ठरलं तर मग... भारतात या दिवशी एंट्री करणार नवा Motorola 5G फोन! 50MP कॅमेऱ्यासह मिळणार हे फीचर्स

मोटोरोलाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक पोस्ट शेअर करत अधिकृतपणे घोषणा केली आहे की, मोटोरोला एज 70 प्रो प्लस भारतात 4 जून रोजी लाँच केला जाणार आहे. लाँचिंगनंतर हा स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट, मोटोरोला.इन आणि देशभरातील मोठ्या रिटेल स्टोअरवर खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहे. कंपनीने अद्याप त्यांच्या आगामी स्मार्टफोनच्या किंमतीचा खुलासा केला नाही. त्यामुळे पुढील आठवड्यात स्मार्टफोन लाँच झाल्यानंतरच किंमत सर्वांसमोर येणार आहे. (फोटो सौजन्य – X)
Stunning Inside out✨
Introducing the new motorola edge 70 pro+, where luxurious Collections™️ finishes meet flagship experiences inside and out. Launching 4th June on Flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW and leading retail stores.#motorolaIndia #motorolaEdge70ProPlus pic.twitter.com/LIcO0fDKhs — Motorola India (@motorolaindia) May 24, 2026
कंपनीच्या आगामी स्मार्टफोनच्या फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर, मोटोरोला एज 70 प्रो प्लसमध्ये 6.7 ते 6.8 इंच 1.5K क्वाड-कर्व्ह 144Hz अमोलेड स्क्रीन दिली जाण्याची शक्यता आहे. नव्या स्मार्टफोनमध्ये टर्बो पावर वायर्ड आणि वायरलेस चार्जिंगची सुविधा देखील ऑफर केली जाण्याची शक्यता आहे. हा स्मार्टफोन कंपनी तीन रंगांच्या पर्यायांमध्ये लाँच केला जाणार आहे. ज्यामध्ये सॅटिन-लक्स फिनिश, ट्विल-इंस्पार्ड आणि स्कल्प्टेड वूड फिनिश यांचा समावेश असू शकतो.
मोटोरोलाच्या आगामी फोनमधील सर्वात विशेष गोष्ट त्याचा नवीन कॅमेरा सेटअप असणार आहे. यामुळे, अधिक टेलीफोटो हार्डवेअर असलेल्या फोन्सना अनेकदा जाणवणारी जाडीची सामान्य समस्या सुटेल. मोटोरोलाने अधिकृतपणे घोषणा केली आहे की, मोटोरोला एज 70 प्रो प्लस मध्ये 50MP चा पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दिला जाऊ शकतो. ही तिच्या श्रेणीतील सर्वात पातळ लेन्स असल्याचे म्हटले जाते.
एवढंच नाही तर या फोनमध्ये 50x एआय सुपर झूम प्रो देखील मिळणार आहे, जो मोटो एआयच्या मदतीने 50x पर्यंत हाइब्रिड डिजिटल झूम ऑफर करणार आहे. यामुळे फोटो स्थिर आणि प्रत्येक कोपऱ्यातून स्पष्ट येणार आहे. या लेंस सेटअपमध्ये 12mm (अल्ट्रावाइड) ते 85mm (टेलीफोटो) ची रेंज आणि ऑप्टिकल ईमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) ची सुविधा देखील दिली जाणार आहे. याशिवाय फोनमध्ये 50MP सोनी LYTIA™ 710 प्रायमरी कॅमेरा देखील मिळणार आहे.