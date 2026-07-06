सोमवार, 6 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Heavy Rain Alert Collector Jitendra Dudi Declares Holiday For Schools Update

Rain Alert: शाळांना रेड अलर्ट! मुसळधार पावसामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश; जिल्ह्यातील सर्व शाळांना तातडीने सुट्टी जाहीर!

Updated On: Jul 06, 2026 | 11:23 AM IST
जाहिरात
सारांश

Collector Declares Rain Alert: हवामान विभागाने (IMD) ६ जुलै रोजी दिलेल्या 'रेड अलर्ट'च्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सर्व शाळा आणि अंगणवाड्यांना सुट्टी जाहीर केली आहे. लोणावळ्यातही शाळा बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

rain school alert

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Collector Declares Rain Alert:  भारतीय हवामान विभागाने (IMD) ६ जुलै रोजी दिलेल्या ‘रेड अलर्ट’ (Red Alert) आणि काही ठिकाणी अतिमुसळधार ते अत्यंत तीव्र मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सोमवारी (आज) जिल्ह्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील सर्व शाळांना सुट्टी जाहीर केली आहे.

शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश

शासकीय आदेशानुसार, संभाव्य अतिवृष्टी लक्षात घेता आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या हितासाठी सर्व अंगणवाड्या, प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा बंद राहतील. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमित कार्यालयीन वेळेत उपस्थित राहण्याचे आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनेनुसार आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित कर्तव्ये बजावण्यासाठी सज्ज राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

Railway Loco Pilot: रेल्वेत ‘लोको पायलट’ व्हायचंय? मग परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांनी ‘या’ मेडिकल टेस्टबद्दल लगेच जाणून घ्या

या दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना विनाकारण प्रवास टाळण्याचे, नद्या, नाले, धबधबे आणि पाण्याचा वेगवान प्रवाह असलेल्या ठिकाणांपासून दूर राहण्याचे तसेच प्रशासन आणि हवामान विभागाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

लोणावळ्यातही शाळांना सुट्टी

हवामान विभागाच्या पावसाच्या अंदाजानुसार, लोणावळा नगरपरिषदेनेही (LMC) सोमवारी सर्व अंगणवाड्या, प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना सुट्टी जाहीर केली आहे. लोणावळा नगरपरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अशोक साबळे यांनी जारी केलेल्या आदेशात, ५ ते ७ जुलै दरम्यान अनेक ठिकाणी मुसळधार आणि काही ठिकाणी अतिमुसळधार पावसाचा इशारा हवामान विभागाने दिल्याने आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचे म्हटले आहे. लोणावळा शहरातील अनेक खाजगी शाळांनीही आज सुट्टी जाहीर केली असून, पालकांना एसएमएस (SMS) द्वारे याबाबत कळवले आहे.

Career Options After 12th: मल्टीनेशनल कंपनीत काम करायचयं! मग १२ वी नंतर ‘हे’ कोर्सेस ठरू शकतात करिअरसाठी गेमचेंजर

Web Title: Heavy rain alert collector jitendra dudi declares holiday for schools update

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 06, 2026 | 11:23 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Karjat Rains Alert: कर्जतमध्ये पावसाचा हाहाकार! २४ तासांत २९१ मिमी पावसाची नोंद, उल्हास नदीला पूर; तर ३० हून अधिक…
1

Karjat Rains Alert: कर्जतमध्ये पावसाचा हाहाकार! २४ तासांत २९१ मिमी पावसाची नोंद, उल्हास नदीला पूर; तर ३० हून अधिक…

Weather Update : ‘६ जुलैपर्यंत अतिशय मुसळधार पाऊस अन् वादळी…’, रेड अलर्टच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांचे महत्त्वाचे आवाहन
2

Weather Update : ‘६ जुलैपर्यंत अतिशय मुसळधार पाऊस अन् वादळी…’, रेड अलर्टच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांचे महत्त्वाचे आवाहन

Rain Alert: या जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा रेड अलर्ट; आज (२ जुलै) शाळांना सुट्टी जाहीर, तुमच्या भागातील शाळा बंद राहणार का? जाणून घ्या
3

Rain Alert: या जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा रेड अलर्ट; आज (२ जुलै) शाळांना सुट्टी जाहीर, तुमच्या भागातील शाळा बंद राहणार का? जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Rain Alert: शाळांना रेड अलर्ट! मुसळधार पावसामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश; जिल्ह्यातील सर्व शाळांना तातडीने सुट्टी जाहीर!

Rain Alert: शाळांना रेड अलर्ट! मुसळधार पावसामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश; जिल्ह्यातील सर्व शाळांना तातडीने सुट्टी जाहीर!

Jul 06, 2026 | 11:23 AM
साहस की मृत्यूचा खेळ? पॅराग्लाइडिंग टेकऑफदरम्यान असं काही घडलं की…; VIDEO पाहून येईल अंगावर काटा

साहस की मृत्यूचा खेळ? पॅराग्लाइडिंग टेकऑफदरम्यान असं काही घडलं की…; VIDEO पाहून येईल अंगावर काटा

Jul 06, 2026 | 11:23 AM
Raigad News: धाटाव MIDC मध्ये नालेसफाईचा फज्जा? केमिकलयुक्त पाणी रस्त्यावर; नागरिकांची चिंता वाढली

Raigad News: धाटाव MIDC मध्ये नालेसफाईचा फज्जा? केमिकलयुक्त पाणी रस्त्यावर; नागरिकांची चिंता वाढली

Jul 06, 2026 | 11:22 AM
सरकारने पाठवलेल्या नोटीसवर Meta ने दिलं उत्तरं; म्हणाला, असा कंटेट शोधण्यासाठी… जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

सरकारने पाठवलेल्या नोटीसवर Meta ने दिलं उत्तरं; म्हणाला, असा कंटेट शोधण्यासाठी… जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

Jul 06, 2026 | 11:04 AM
Aamir Khan Gauri Spratt Age: आमिर खानपेक्षा गौरी स्प्रॅट किती वर्षांनी लहान? वयातील अंतर जाणून तुम्हालाही बसेल धक्का

Aamir Khan Gauri Spratt Age: आमिर खानपेक्षा गौरी स्प्रॅट किती वर्षांनी लहान? वयातील अंतर जाणून तुम्हालाही बसेल धक्का

Jul 06, 2026 | 10:53 AM
Anti-Pakistan Protest : पाकिस्तानविरोधात लंडनमधील हजारो काश्मिरी रस्त्यावर; PoK च्या स्वातंत्र्याची घोषणाबाजी

Anti-Pakistan Protest : पाकिस्तानविरोधात लंडनमधील हजारो काश्मिरी रस्त्यावर; PoK च्या स्वातंत्र्याची घोषणाबाजी

Jul 06, 2026 | 10:43 AM
Mumbai-Pune Missing Link:  पहिल्याच पावसात ‘मिसिंग लिंक’ला फटका; बोगद्याच्या प्रवेशद्वाराचा स्लॅब कोसळल्याने वाहतूक ठप्प

Mumbai-Pune Missing Link:  पहिल्याच पावसात ‘मिसिंग लिंक’ला फटका; बोगद्याच्या प्रवेशद्वाराचा स्लॅब कोसळल्याने वाहतूक ठप्प

Jul 06, 2026 | 10:38 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा