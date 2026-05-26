Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Ghost Rider Style Skeleton Bike Created From Scrap Video Went Viral On Social Media

यमराजांचा जावई जणू…! व्यक्तीने कचऱ्यापासून तयार केली सर्वात भयानक बाईक, पाहून यूजर्स अवाक्; Video Viral

Updated On: May 26, 2026 | 09:14 AM IST
सारांश

Jugadu Bike Video : भूतालाही घाबरवेल अशी अनोखी बाईक आता सोशल मिडियावर व्हायरल झाली आहे. यात सांगाड्याचा आणि कचऱ्याचा वापर करण्यात आला आणि मग जो लूक समोर आला त्याने सर्वांनाच हैराण केलं.

यमराजांचा जावई जणू...! व्यक्तीने कचऱ्यापासून तयार केली सर्वात भयानक बाईक, पाहून यूजर्स अवाक्; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • भंगारातून तयार केलेल्या अनोख्या बाईकने सोशल मीडियावर वेधलं सर्वांचं लक्ष वाढले.
  • सांगाड्यासारखी दिसणारी बाईक पाहून लोक थक्क झाले.
  • कोलकात्यातील तरुणाच्या भन्नाट क्रिएटिव्हिटीचा व्हिडिओ इंटरनेटवर तुफान व्हायरल झालाय.
सोशल मिडियावर दररोज अनेक अतरंगी व्हिडिओज व्हायरल होत असतात ज्यातील दृष्ये आपल्यावला थक्क करतात. अलिकडे मात्र एक आगळा-वेगळा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात तरुणाने अनोखा कर्तब करुन दाखवला. घटना पश्चिम बंगाल इथली असून तरुणाच्या कारनाम्याने सध्या इंटरनेटवर सर्वांनाच हैराण करुन सोडलं आहे. अनेक लोक आपल्या आवडीनुसार आपल्या गाडीत काही बदल करुन तिला माॅडिफाय करतात पण कोलकातामधील या तरुणाने तर संपूर्ण बाईकलाच सांगाड्याचे रुप देऊन टाकले. बाईक इतकी भयानक दिसून लागली की लोक म्हणाले जणू यमराजांसाठीच तिला तयार करण्यात आले आहे. चला याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

Petrol Diesel Memes : पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे जनतेचा संताप अनावर; सोशल मीडियावर Memes चा पाऊस

काय आहे प्रकरण?

कोलकातामध्ये राहणाऱ्या या तरुणाने आपली अनोखी क्रिएटिव्हिटी दाखवत बाईकला असे माॅडिफाय केले की लोक पाहून दंग झाली. या बाईकची रचना एका सांगाड्यासारखी करण्यात आली होती. हिला पाहून असं वाटलं जणू ही खरोखरची ‘घोस्ट राइडर’ बाईक आहे. या बाईकला जीत नावाच्या तरुणाने तयार केले होते. आपल्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर त्याने याचा व्हिडिओ शूट केला आणि बाईकला चालवून देखील दाखवले. बाईक इतकी अनोखी होती की रस्त्यावरची लोक याचा व्हिडिओ आपल्या फोनमध्ये कैद करताना दिसली.

जीतने सांगितले की, ही बाईक करोडो रुपये खर्च करुन तयार करण्यात आली नाही तर भंगार आणि तात्पुरत्या साधनांचा वापर करून त्याने स्वतः हे माॅडेल तयार केले आहे. बाईकचा हँडल आणि ब्रेक कोणत्या महागड्या गाडीचा नसून सामान्य सायकलचा वापरण्यात आलाय. बाईकची सीट सांगाड्याच्या शरीरासारखी आहे तर पुढची बाजूस कवटी बसवण्यात आली आहे. एकूणच बाईकचे रुप कुणालाही घाबरवण्यासाठी पुरेसे आहे. विचार करा, रात्रीच्या वेळी जर हिला रस्त्यावरुन पळवले तर नक्कीच कुणी भूत बाईकला चालवत आहे असा भास लोकांना होईल.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by jit64 (@wbjit64)

काय म्हणावं याला…! पोस्टरवरही मुली सुरक्षित नाहीत, वृद्धाचा अश्लिल Video Viral, पाहून यूजर्स संतापले

हा व्हिडिओ @wbjit64 नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या बाईकवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “खूप छान भावा”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “हा तर भारताचा घोस्ट रायडर” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “ही बाईक तर भूतालाही घाबरवायला पुरेशी आहे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Ghost rider style skeleton bike created from scrap video went viral on social media

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 26, 2026 | 09:14 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Petrol Diesel Memes : पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे जनतेचा संताप अनावर; सोशल मीडियावर Memes चा पाऊस
1

Petrol Diesel Memes : पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे जनतेचा संताप अनावर; सोशल मीडियावर Memes चा पाऊस

VIRAL : Donald Trump सारख्या दिसणाऱ्या म्हशीवरुन इराणचा खोचक टोला; सोशल मीडियावरील ‘ती’ पोस्ट चर्चेत
2

VIRAL : Donald Trump सारख्या दिसणाऱ्या म्हशीवरुन इराणचा खोचक टोला; सोशल मीडियावरील ‘ती’ पोस्ट चर्चेत

किती गोंडस! प्रार्थनेच्या वेळी विद्यार्थ्यांसोबत चक्क श्वानाने जोडले हात; व्हायरल VIDEO ने जिंकली नेटकऱ्यांची मने
3

किती गोंडस! प्रार्थनेच्या वेळी विद्यार्थ्यांसोबत चक्क श्वानाने जोडले हात; व्हायरल VIDEO ने जिंकली नेटकऱ्यांची मने

काय म्हणावं याला…! पोस्टरवरही मुली सुरक्षित नाहीत, वृद्धाचा अश्लिल Video Viral, पाहून यूजर्स संतापले
4

काय म्हणावं याला…! पोस्टरवरही मुली सुरक्षित नाहीत, वृद्धाचा अश्लिल Video Viral, पाहून यूजर्स संतापले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
यमराजांचा जावई जणू…! व्यक्तीने कचऱ्यापासून तयार केली सर्वात भयानक बाईक, पाहून यूजर्स अवाक्; Video Viral

यमराजांचा जावई जणू…! व्यक्तीने कचऱ्यापासून तयार केली सर्वात भयानक बाईक, पाहून यूजर्स अवाक्; Video Viral

May 26, 2026 | 09:14 AM
Pune Crime: पुण्यात संतापजनक प्रकार! बसस्टॉपवर महिलेसमोर अश्लील कृत्य, आरोपी अटकेत

Pune Crime: पुण्यात संतापजनक प्रकार! बसस्टॉपवर महिलेसमोर अश्लील कृत्य, आरोपी अटकेत

May 26, 2026 | 09:13 AM
Share Market Today: शेअर बाजारात तेजी कायम राहणार? आजच्या व्यवहारासाठी काय आहे तज्ज्ञांची रणनीती? जाणून घ्या

Share Market Today: शेअर बाजारात तेजी कायम राहणार? आजच्या व्यवहारासाठी काय आहे तज्ज्ञांची रणनीती? जाणून घ्या

May 26, 2026 | 08:56 AM
Dinvishesh : महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि लोकनेते विलासराव देशमुख यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या २६ मे चा इतिहास

Dinvishesh : महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि लोकनेते विलासराव देशमुख यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या २६ मे चा इतिहास

May 26, 2026 | 08:46 AM
Travel News : पाण्यामध्ये तरंगणारं नॅशनल पार्क, इथे होडीत बसून केली जाते जंगल सफारी

Travel News : पाण्यामध्ये तरंगणारं नॅशनल पार्क, इथे होडीत बसून केली जाते जंगल सफारी

May 26, 2026 | 08:43 AM
Satara News : नोटीस बजावूनही बदल नाही; समर्थ मंदिर परिसरात पालिकेचा अखेर बुलडोझर; अतिक्रमणांवर थेट घाव

Satara News : नोटीस बजावूनही बदल नाही; समर्थ मंदिर परिसरात पालिकेचा अखेर बुलडोझर; अतिक्रमणांवर थेट घाव

May 26, 2026 | 08:42 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: पुण्यात आज रात्रीपासून १४ दिवस जमावबंदी

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: पुण्यात आज रात्रीपासून १४ दिवस जमावबंदी

May 26, 2026 | 08:41 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM
Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

May 25, 2026 | 09:15 PM
Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

May 25, 2026 | 09:06 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

May 25, 2026 | 09:01 PM
Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

May 25, 2026 | 03:49 PM
Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

May 25, 2026 | 03:40 PM