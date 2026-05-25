Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Motorola Edge 70 Pro Plus Launch Date Is Confirmed Company Shared Teaser On X Tech News Marathi

ठरलं तर मग… भारतात या दिवशी एंट्री करणार नवा Motorola 5G फोन! 50MP कॅमेऱ्यासह मिळणार हे फीचर्स

Updated On: May 25, 2026 | 01:55 PM IST
सारांश

Upcoming Motorola Edge 70 Pro plus: लवकरच मोटोरोला कंपनी त्यांचा नवीन स्मार्टफोन लाँच करणार आहे. या स्मार्टफोनचा टिझर सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला आहे. फोनमध्ये 50x एआय सुपर झूम प्रो मिळण्याची शक्यता आहे. आगामी फोनसाठी यूजर्स प्रचंड उत्सुक आहेत.

ठरलं तर मग... भारतात या दिवशी एंट्री करणार नवा Motorola 5G फोन! 50MP कॅमेऱ्यासह मिळणार हे फीचर्स

ठरलं तर मग... भारतात या दिवशी एंट्री करणार नवा Motorola 5G फोन! 50MP कॅमेऱ्यासह मिळणार हे फीचर्स

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • Motorola Edge 70 Pro+ भारतात 4 जून रोजी लाँच होणार असून तो Flipkart आणि Motorola.in वर उपलब्ध असेल.
  • आगामी स्मार्टफोनमध्ये 144Hz क्वाड-कर्व्ह AMOLED डिस्प्ले आणि 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कॅमेरा मिळण्याची शक्यता आहे.
  • फोनमध्ये 50x एआय सुपर झूम प्रो, OIS सपोर्ट आणि सोनी LYTIA 710 प्रायमरी कॅमेरा दिला जाऊ शकतो.
Upcoming Motorola Smartphone: टेक कंपनी मोटोरोला गेल्या काही दिवसांपासून एका नव्या स्मार्टफोनच्या लाँचिंगची तयारी करत आहे. कंपनी त्यांचा आगामी स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Pro+ या नावाने लाँच करणार आहे आणि याबाबत अधिकृतपणे घोषणा देखील करण्यात आली आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर कंपनीने त्यांच्या अकाऊंटवरून आगामी स्मार्टफोनचा टिझर शेअर केला आहे. कंपनीने सांगितलं आहे की, हा स्मार्टफोन पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात लाँच केला जाणार आहे. लाँचिंग डेटसोबतच आगामी स्मार्टफोनच्या काही फीचर्सचा देखील खुलासा झाला आहे. त्यामुळे आता आगामी स्मार्टफोनच्या लाँचिंगसाठी यूजर्समध्ये एक वेगळाच उत्साह पाहायला मिळत आहे.

Apple चाहत्यांसाठी मोठी बातमी! iPhone 20 चे रेंडर्स लीक; कर्व्ड बेजल-लेस डिझाइनने वेधले यूजर्सचे लक्ष

मोटोरोला एज 70 प्रो प्लस लाँच डेट

मोटोरोलाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक पोस्ट शेअर करत अधिकृतपणे घोषणा केली आहे की, मोटोरोला एज 70 प्रो प्लस भारतात 4 जून रोजी लाँच केला जाणार आहे. लाँचिंगनंतर हा स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट, मोटोरोला.इन आणि देशभरातील मोठ्या रिटेल स्टोअरवर खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहे. कंपनीने अद्याप त्यांच्या आगामी स्मार्टफोनच्या किंमतीचा खुलासा केला नाही. त्यामुळे पुढील आठवड्यात स्मार्टफोन लाँच झाल्यानंतरच किंमत सर्वांसमोर येणार आहे. (फोटो सौजन्य – X) 

मोटोरोला एज 70 प्रो प्लस चे अपेक्षित फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

कंपनीच्या आगामी स्मार्टफोनच्या फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर, मोटोरोला एज 70 प्रो प्लसमध्ये 6.7 ते 6.8 इंच 1.5K क्वाड-कर्व्ह 144Hz अमोलेड स्क्रीन दिली जाण्याची शक्यता आहे. नव्या स्मार्टफोनमध्ये टर्बो पावर वायर्ड आणि वायरलेस चार्जिंगची सुविधा देखील ऑफर केली जाण्याची शक्यता आहे. हा स्मार्टफोन कंपनी तीन रंगांच्या पर्यायांमध्ये लाँच केला जाणार आहे. ज्यामध्ये सॅटिन-लक्स फिनिश, ट्विल-इंस्पार्ड आणि स्कल्प्टेड वूड फिनिश यांचा समावेश असू शकतो.

मोटोरोला एज 70 प्रो प्लस चे अपेक्षित कॅमेरा फीचर्स

मोटोरोलाच्या आगामी फोनमधील सर्वात विशेष गोष्ट त्याचा नवीन कॅमेरा सेटअप असणार आहे. यामुळे, अधिक टेलीफोटो हार्डवेअर असलेल्या फोन्सना अनेकदा जाणवणारी जाडीची सामान्य समस्या सुटेल. मोटोरोलाने अधिकृतपणे घोषणा केली आहे की, मोटोरोला एज 70 प्रो प्लस मध्ये 50MP चा पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दिला जाऊ शकतो. ही तिच्या श्रेणीतील सर्वात पातळ लेन्स असल्याचे म्हटले जाते.

Tech Tips: ‘Restart’ ची सवय अन् स्मार्टफोनचा परफॉर्मंस होईल दमदार! जाणून घ्या गेमचेंजर फायदे

एवढंच नाही तर या फोनमध्ये 50x एआय सुपर झूम प्रो देखील मिळणार आहे, जो मोटो एआयच्या मदतीने 50x पर्यंत हाइब्रिड डिजिटल झूम ऑफर करणार आहे. यामुळे फोटो स्थिर आणि प्रत्येक कोपऱ्यातून स्पष्ट येणार आहे. या लेंस सेटअपमध्ये 12mm (अल्ट्रावाइड) ते 85mm (टेलीफोटो) ची रेंज आणि ऑप्टिकल ईमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) ची सुविधा देखील दिली जाणार आहे. याशिवाय फोनमध्ये 50MP सोनी LYTIA™ 710 प्रायमरी कॅमेरा देखील मिळणार आहे.

Web Title: Motorola edge 70 pro plus launch date is confirmed company shared teaser on x tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 01:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Apple चाहत्यांसाठी मोठी बातमी! iPhone 20 चे रेंडर्स लीक; कर्व्ड बेजल-लेस डिझाइनने वेधले यूजर्सचे लक्ष
1

Apple चाहत्यांसाठी मोठी बातमी! iPhone 20 चे रेंडर्स लीक; कर्व्ड बेजल-लेस डिझाइनने वेधले यूजर्सचे लक्ष

मुहूर्त ठरला! GTA VI ची लाँच डेट आली समोर… काय असणार खास? जाणून घ्या सविस्तर
2

मुहूर्त ठरला! GTA VI ची लाँच डेट आली समोर… काय असणार खास? जाणून घ्या सविस्तर

Tech Tips: ‘Restart’ ची सवय अन् स्मार्टफोनचा परफॉर्मंस होईल दमदार! जाणून घ्या गेमचेंजर फायदे
3

Tech Tips: ‘Restart’ ची सवय अन् स्मार्टफोनचा परफॉर्मंस होईल दमदार! जाणून घ्या गेमचेंजर फायदे

Instagram Update: कंटेंट क्रिएटर्सची खुशखबर! Reels बनवणं झाली आणखी सोपं, असा करा नव्या Teleprompter फीचरचा वापर
4

Instagram Update: कंटेंट क्रिएटर्सची खुशखबर! Reels बनवणं झाली आणखी सोपं, असा करा नव्या Teleprompter फीचरचा वापर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ठरलं तर मग… भारतात या दिवशी एंट्री करणार नवा Motorola 5G फोन! 50MP कॅमेऱ्यासह मिळणार हे फीचर्स

ठरलं तर मग… भारतात या दिवशी एंट्री करणार नवा Motorola 5G फोन! 50MP कॅमेऱ्यासह मिळणार हे फीचर्स

May 25, 2026 | 01:55 PM
Milk Price Hike : पेट्रोल-डिझेल पाठोपाठ आता दुधही महागलं? दही, पनीरसह वाढल्या इतक्या किमती

Milk Price Hike : पेट्रोल-डिझेल पाठोपाठ आता दुधही महागलं? दही, पनीरसह वाढल्या इतक्या किमती

May 25, 2026 | 01:50 PM
Kohli-Travis Head: मैदानावरील वाद सोशल मीडियावर पोहोचला; कोहली-हेड वादानंतर ट्रॅव्हिस हेडच्या कुटुंबावर अश्लील कमेंट्सचा मारा

Kohli-Travis Head: मैदानावरील वाद सोशल मीडियावर पोहोचला; कोहली-हेड वादानंतर ट्रॅव्हिस हेडच्या कुटुंबावर अश्लील कमेंट्सचा मारा

May 25, 2026 | 01:50 PM
paper leak 2026: ऑनलाइन परीक्षा तरीही पेपर लीक?’कॉकरोच जनता पार्टी’ने SSC GD पेपरफुटीवर उपस्थित केले प्रश्न?

paper leak 2026: ऑनलाइन परीक्षा तरीही पेपर लीक?’कॉकरोच जनता पार्टी’ने SSC GD पेपरफुटीवर उपस्थित केले प्रश्न?

May 25, 2026 | 01:37 PM
संतापजनक! बस स्टँडवर तरुणीसमोर माथेफिरूचे अश्लील कृत्य; तरुणीने व्हिडीओ बनवला अन्…

संतापजनक! बस स्टँडवर तरुणीसमोर माथेफिरूचे अश्लील कृत्य; तरुणीने व्हिडीओ बनवला अन्…

May 25, 2026 | 01:26 PM
SBI ग्राहकांसाठी महत्त्वाची सूचना, संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांनी घेतला मोठा निर्णय, तुमच्यावर काय होणार परिणाम?

SBI ग्राहकांसाठी महत्त्वाची सूचना, संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांनी घेतला मोठा निर्णय, तुमच्यावर काय होणार परिणाम?

May 25, 2026 | 01:19 PM
‘डेव्हिड धवनचं डोकं फिरलं का?’ 40 वर्षीय मौनी रॉय साकारणार वरुण धवनच्या आईची भूमिका? सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण

‘डेव्हिड धवनचं डोकं फिरलं का?’ 40 वर्षीय मौनी रॉय साकारणार वरुण धवनच्या आईची भूमिका? सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण

May 25, 2026 | 01:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM
Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

May 24, 2026 | 07:05 PM
Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

May 24, 2026 | 06:57 PM
Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 03:32 PM