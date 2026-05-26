Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Paragliding Accident In Austria Woman Survives After Mid Air Plane Collision Viral News In Marathi

हवेतच जीवाचा थरार! विमानाची जोरदार धडक, आकाशातच पॅरोशूट फाटलं अन् महिलेचा जीव मृत्यूच्या सापळ्यात अडकला; Video Viral

Updated On: May 26, 2026 | 10:23 AM IST
जाहिरात
सारांश

Plane Hit Paraglider : एक धडक अन् आकाशातच जीवावर बेतला धोका...! आकाशात पॅराग्लायडिंगचा आनंद घेत असतानाच महिलेच्या पॅराशूटला विमान येऊन धडकले ज्यानंतर व्हिडिओत जे घडले ते थरारक होते.

हवेतच जीवाचा थरार! विमानाची जोरदार धडक, आकाशातच पॅरोशूट फाटलं अन् महिलेचा जीव मृत्यूच्या सापळ्यात अडकला; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • आकाशात सुरू असलेला साहसी खेळ काही सेकंदांत भीषण अपघातात बदलला.
  • हवेतच नियंत्रण सुटल्याने महिलेची स्वतःला वाचवण्यासाठी धडपड सुरू झाली.
  • प्रसंगावधान राखत केलेल्या एका निर्णयामुळे मोठी दुर्घटना टळली.
अनेक मजेदार व्हिडिओज व्हायरल होत असतानाच आता मात्र सोशल मिडियावर एक चित्तथरारक घटनेचा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. घटना ऑस्ट्रियामध्ये घडल्याची माहिती असून यात एका महिलेसोबत गंभीर अपघात घडून आल्याचे दिसून आले. अपघात काही सांगून येत नाही आणि तो कधी कसा घडून येईल ते सांगता येत नाही. अशीच काहीशी घटना महिलेसोबत आकाशात पॅराग्लायडिंग करताना घडली.

यमराजांचा जावई जणू…! व्यक्तीने कचऱ्यापासून तयार केली सर्वात भयानक बाईक, पाहून यूजर्स अवाक्; Video Viral

घडलं असं की, महिला खुल्या आकाशात पॅराशूटच्या मदतीने पॅराग्लायडिंगचा आनंद लुटत होती पण याचदरम्यान एक विमान महिलेच्या पॅराशूटला येऊन धडकले. विमानाला तर काही झाले नाही पण या धडकेमुळे महिलेचे पॅराशूट फाटले ज्यामुळे हवेतच तिचा तोल ढासळू लागला. यानंतर महिला घाबरली आणि आकाशातच आपल्या बचावासाठी तिची धडपड सुरु झाली. ही संपूर्ण घटना आता कॅमेरात कैद झाली असून याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे.

नक्की काय घडलं?

ही थरारक घटना ऑस्ट्रियातील श्मिटेनहोहे पर्वताजवळ घडून आल्याची माहिती आहे. रिपोर्ट्सनुसार, ४४ वर्षांची पॅरोग्लायडर सबरीना शनिवारी दुपारच्या सुमारास आकाशात पॅराग्लायडिंगचा आनंद लुटत होती. सर्वकाही सामान्यपणे सुरु होते पण काही क्षणातच परिस्थितीने भीषण रुप घेतले. अवघ्या काही सेकंदातच तिथून एक वेगवान विमान सबरीनाच्या पॅराशूटला धडकून पुढे गेला ज्यानंतर तिचे पॅराशूट फाटले आणि तोल ढासळल्याने ती जमिनीच्या दिशेने खाली पडू लागली.

व्हिडिओमध्ये सबरीना खाली पडत असताना स्वतःला वाचवण्यासाठी पूर्णपणे प्रयत्न करताना दिसते. खाली पडत असतानाही ती शांतपणे परिस्थिती हाताळते आणि वेळीच इमरजंसी पॅराशूट खोलते ज्यामुळे तिचा जीव वाचतो. घटना भीषण होती पण सबरीनीच्या प्रसंगावधानाने तिचा जीव वाचवला. या घटनेमुळे सबरीनाला काही किरकोळ दुखापत झाल्याची माहिती आहे. घटनेनंतर सबरीनाने इंस्टाग्रामवर सांगितले की, “मी जिवंत आहे आणि इथे बसून हे सगळं लिहित आहे, यावर माझा अजूनही विश्वास बसत नाहीये”.

Petrol Diesel Memes : पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे जनतेचा संताप अनावर; सोशल मीडियावर Memes चा पाऊस

रिपोर्टनुसार, सबरीना आकाशातून खाली पडल्यानंतर काहीवेळातच तिला पोलिस हेलिकाॅप्टरच्या मदतीने रेस्क्यू करण्यात आलं होतं आणि यानंतर तिच्यावर उपचारही करण्यात आले. दुसरीकडे सबरीनाच्या पॅराशूटला धडकल्यानंतर विमान देखील सुरक्षितपणे लँडींग करण्यास यशस्वी झाले. विमानाचे थोडे नुकसान झाले पण कोणतीही जिवितहानी यात घडली नाही. पायलटच्या म्हणण्यानुसार, पॅराग्लायडर अचानक त्याच्या समोर आली ज्यामुळे त्याला टक्कर टाळता आली नाही. या घटनेचा व्हिडिओ @aviationbrk नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये घटनेची संपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Paragliding accident in austria woman survives after mid air plane collision viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 26, 2026 | 10:22 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

यमराजांचा जावई जणू…! व्यक्तीने कचऱ्यापासून तयार केली सर्वात भयानक बाईक, पाहून यूजर्स अवाक्; Video Viral
1

यमराजांचा जावई जणू…! व्यक्तीने कचऱ्यापासून तयार केली सर्वात भयानक बाईक, पाहून यूजर्स अवाक्; Video Viral

Petrol Diesel Memes : पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे जनतेचा संताप अनावर; सोशल मीडियावर Memes चा पाऊस
2

Petrol Diesel Memes : पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे जनतेचा संताप अनावर; सोशल मीडियावर Memes चा पाऊस

VIRAL : Donald Trump सारख्या दिसणाऱ्या म्हशीवरुन इराणचा खोचक टोला; सोशल मीडियावरील ‘ती’ पोस्ट चर्चेत
3

VIRAL : Donald Trump सारख्या दिसणाऱ्या म्हशीवरुन इराणचा खोचक टोला; सोशल मीडियावरील ‘ती’ पोस्ट चर्चेत

किती गोंडस! प्रार्थनेच्या वेळी विद्यार्थ्यांसोबत चक्क श्वानाने जोडले हात; व्हायरल VIDEO ने जिंकली नेटकऱ्यांची मने
4

किती गोंडस! प्रार्थनेच्या वेळी विद्यार्थ्यांसोबत चक्क श्वानाने जोडले हात; व्हायरल VIDEO ने जिंकली नेटकऱ्यांची मने

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
हवेतच जीवाचा थरार! विमानाची जोरदार धडक, आकाशातच पॅरोशूट फाटलं अन् महिलेचा जीव मृत्यूच्या सापळ्यात अडकला; Video Viral

हवेतच जीवाचा थरार! विमानाची जोरदार धडक, आकाशातच पॅरोशूट फाटलं अन् महिलेचा जीव मृत्यूच्या सापळ्यात अडकला; Video Viral

May 26, 2026 | 10:22 AM
Surya Gochar 2026 : रोहिणी नक्षत्रात सूर्य गोचर, कर्क राशीसह 5 राशींचं फळफळणार भाग्य; गाठणार करिअरमध्ये उंची

Surya Gochar 2026 : रोहिणी नक्षत्रात सूर्य गोचर, कर्क राशीसह 5 राशींचं फळफळणार भाग्य; गाठणार करिअरमध्ये उंची

May 26, 2026 | 10:06 AM
PM YASASVI: वाढत्या शैक्षणिक खर्चाचे टेन्शन मिटणार? केंद्र सरकारच्या ‘पीएम यशस्वी योजने’चा लाभ थेट विद्यार्थ्यांना मिळणार!

PM YASASVI: वाढत्या शैक्षणिक खर्चाचे टेन्शन मिटणार? केंद्र सरकारच्या ‘पीएम यशस्वी योजने’चा लाभ थेट विद्यार्थ्यांना मिळणार!

May 26, 2026 | 10:00 AM
Vidhan Parishad Election 2026: एकनाथ शिंदेंचे मोठे ‘राजकीय धक्कातंत्र’; आणखी एक पक्ष थेट शिंदेसेनेत विलीन होणार?

Vidhan Parishad Election 2026: एकनाथ शिंदेंचे मोठे ‘राजकीय धक्कातंत्र’; आणखी एक पक्ष थेट शिंदेसेनेत विलीन होणार?

May 26, 2026 | 09:56 AM
Vivo ने उडवली सर्वांची झोप! 9000mAh बॅटरीसह लाँच केला तगडा स्मार्टफोन, किंमत ठरली खास

Vivo ने उडवली सर्वांची झोप! 9000mAh बॅटरीसह लाँच केला तगडा स्मार्टफोन, किंमत ठरली खास

May 26, 2026 | 09:46 AM
Veg Spring Roll Recipe : स्ट्रीटसारखे कुरकुरीत ‘व्हेज स्प्रिंग रोल’ आता घरीच बनवा, पार्टी स्नॅक्ससाठी आहे परफेक्ट पर्याय

Veg Spring Roll Recipe : स्ट्रीटसारखे कुरकुरीत ‘व्हेज स्प्रिंग रोल’ आता घरीच बनवा, पार्टी स्नॅक्ससाठी आहे परफेक्ट पर्याय

May 26, 2026 | 09:45 AM
US Iran Strike : शांततेच्या प्रयत्नांना मोठा सुरुंग? होर्मुझच्या खाडीत अमेरिकेचा इराणवर भीषण हल्ला, पुन्हा युद्धाचे ढग गडद?

US Iran Strike : शांततेच्या प्रयत्नांना मोठा सुरुंग? होर्मुझच्या खाडीत अमेरिकेचा इराणवर भीषण हल्ला, पुन्हा युद्धाचे ढग गडद?

May 26, 2026 | 09:39 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM
Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

May 25, 2026 | 09:15 PM
Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

May 25, 2026 | 09:06 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

May 25, 2026 | 09:01 PM
Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

May 25, 2026 | 03:49 PM
Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

May 25, 2026 | 03:40 PM