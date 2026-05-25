Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Milk And Dairy Products Curd Paneer Price Hike After Petrol Diesel See Details

Milk Price Hike : पेट्रोल-डिझेल पाठोपाठ आता दुधही महागलं? दही, पनीरसह वाढल्या इतक्या किमती

Updated On: May 25, 2026 | 01:50 PM IST
सारांश

पेट्रोल, डिझेल असो किंवा अगदी पावच्या वस्तूंचे भाव जवळपास दररोजच वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. परिस्थिती आता अशा वळणावर येऊन पोहोचली आहे की, दुधाचे भावही गगनाला भिडू लागले आहेत. दुधाच्या दरात वाढ झाली आहे. केवळ दूधच नव्हे, तर दही आणि पनीरसारखे इतर दुग्धजन्य पदार्थही आता अधिक महाग मिळणार आहेत.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Milk Price Hike : महागाईने आता हद्द पार केली आहे. बराच मोठा उच्चांक गाठला असून, सामान्य जनता तिच्या तीव्र झळांनी हैराण झाली आहे. पेट्रोल, डिझेल असो किंवा अगदी पावच्या वस्तूंचे भाव जवळपास दररोजच वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. परिस्थिती आता अशा वळणावर येऊन पोहोचली आहे की, दुधाचे भावही गगनाला भिडू लागले आहेत. दुधाच्या दरात वाढ झाली आहे. केवळ दूधच नव्हे, तर दही आणि पनीरसारखे इतर दुग्धजन्य पदार्थही आता अधिक महाग मिळणार आहेत. ‘सुधा’ दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या किमती नेमक्या किती वाढल्या आहेत, नेमक्या कोणत्या राज्यात ही वाढ झाली आहे समजून घेऊयात.

Petrol-Diesel Price Hike: कधी थांबणार? पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती पुन्हा वाढल्या, 10 दिवसांत 7 रुपयांपेक्षा अधिक वाढ

एक लिटर दुधाची किंमत किती आहे?

भारताता महागाई जोर धरत असताना बिहार राज्यातील सुधा दुधाच्या किमतीत बरीच वाढ झाली आहे. फक्त दुधच नाही तर दुग्धजन्य पदार्थांच्या किमतीतही मोठी वाढ झाली आहे. बिहारमध्ये दुधाच्या दरात प्रति लिटर ₹२ ते ₹३.३० ची वाढ करण्यात आली आहे. नेमक्या किती वाढल्या किमती ? आणि त्याचा इतर राज्यांवरही परिणाम होऊ शकतो का ?

सुधा दूध जुना दर (प्रति लिटर) नवीन दर (प्रति लिटर)
सुधा गोल्ड फुल क्रीम ₹६५ ₹६८
सुधा शक्ती दूध ₹५४ ₹५७
सुधा गाईचे दूध ₹५४ ₹५६

दूध आणि दहीही महाग होणार ?

दुधाच्या किमतींमधील वाढीचा सामान्य माणसाच्या बजेटवर मोठा परिणाम होतो. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, दुधाव्यतिरिक्त ‘सुधा’च्या इतर उत्पादनांच्या ज्यामध्ये पनीर, पेढा, लोणी, गुलाबजाम आणि रसगुल्ला यांचा समावेश आहे. त्यांच्या किमतीही वाढल्या आहेत. पण या वस्तूंची अधिकृत दरसूची अद्याप प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही.

इतर ब्रँड्सनीही किमती वाढवल्यात?

‘सुधा’च्या आधी, ‘अमूल डेअरी’नेही आपल्या दुधाच्या किमती वाढवल्या होत्या. अमूलने आपल्या दुग्धजन्य उत्पादनांपैकी काहींच्या किमती प्रति लिटर ₹२ पर्यंत वाढवल्या. ‘अमूल गोल्ड’, ‘स्टँडर्ड मिल्क’, ‘टी स्पेशल’, ‘गायीचे दूध’ आणि ‘म्हशीचे दूध’ या प्रकारांमध्ये ही दरवाढ लागू करण्यात आली. यापूर्वी, ‘मदर डेअरी’नेही आपली उत्पादने महाग केली होती. त्यामुळे वाढलेल्या दुधाच्या दरामुळे त्याचा परिणाम सामान्यांच्या रोजच्या जीवनावर होताना दिसत आहे.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात किंचित घसरण; चांदीच्या भावातही झाली घट, वाचा सविस्तर

Web Title: Milk and dairy products curd paneer price hike after petrol diesel see details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 01:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

SBI ग्राहकांसाठी महत्त्वाची सूचना, संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांनी घेतला मोठा निर्णय, तुमच्यावर काय होणार परिणाम?
1

SBI ग्राहकांसाठी महत्त्वाची सूचना, संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांनी घेतला मोठा निर्णय, तुमच्यावर काय होणार परिणाम?

