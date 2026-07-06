Anti-Pakistan Protest : पाकिस्तानविरोधात लंडनमधील हजारो काश्मिरी रस्त्यावर; PoK च्या स्वातंत्र्याची घोषणाबाजी

मध्यपूर्वेत भारताचे मोठे राजनैतिक पाऊल; कतारमध्ये S. Jaishankar यांची पंतप्रधान अल-थानी यांच्याशी महत्त्वपूर्ण चर्चा
मिळालेल्या माहितीनुसार, लंडनच्या संसदेसमोर पार्लमेंट स्क्वेअरपासून पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तालयापर्यंत हा मोर्चा काढण्यात आला होता. यावेळी पाकिस्तानच्या जम्मू-काश्मीरमधील मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि राजयकीय दडपशाहीचा तीव्र निषेध करण्यात आला.
PoK मध्ये सुरु असलेल्या पाकिस्तानच्या कारवाईमुळे काश्मिरींमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. हा मोर्चा जम्मू-काश्मीर नॅशनल इंडिपेंडन्स अलायन्सचे (JKNA) अध्यक्ष महमूद काश्मिरी यांच्या नेतृत्त्वाखाली काढण्यात आला आहे. महमूद यांनी पाकिस्तान सरकारवर तीव्र टिका केली असून अन्यायाविरोधात लढा सुरुच राहिल असे म्हटले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या मोर्चात ब्रिटनमधील काश्मिरी समुदायासोबत बलुच आणि पश्तून समुदायातील प्रतिनिधीही सहभागी झाले आहे.
#WATCH | London, UK: Thousands of Kashmiris living in the United Kingdom participates in the London Kashmir Million March, marching from Parliament Square to the Pakistani High Commission to protest alleged human rights violations in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir (PoJK) and… pic.twitter.com/Ic9PdjFlhn — ANI (@ANI) July 6, 2026
पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीर जॉइंट अवामी अॅक्शन कमिटी (JAAC) संघटनेच्या नेत्यांना आणि शेकडो कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकल्याचा आरोप आहे. संघटनेचे प्रमुख शौकत नवाज मीर यांनाही अटक करण्यात आली आहे. यामुळे संपूर्ण परिसरात संताप पाहयाला मिळत आहे. संघटनेचे प्रमुख, नेते आणि इतर कार्यकर्त्यांच्या सुटकेची मागणी सुरु आहे. विविध शहरांमध्ये निदर्शने काढली जात आहेत.
गेल्या काही आठवड्यांपासून पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय प्रतिनिधित्व, निवडणुकांमधील राखीव जागा, महागाई, अत्यावश्यक वस्तूंचा तुटवडा, सरकारच्या धोरणांविरोधात नागरिकांमध्ये तीव्र रोष वाढत आहे. JAAC संघटनेने सरकारवर लोकशाही मार्गाने होणारे आंदोलन दाबल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
लोकांच्या अटक आणि त्यांच्यावरील कडककारवाईविरोधात जनआंदोलन सुरु आहे. काही भागांमध्ये आंदोलक आणि सुरक्षा दलांमध्ये चकामकही झाली आहे. सध्या पाकव्याप्त काश्मीरमधील स्थानिक प्रश्न आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेता विषय ठरत आहेत. यामुळे या आंदोलनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Ebola Outbreak : काँगोत इबोलाचा हाहा:कार! १,५०० हून अधिक बाधित, शेकडोंचा मृत्यू, आणीबाणीची स्थिती