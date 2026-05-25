Dharmendra यांना मिळणार मरणोत्तर ‘पद्मविभूषण’ पुरस्कार, हेमामालिनी स्वीकार करणार; सनी – बॉबीला आहे माहिती

Dharmendra Biography: पंजाबमध्ये जन्म, मेहनतीने कमावले अब्जावधी संपत्ती; करोडो लोकांच्या मनात निर्माण केले स्थान
हेमा मालिनी धर्मेंद्र यांच्या वतीने स्वीकारणार सन्मान
हेमा मालिनी यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. हिंदुस्तान टाइम्सशी बोलताना हेमा मालिनी म्हणाल्या, “हा माझ्यासाठी एक भावनिक क्षण आहे. हा पुरस्कार स्वीकारताना माझी लहान मुलगी अहना माझ्यासोबत असेल. ईशालाही यायचे होते, पण ती काही कारणामुळे येऊ शकणार नाही. या सन्मानाने संपूर्ण कुटुंब खूप आनंदी आहे. सनी देओल आणि बॉबी देओल यांना याची कल्पना आहे. हा आम्हा सर्वांसाठी एक मोठा क्षण आहे.” अशा भावना त्यांनी यावेळी व्यक्त केल्या. धर्मेंद्र यांच्या चाहत्यांसाठीही हा खूपच आनंदाचा क्षण आहे. धर्मेंद्र यांचे २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी वयाच्या ८९ व्या वर्षी निधन झाले. त्यांच्या निधनाने त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. सर्वजण हळूहळू सावरत आहेत.
धर्मेंद्र यांचे वैयक्तिक आयुष्य
धर्मेंद्र यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, त्यांनी दोनदा लग्न केले. त्यांचे पहिले लग्न प्रकाश कौर यांच्याशी झाले होते. प्रकाश कौर आणि धर्मेंद्र यांना सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता आणि अजेता अशी चार मुलंमुली आहेत. त्यानंतर धर्मेंद्र यांनी प्रकाश कौर यांना घटस्फोट न देता अभिनेत्री हेमा मालिनी यांच्याशी दुसरे लग्न केले. धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी यांची प्रेमकथा बरीच फिल्मी आहे.
हेमा मालिनी आणि धर्मेंद्र यांना अहाना आणि ईशा देओल या दोन मुली आहेत. आपल्या आयुष्याच्या शेवटच्या काळात धर्मेंद्र आपल्या पहिल्या पत्नी प्रकाश कौर यांच्यासोबत फार्महाऊसवर राहत होते. धर्मेंद्र यांना तिथे राहायला खूप आवडत असे आणि ते तिथे शेतीसुद्धा करत असत. पण २४ नोव्हेंबर रोजी या अभिनेत्याचे निधन झाले.
Dharmendra Birth Anniversary: दशकांपासून अॅक्शन आणि रोमँटिक चित्रपट दिले हिट; ‘ही- मॅन’ ची जाणून घ्या कारकीर्द