Jul 24, 2026 | 02:41 AM
Pune Coffee Culture: कटिंग चहा ते कोल्ड ब्रू… पुण्यात रंगतंय ‘कॉफी कल्चर’!

Pune Coffee Culture: कटिंग चहा ते कोल्ड ब्रू… पुण्यात रंगतंय ‘कॉफी कल्चर’!

Jul 24, 2026 | 02:35 AM
PM Modi On NEET Paper Leak: प्रधानमंत्रींचे NEET पेपरफुटीवर पहिले जाहिर वक्तव्य! ‘गुन्हेगार ताब्यात! आज कॅबिनेटमध्ये होणार चर्चा

PM Modi On NEET Paper Leak: प्रधानमंत्रींचे NEET पेपरफुटीवर पहिले जाहिर वक्तव्य! ‘गुन्हेगार ताब्यात! आज कॅबिनेटमध्ये होणार चर्चा

Jul 24, 2026 | 02:06 AM
जंतरमंतर प्रकरणी टेंभुर्णीत भव्य निषेध मोर्चा; वंचित बहुजन आघाडी व वडार परिवर्तन सेनेची केंद्र सरकारवर टीका

जंतरमंतर प्रकरणी टेंभुर्णीत भव्य निषेध मोर्चा; वंचित बहुजन आघाडी व वडार परिवर्तन सेनेची केंद्र सरकारवर टीका

Jul 23, 2026 | 10:02 PM
केडीएमसी महासभेतील गदारोळानंतर मनसे-भाजप आमनेसामने; ‘सत्तेसाठी भाजपा लाचार, अभिमान असेल तर…’ मनसेकडून भाजपावर हल्लाबोल

केडीएमसी महासभेतील गदारोळानंतर मनसे-भाजप आमनेसामने; ‘सत्तेसाठी भाजपा लाचार, अभिमान असेल तर…’ मनसेकडून भाजपावर हल्लाबोल

Jul 23, 2026 | 09:43 PM
Maharashtra Rain Alert: राज्यावर भीषण संकट! ‘या’ भागांमध्ये मुसळधार पाऊस; खडकवासला धरणातून…

Maharashtra Rain Alert: राज्यावर भीषण संकट! ‘या’ भागांमध्ये मुसळधार पाऊस; खडकवासला धरणातून…

Jul 23, 2026 | 09:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा