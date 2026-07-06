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साहस की मृत्यूचा खेळ? पॅराग्लाइडिंग टेकऑफदरम्यान असं काही घडलं की…; VIDEO पाहून येईल अंगावर काटा

Updated On: Jul 06, 2026 | 11:23 AM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर पॅराग्लइडिंगचा एक अत्यंत थरारक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एक तरुण आणि ऑपरेटर टेकऑफ करत असताना असे काही घडलं आहे की पाहून थरकाप उडेल.

Paragliding

साहस की मृत्यूचा खेळ? पॅराग्लाइडिंग टेकऑफदरम्यान असं काही घडलं की...; VIDEO पाहून येईल अंगावर काटा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • पॅराग्लाइडिंग टेकऑफदरम्यान असं काही घडलं की…
  • VIDEO पाहून येईल अंगावर काटा
  • पाहा नेमकं काय घडलं?
अलीकडे तरुणाईमध्ये पॅराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग आणि बंजी जंपिंगीसारखे साहसी खेळांची क्रेझ प्रचंड वाढली आहे. सुट्ट्यांमध्ये डोंगराळ भागात, पर्टनस्थळी जाऊन असे खेळ खेळणाऱ्यांची संख्या वाढतच चालली आहे. परंतु यामुळे अनेकदा लोकांचा जीव धोक्यात येत असल्याचेही समोर आले आहे. नुकतेच सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये पॅराग्लाइंडिंग करताना टेकऑफदरम्यान असे काही घडलं आहे की पाहून काळजाचा ठोका चुकेल. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.

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नेमकं काय घडलं?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक तरुण पॅराग्लाइडिंग करण आहे. त्याला पॅराग्लाइंडिंग राइड टेकऑफ करण्यासाठी डोंगराच्या कड्यावरुन धाऊन घेत जात आहेत. परंतु खराब हवामानामुळे आणि वेगवान वाऱ्यामुळे नीट उडता येत नाही. गाइडचे आणि तरुणाचे नियंत्रण सुटल्याने टेकऑफ करताच काटेरी झाडांमध्ये कोसळतात. खाली एक खोल मोठी दरी असते. परंतु सुदैवाने ते आपला तोल सावरतात. कोणलाही गंभीर दुखापत झाला का नाही हे अद्याप स्पष्ट नाही. परंतु हा थरारक व्हिडिओ सध्या चिंतेचे कारण बनत आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @iNikhilsaini या अकाउंटवर शेअर करुन याची माहिती देण्यात आली आहे. सध्या हा व्हिडिओ पाहून लोकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. खराब हवामान असताना ऑपरेटरने उड्डाण का केले? असा प्रश्न लोक विचारत आहे. यापूर्वीही पराग्लाइंडिग करताना भीषण अपघात झाले आहेत. ज्यामध्ये अनेक जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. पर्यटनस्थळी स्थानिक सरकार आणि ऑपरेटरकडून कोणतीही काळजी घेतली जात नसल्याचा आरोप लोक करत आहेत.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Paragliding takeoff goes wrong accident video viral

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Published On: Jul 06, 2026 | 11:23 AM

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