Petrol Diesel Memes : पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे जनतेचा संताप अनावर; सोशल मीडियावर Memes चा पाऊस

या वाढत्या किंमतींमुळे लोकांचा राग अनावर झाला आहे. हा राग व्यक्त करण्यासाठी लोकांनी सोशल मीडियावर मीम्स शेअर केले आहे. अनेक नेटकऱ्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या गगनाला भिडणाऱ्या किमतींविषयी मीम्स पोस्ट करत टोला लगावला आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये सलग चौथ्यांदा झालेल्या दरवाढीवर भाष्य करताना एका युजरने प्रसिद्ध गाण्यातील धीरे धीरे प्यार को बढाना हे या ओळीच्या जागी धीरे धीरे प्राईस को बढाना है असे लिहेले आहे.
Petrol and Diesel price again increased by 87 & 91 paise/litre… Govt be like :#Petrol #Diesel pic.twitter.com/dakE0kI4Mp — UmdarTamker (@UmdarTamker) May 23, 2026
तर आणखी एका नेटकऱ्याने आधुनिक गाढवगाढी शेअर केली आहे. मी माझी गाडी आधीच बुक केली आहे, तुम्हीही करा असे म्हटले आहे.
After continuous Increasing Price of Petrol and Diesel. I have booked mine, book yours. pic.twitter.com/foQmkWwqq8 — Sumit Raj (@Sumitraj002) May 25, 2026
आणखी एका नेटकऱ्याने, काही दिवसांनी किंमतीमध्ये एक-दोन रुपयांची वाढ करत आहे, जणून कोणच्या लक्षात येणार नाही.
Ek do rupiya bhada rhe hai jaise kisi ko pata nahi chalega https://t.co/Ke7iIvgIrQ pic.twitter.com/wTL4FdUMPi — chiku (@va_nshbaba) May 25, 2026
एका मीममध्ये राजपाल यादव यांच्या चित्रपटातील दृश्याचा वापर केला आहे. यामध्ये सायकलच्या मागच्या सीटवर बसून गाडीचा दरवाजा धरलेले दाखवे आहे.
Petrol price increased by Rs 2.61 / litre and diesel price increased by Rs 2.71 / litre. #Petrol #Diesel After this news , The leader 👇🏻 pic.twitter.com/cRmMIQrzFd — Krisha 🌸 (@KrishaAsiagh) May 25, 2026
या मीममध्ये नेटकऱ्याने म्हटले आहे की, मी जेव्हा जेव्हा श्वास घेतो, तेव्हा तेव्हा पेट्रोलची किंमत १ किंवा २ रुपयाने वाढत आहे.
Everyday scenes pic.twitter.com/qlBvJbadKe — Abhishek (@be_mewadi) May 25, 2026