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तरुणीला एकटी पाहून घरात शिरला नराधाम; इक्यात मुलीची आई आली अन्…, पाहा काय घडलं? VIDEO व्हायरल

Updated On: Jul 21, 2026 | 04:26 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर संतापजनक घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका नराधमाने तरुणीला एकटे पाहत थेट दरवाजा उघडून घरात घुसण्यचा प्रयत्न केला. याच वेळी मुलीची आई तिथे येते. यानंतर तरुणीच्या आईने असे काही केले आहे की पुन्हा कोणाच्या घरात घुसण्याची हिम्मत करणार नाही.

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तरुणीला एकटी पाहून घरात शिरला नराधाम; इक्यात मुलीची आई आली अन्..., पाहा काय घडलं? VIDEO व्हायरल (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • तरुणीला एकटी पाहून घरात शिरला नराधाम
  • इक्यात मुलीची आई आली अन्…
  • पाहा काय घडलं?
  • VIDEO व्हायरल
सोशल मीडियावर सतत काही ना काही व्हायरल होत असते. कुठेही काही चुकीचे घडत असेल तर त्याचेही व्हिडिओ अलीकडे सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. महिलांवरील अत्याचाराबाबातच्या तर अनेक घटना सोशल मीडियामुळे समोर येत आहे. काही दिवसांपूर्वीच बंगळुरुत एका नराधमाने महिलेच्या घरात घुसून गैरकृत्य केले होते. आता आणखी एका डिलिव्हरी बॉयने तरुणीला एकटे पाहून जबरदस्तीने घरात घुसण्याचा प्रयत्न केला. पण मुलीच्या आईने चांगलाच धडा शिकवला आहे. या घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आला आहे.

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नेमकं काय घडलं?

पार्सल देण्यासाठी आलेल्या डिलिव्हरी बॉयने तरुणीला एकटे पाहताच घरात घुसण्याचा प्रयत्न केला. डिलिव्हरी बॉय सुरुवातीला मुलीला प्रश्न विचारतो आणि यानंतर दरवाजा उघडून घरात घुसण्याचा प्रयत्न करतो. याच वेळी मुलीची आई तिथे येते. नराधम घरात घुसत असल्याचे पाहताच आईला संताप येतो ती त्याला चांगलीच सुनावते. कोणच्याही घरात असे घुसायचे नसते असे ती कडक शब्दात सांगते. यावर डिलिव्हरी बॉय पार्सलचा फोटो काढण्याचा बहाणा देतो. यावर मुलीची आई म्हणते की, प्रत्येकाची प्रायव्हसी असते, असे कोणच्याही घरात तुम्ही घुसू शकत नाही असे ओरडून सांगते.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

सध्या या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ @aajka_Lafda या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. अनेकांनी महिलेचे कौतुक केले असून डिलिव्हरी बॉय किंवा कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीवर विश्वास न ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच अनेकांनी अशा नरधामांना शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनत आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral video man caught entering house after seeing young woman alone

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Published On: Jul 21, 2026 | 04:26 PM

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