Thane Crime : ठाणे पोलीसांना मोठं यश; बेकायदा ऑइल तस्करी करणाऱ्यांना ठोकल्या बेड्या
2

Thane Crime : ठाणे पोलीसांना मोठं यश; बेकायदा ऑइल तस्करी करणाऱ्यांना ठोकल्या बेड्या

घराची Original Document हरवलीत? मालकी हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी लगेच करा ‘हे’ काम; नाहीतर होईल मोठं नुकसान!
3

घराची Original Document हरवलीत? मालकी हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी लगेच करा ‘हे’ काम; नाहीतर होईल मोठं नुकसान!

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर
4

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Milk Price Hike : पेट्रोल-डिझेल पाठोपाठ आता दुधही महागलं? दही, पनीरसह वाढल्या इतक्या किमती

Milk Price Hike : पेट्रोल-डिझेल पाठोपाठ आता दुधही महागलं? दही, पनीरसह वाढल्या इतक्या किमती

May 25, 2026 | 01:50 PM
Kohli-Travis Head: मैदानावरील वाद सोशल मीडियावर पोहोचला; कोहली-हेड वादानंतर ट्रॅव्हिस हेडच्या कुटुंबावर अश्लील कमेंट्सचा मारा

Kohli-Travis Head: मैदानावरील वाद सोशल मीडियावर पोहोचला; कोहली-हेड वादानंतर ट्रॅव्हिस हेडच्या कुटुंबावर अश्लील कमेंट्सचा मारा

May 25, 2026 | 01:50 PM
paper leak 2026: ऑनलाइन परीक्षा तरीही पेपर लीक?’कॉकरोच जनता पार्टी’ने SSC GD पेपरफुटीवर उपस्थित केले प्रश्न?

paper leak 2026: ऑनलाइन परीक्षा तरीही पेपर लीक?’कॉकरोच जनता पार्टी’ने SSC GD पेपरफुटीवर उपस्थित केले प्रश्न?

May 25, 2026 | 01:37 PM
संतापजनक! बस स्टँडवर तरुणीसमोर माथेफिरूचे अश्लील कृत्य; तरुणीने व्हिडीओ बनवला अन्…

संतापजनक! बस स्टँडवर तरुणीसमोर माथेफिरूचे अश्लील कृत्य; तरुणीने व्हिडीओ बनवला अन्…

May 25, 2026 | 01:26 PM
‘डेव्हिड धवनचं डोकं फिरलं का?’ 40 वर्षीय मौनी रॉय साकारणार वरुण धवनच्या आईची भूमिका? सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण

‘डेव्हिड धवनचं डोकं फिरलं का?’ 40 वर्षीय मौनी रॉय साकारणार वरुण धवनच्या आईची भूमिका? सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण

May 25, 2026 | 01:19 PM
Veen Doghantli Hi Tutena Upcoming Twist: अंशुमनच्या कटकारस्थानामुळे स्वानंदीच्या आयुष्यात येणार नवं वादळ

Veen Doghantli Hi Tutena Upcoming Twist: अंशुमनच्या कटकारस्थानामुळे स्वानंदीच्या आयुष्यात येणार नवं वादळ

May 25, 2026 | 01:13 PM
Ebola Outbreak : काँगोत इबोलचा हाहाकार! १०१ पॉझिटिव्ह रुग्ण अन् ९०० हून अधिक संशयित; WHO कडून आणीबाणी घोषित

Ebola Outbreak : काँगोत इबोलचा हाहाकार! १०१ पॉझिटिव्ह रुग्ण अन् ९०० हून अधिक संशयित; WHO कडून आणीबाणी घोषित

May 25, 2026 | 01:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM
Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

May 24, 2026 | 07:05 PM
Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

May 24, 2026 | 06:57 PM
Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 03:32 PM
BEED : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

BEED : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 03:25 PM