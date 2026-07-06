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Raigad News: धाटाव MIDC मध्ये नालेसफाईचा फज्जा? केमिकलयुक्त पाणी रस्त्यावर; नागरिकांची चिंता वाढली

Updated On: Jul 06, 2026 | 11:22 AM IST
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सारांश

रायगड जिल्ह्यातील रोहा तालुक्यातील धाटाव औद्योगिक वसाहतीतील नालेसफाईच्या कामावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. लाखो रुपयांचा खर्च झाल्याचा दावा असतानाही नाले तुंबल्याने केमिकलयुक्त पाणी रस्त्यावर साचत असून नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.

Raigad News: धाटाव MIDC मध्ये नालेसफाईचा फज्जा? केमिकलयुक्त पाणी रस्त्यावर; नागरिकांची चिंता वाढली

Raigad News: धाटाव MIDC मध्ये नालेसफाईचा फज्जा? केमिकलयुक्त पाणी रस्त्यावर; नागरिकांची चिंता वाढली

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विस्तार
  • धाटाव MIDC मध्ये नालेसफाईवर लाखो रुपये खर्च झाल्याचा दावा असला तरी अनेक नाले अद्याप तुंबलेल्या अवस्थेत आहेत.
  • केमिकलयुक्त पाणी रस्त्यावर साचल्याने कामगार, विद्यार्थी आणि स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
  • दोषींवर कारवाई न झाल्यास MIDC कार्यालयावर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा भाजपने दिला आहे.
रोहा: धाटाव औद्योगिक वसाहतीत पावसाळ्यापूर्वी करण्यात आलेल्या नालेसफाईच्या कामावर लाखो रुपयांचा खर्च झाल्याचा दावा करण्यात आला असला, तरी प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी नाले तुंबलेलेच असल्याचे चित्र समोर आले आहे. नाल्यांमधील गाळ, कचरा आणि रासायनिक अवशेष न काढल्याने पावसाचे पाणी तसेच केमिकलयुक्त सांडपाणी थेट रस्त्यावर साचत असून नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी संबंधित ठेकेदारावर कठोर कारवाई करावी, अन्यथा एमआयडीसी कार्यालयावर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा भाजपने दिला आहे. रोहाडाय, प्रिव्ही, निलिकॉन, मजदा, आयन एक्सचेंज, अंशुल, साप्रट्रानस, बेक केमिकल्स आदी अनेक उद्योगांच्या परिसरातील नाल्यांमध्ये पावसाचे व रासायनिक पाणी तुंबले असून अनेक चेंबर ओव्हरफ्लो झाले आहेत.

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परिणामी हिरव्या रंगाचे केमिकलयुक्त पाणी थेट रस्त्यावर वाहत असून परिसरात दुर्गंधीचे साम्राज्य पसरले आहे. या धोकादायक परिस्थितीमुळे हजारो कामगार, शाळकरी विद्यार्थी, महिला, शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांना रोज जीव मुठीत धरून या केमिकलयुक्त पाण्यातूनच मार्ग काढावा लागत आहे. काही कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनाही कार्यालयात जाण्यासाठी या दूषित पाण्यातून चालत जावे लागत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

केमिकलयुक्त पाण्यातून मार्ग काढण्याची आली वेळ

औद्योगिक वसाहतीतील नालेसफाईच्या कामावर लाखो रुपये खर्च होत असताना प्रत्यक्षात नागरिकांना केमिकलयुक्त पाण्यातून मार्ग काढावा लागत असल्याने एमआयडीसी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी परिसरातून जोर धरत आहे.

धाटाव एमआयडीसी प्रशासनाची भूमिका

या संदर्भात एमआयडीसीचे उपअभियंता निशिकांत गीतेंशी संपर्क साधला असता सांगितले, “यावर्षी नालेसफाईची कामे करण्यात आली आहेत. काही ठिकाणी गटारांची कामे सुरू असल्याने किंवा काही भागात किरकोळ कामे बाकी असू शकतात. अशा ठिकाणांची पाहणी करून आवश्यक ती नालेसफाई व दुरुस्तीची कार्यवाही करण्यात येईल.”

अधिकाऱ्यांनीही दिली कबुली

अनेक उद्योगांच्या अधिकाऱ्याऱ्यांनीही यंदाची नालेसफाई समाधानकारक न झाल्याची कबुली दिली आहे. काही ठिकाणी नाल्यातील गाळ बाहेर काढून तो नाल्याच्या कडेलाच टाकण्यात आला. त्यानंतर झालेल्या पावसामुळे तोच गाळ पुन्हा नाल्यात वाहून गेल्याने संपूर्ण नालेसफाई केवळ कागदोपत्रीच झाल्याचा आरोप होत आहे.

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या प्रकरणाची उच्च स्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली असून संबंधित ठेकेदाराचे बिल चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अदा करू नये, अशी मागणी आहे. प्रशासनाने तातडीने कारवाई न केल्यास भाजपचे रोहा तालुकाध्यक्ष अमित घाग यांच्या नेतृत्वाखाली एमआयडीसी कार्यालयावर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. – सचिन मोरे, धाटाव विभाग अध्यक्ष, भाजप

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Alleged poor drain cleaning in dhataw midc triggers chemical waterlogging bjp warns of protest

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Published On: Jul 06, 2026 | 11:22 AM

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