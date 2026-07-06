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Aamir Khan Gauri Spratt Age: आमिर खानपेक्षा गौरी स्प्रॅट किती वर्षांनी लहान? वयातील अंतर जाणून तुम्हालाही बसेल धक्का

Updated On: Jul 06, 2026 | 10:53 AM IST
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सारांश

आमिर खान आणि गौरी स्प्रॅट यांच्या लग्नानंतर दोघांच्या वयातील अंतर चर्चेत आले आहे. गौरी स्प्रॅट आमिरपेक्षा किती वर्षांनी लहान आहे? जाणून घ्या त्यांची लव्ह स्टोरी आणि विवाहाची माहिती.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

बॉलिवूडचा मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान याने रविवारी मुंबईतील वांद्रे येथील निवासस्थानी खासगी समारंभात दीर्घकाळची साथीदार गौरी स्प्रॅट हिच्यासोबत विवाह केला. कुटुंबीय आणि मोजक्या मित्रपरिवाराच्या उपस्थितीत झालेल्या या रजिस्टर विवाहाची सध्या सर्वत्र चर्चा आहे.

दोघांच्या वयात किती अंतर?

आमिर खानचा जन्म 14 मार्च 1965 रोजी झाला असून तो 61 वर्षांचा आहे. तर गौरी स्प्रॅटचा जन्म 21 ऑगस्ट 1978 रोजी झाला असून ती 47 वर्षांची आहे. म्हणजेच दोघांच्या वयात 13 वर्षांचे अंतर आहे.

25 वर्षांची ओळख, पण प्रेमाला मिळाला उशिरा आकार

आमिर आणि गौरी यांची ओळख जवळपास 25 वर्षांपूर्वीची आहे. मात्र, त्यावेळी दोघेही रिलेशनशिपमध्ये नव्हते. 2024 मध्ये आमिरची चुलत बहीण नुझात खान हिच्या माध्यमातून त्यांची पुन्हा भेट झाली. त्यानंतर दोघांमध्ये जवळीक वाढली आणि सुमारे वर्षभर लाँग-डिस्टन्स रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यानंतर त्यांनी लग्नाचा निर्णय घेतला.

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साधेपणात पार पडला विवाहसोहळा

आमिर आणि गौरी यांनी कोणताही मोठा सोहळा न करता साध्या पद्धतीने रजिस्टर विवाह केला. या समारंभाला आमिरची पहिली पत्नी रीना दत्ता, मुलगी आयरा खान, मुलगा जुनैद खान तसेच दुसरी पत्नी किरण राव उपस्थित होते. याशिवाय आशुतोष गोवारीकर, राजकुमार हिरानी आणि एली अवराम यांच्यासह काही जवळचे मित्रही उपस्थित होते.

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आमिरचं तिसरं लग्न

हे आमिर खानचं तिसरं लग्न आहे. यापूर्वी त्याने रीना दत्ता आणि त्यानंतर किरण राव यांच्यासोबत विवाह केला होता. 2021 मध्ये किरण रावपासून विभक्त झाल्यानंतरही दोघे मुलगा आझादच्या संगोपनासाठी एकत्र काम करत आहेत. आता गौरी स्प्रॅटसोबत आमिरने आयुष्याची नवी सुरुवात केली आहे.

Web Title: Following aamir khan and gauri spratts wedding the age difference between the couple has become a major talking point

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Published On: Jul 06, 2026 | 10:53 AM

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