Rain Alert: शाळांना रेड अलर्ट! मुसळधार पावसामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश; जिल्ह्यातील सर्व शाळांना तातडीने सुट्टी जाहीर!

Collector Declares Rain Alert: भारतीय हवामान विभागाने (IMD) ६ जुलै रोजी दिलेल्या ‘रेड अलर्ट’ (Red Alert) आणि काही ठिकाणी अतिमुसळधार ते अत्यंत तीव्र मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सोमवारी (आज) जिल्ह्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील सर्व शाळांना सुट्टी जाहीर केली आहे.
शासकीय आदेशानुसार, संभाव्य अतिवृष्टी लक्षात घेता आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या हितासाठी सर्व अंगणवाड्या, प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा बंद राहतील. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमित कार्यालयीन वेळेत उपस्थित राहण्याचे आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनेनुसार आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित कर्तव्ये बजावण्यासाठी सज्ज राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
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या दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना विनाकारण प्रवास टाळण्याचे, नद्या, नाले, धबधबे आणि पाण्याचा वेगवान प्रवाह असलेल्या ठिकाणांपासून दूर राहण्याचे तसेच प्रशासन आणि हवामान विभागाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
हवामान विभागाच्या पावसाच्या अंदाजानुसार, लोणावळा नगरपरिषदेनेही (LMC) सोमवारी सर्व अंगणवाड्या, प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना सुट्टी जाहीर केली आहे. लोणावळा नगरपरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अशोक साबळे यांनी जारी केलेल्या आदेशात, ५ ते ७ जुलै दरम्यान अनेक ठिकाणी मुसळधार आणि काही ठिकाणी अतिमुसळधार पावसाचा इशारा हवामान विभागाने दिल्याने आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचे म्हटले आहे. लोणावळा शहरातील अनेक खाजगी शाळांनीही आज सुट्टी जाहीर केली असून, पालकांना एसएमएस (SMS) द्वारे याबाबत कळवले आहे.
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