Viral Video : रात्रीच्या वेळी आकाशातून India-Pakistan बॉर्डर कशी दिसते? ‘हा’ व्हिडिओ पाहून नेटकरी मंत्रमुग्ध

व्हायरल होत असलेला हा व्हिडिओ, विमानाच्या कॉकपीटमधून रेकॉर्ड करण्यात आलेला विहंगम दृश्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओ पाहू शकता की, रात्रीच्या घनदाट अंधारात सीमा स्पष्टपणे पाहायला मिळत आहे. चहूबाजींनी असलेल्या काळोख्यात पिवळ्या रंगाच्या प्रकाशाची झलक दिसत आहे. ही रेषा अशीच पुढे जात आहे. या चमकणाऱ्या रेषेने भारत पाकिस्तानला विभागले आहे. भारत आणि पाकिस्तानला विभागाणारी ही आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हणेजे रेडक्लिफ लाईन आहे. या सीमेवर दोन्ही देशांनी कडक सुरक्षा तैनात केली आहे. छावण्या उभारल्या आहेत. रात्रीच्या वेळी आकाशातून ही सामी एखाद्या ताऱ्यांच्या समूहासारखी दिसत आहे. हा नजरा अगदी जादूई मंत्रमुग्ध करणारा आहे.
व्हायरल व्हिडिओ
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर @capt_pradeepkrishnan या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. पायलट प्रदीप कृष्णने हा व्हिडिओ शेअर केला आहे. कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, भारत-पाक बॉर्डवरील लाईट्स इतक्या प्रखर आहे ती अवकाशातूनही स्पष्ट दिसू शकतात. रात्रीच्या अंधाराला भेदून जाणारा प्रकाश अत्यंत अद्भूत वाटतो.
हा व्हिडिओ पाहून नेटकरी देखील मंत्रमुग्ध झाले आहे. तर काही लोक भावुक झाले असून दोन्ही देशांतील माणसे अतिशय चांगली राहतात, परंतु राजकारण आणि इतिहासाच्या कटुतेमुने त्यांना वेगळे केलं आहे असे एका नेटकऱ्याने म्हटले आहे. दुसऱ्या एकाने सगळं ठीक आहे, पण या बॉर्जडरच्या विजेचे बील कोण भरतं? असा प्रश्न केला आहे. तर तिसऱ्याने हे दृश्य जमून दोन समुद्र एकत्र वाहत असल्यासारखे आहे, असे म्हटले आहे.
