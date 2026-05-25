Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Petrol Diesel Memes : पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे जनतेचा संताप अनावर; सोशल मीडियावर Memes चा पाऊस

Updated On: May 25, 2026 | 02:23 PM IST
सारांश

Petrol Diesel Viral Memes : सध्या जगभरात इंधन दरात प्रचंड वाढ झाली आहे. यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला चांगलीच कात्री बसत आहे. दर चार दिवसांनी दरात थोडी थोडी वाढ होत असल्याने नागरिक संतप्त झाले आहे. यावर सोशल मीडियावर मीम्स शेअर केले जात आहेत.

petrol diesel price hike memes

Petrol Diesel Memes : पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे जनतेचा संताप अनावर; सोशल मीडियावर Memes चा पाऊस (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे जनतेचा संताप अनावर
  • सोशल मीडियावर Memes चा पाऊस
  • पाहा काय आहे मीम्समध्ये
Petrol Diesel Memes : सध्या देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतीमुळे नागरिकांमध्ये चिंतेचे वाावरण निर्माण झाले आहे. काही दिवसांपूर्वीच पेट्रोलचे दर सुमारे ९४.७७ प्रति लीटर रुपये आणि डिझेलचा भाव अंदाजे ८७.६७ प्रति लीटरवर पोहोचला होता. परंतु पुन्हा एखदा इंधन दरात मोठी वाढ झाली आहे. सध्या तेल कंपन्यांनी पेट्रोलच्या किमतीत २.६१ रुपये आणि डिझेलच्या किमतीत २.७१ रुपयांची वाढ केल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी, देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीमध्ये डिझेलचा दर वाढून ९५.२० रुपये प्रति लिटर झाला आहे, तर पेट्रोलचा दर १०२.१२ रुपये प्रति लिटरवर पोहोचला आहे.

VIRAL : Donald Trump सारख्या दिसणाऱ्या म्हशीवरुन इराणचा खोचक टोला; सोशल मीडियावरील ‘ती’ पोस्ट चर्चेत

व्हायरल मीम्स

या वाढत्या किंमतींमुळे लोकांचा राग अनावर झाला आहे. हा राग व्यक्त करण्यासाठी लोकांनी सोशल मीडियावर मीम्स शेअर केले आहे. अनेक नेटकऱ्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या गगनाला भिडणाऱ्या किमतींविषयी मीम्स पोस्ट करत टोला लगावला आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये सलग चौथ्यांदा झालेल्या दरवाढीवर भाष्य करताना एका युजरने प्रसिद्ध गाण्यातील धीरे धीरे प्यार को बढाना हे या ओळीच्या जागी धीरे धीरे प्राईस को बढाना है असे लिहेले आहे.

तर आणखी एका नेटकऱ्याने आधुनिक गाढवगाढी शेअर केली आहे. मी माझी गाडी आधीच बुक केली आहे, तुम्हीही करा असे म्हटले आहे.

आणखी एका नेटकऱ्याने, काही दिवसांनी किंमतीमध्ये एक-दोन रुपयांची वाढ करत आहे, जणून कोणच्या लक्षात येणार नाही.

किती गोंडस! प्रार्थनेच्या वेळी विद्यार्थ्यांसोबत चक्क श्वानाने जोडले हात; व्हायरल VIDEO ने जिंकली नेटकऱ्यांची मने

एका मीममध्ये राजपाल यादव यांच्या चित्रपटातील दृश्याचा वापर केला आहे. यामध्ये सायकलच्या मागच्या सीटवर बसून गाडीचा दरवाजा धरलेले दाखवे आहे.

या मीममध्ये नेटकऱ्याने म्हटले आहे की, मी जेव्हा जेव्हा श्वास घेतो, तेव्हा तेव्हा पेट्रोलची किंमत १ किंवा २ रुपयाने वाढत आहे.

 

Web Title: Petrol diesel price hike memes viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 02:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

VIRAL : Donald Trump सारख्या दिसणाऱ्या म्हशीवरुन इराणचा खोचक टोला; सोशल मीडियावरील ‘ती’ पोस्ट चर्चेत
1

VIRAL : Donald Trump सारख्या दिसणाऱ्या म्हशीवरुन इराणचा खोचक टोला; सोशल मीडियावरील ‘ती’ पोस्ट चर्चेत

किती गोंडस! प्रार्थनेच्या वेळी विद्यार्थ्यांसोबत चक्क श्वानाने जोडले हात; व्हायरल VIDEO ने जिंकली नेटकऱ्यांची मने
2

किती गोंडस! प्रार्थनेच्या वेळी विद्यार्थ्यांसोबत चक्क श्वानाने जोडले हात; व्हायरल VIDEO ने जिंकली नेटकऱ्यांची मने

काय म्हणावं याला…! पोस्टरवरही मुली सुरक्षित नाहीत, वृद्धाचा अश्लिल Video Viral, पाहून यूजर्स संतापले
3

काय म्हणावं याला…! पोस्टरवरही मुली सुरक्षित नाहीत, वृद्धाचा अश्लिल Video Viral, पाहून यूजर्स संतापले

अति घाई संकटात नेई! रेल्वे कॉसिंगवर काही सेकंदाची घाई ट्रक चालकाला नडली; भरधाव ट्रेनला धडकी बसली अन्…, थरारक VIDEO VIRAL
4

अति घाई संकटात नेई! रेल्वे कॉसिंगवर काही सेकंदाची घाई ट्रक चालकाला नडली; भरधाव ट्रेनला धडकी बसली अन्…, थरारक VIDEO VIRAL

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Petrol Diesel Memes : पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे जनतेचा संताप अनावर; सोशल मीडियावर Memes चा पाऊस

Petrol Diesel Memes : पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे जनतेचा संताप अनावर; सोशल मीडियावर Memes चा पाऊस

May 25, 2026 | 02:23 PM
Dharmendra यांना मिळणार मरणोत्तर ‘पद्मविभूषण’ पुरस्कार, हेमामालिनी स्वीकार करणार; सनी – बॉबीला आहे माहिती

Dharmendra यांना मिळणार मरणोत्तर ‘पद्मविभूषण’ पुरस्कार, हेमामालिनी स्वीकार करणार; सनी – बॉबीला आहे माहिती

May 25, 2026 | 02:21 PM
RCB vs GT Head to Head: कोणाचा पगडा ठरणार भारी? Qualifier 1 चा थरार रंगणार; King की Prince कोण वरचढ

RCB vs GT Head to Head: कोणाचा पगडा ठरणार भारी? Qualifier 1 चा थरार रंगणार; King की Prince कोण वरचढ

May 25, 2026 | 02:01 PM
Raja Shivaji Box Office Collection : मराठीतला रेकॉर्डब्रेक सिनेमा; ‘राजा शिवाजी’ची 100 कोटींची कमाई

Raja Shivaji Box Office Collection : मराठीतला रेकॉर्डब्रेक सिनेमा; ‘राजा शिवाजी’ची 100 कोटींची कमाई

May 25, 2026 | 01:57 PM
ठरलं तर मग… भारतात या दिवशी एंट्री करणार नवा Motorola 5G फोन! 50MP कॅमेऱ्यासह मिळणार हे फीचर्स

ठरलं तर मग… भारतात या दिवशी एंट्री करणार नवा Motorola 5G फोन! 50MP कॅमेऱ्यासह मिळणार हे फीचर्स

May 25, 2026 | 01:55 PM
Milk Price Hike : पेट्रोल-डिझेल पाठोपाठ आता दुधही महागलं? दही, पनीरसह वाढल्या इतक्या किमती

Milk Price Hike : पेट्रोल-डिझेल पाठोपाठ आता दुधही महागलं? दही, पनीरसह वाढल्या इतक्या किमती

May 25, 2026 | 01:50 PM
Kohli-Travis Head: मैदानावरील वाद सोशल मीडियावर पोहोचला; कोहली-हेड वादानंतर ट्रॅव्हिस हेडच्या कुटुंबावर अश्लील कमेंट्सचा मारा

Kohli-Travis Head: मैदानावरील वाद सोशल मीडियावर पोहोचला; कोहली-हेड वादानंतर ट्रॅव्हिस हेडच्या कुटुंबावर अश्लील कमेंट्सचा मारा

May 25, 2026 | 01:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM
Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

May 24, 2026 | 07:05 PM
Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

May 24, 2026 | 06:57 PM
Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 03:32 PM