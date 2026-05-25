Kohli-Travis Head: मैदानावरील वाद सोशल मीडियावर पोहोचला; कोहली-हेड वादानंतर ट्रॅव्हिस हेडच्या कुटुंबावर अश्लील कमेंट्सचा मारा

IPL 2026: RCB ची चिंता वाढली; प्लेऑफपूर्वी ‘हा’ स्टार फलंदाज स्पर्धेतून बाहेर, संघासमोर मोठं आव्हान
ऑस्ट्रेलियन स्टार फलंदाज ट्रॅव्हिस हेडची पत्नी जेसिका हेडने ऑस्ट्रेलियन मीडिया आउटलेट ‘द अॅडव्हर्टायझर’ला सांगितले की, ‘हँडशेक विवादानंतर, मी सकाळी उठून पाहिले तर माझ्या सोशल मीडिया अकाउंट्सवर अपमानजनक आणि शिवीगाळने कॉमेंट्स सेक्शन भरलेले होते. २०२३ च्या विश्वचषक अंतिम सामन्यानंतर जे घडले होते, हे अगदी तसेच वाटत आहे. आम्ही ठीक आहोत, पण लोक आमच्या मित्रांना आणि कुटुंबीयांना टार्गेट करत आहेत.’
जेसिका पुढे म्हणाली की , ‘मला वाटते की सर्व खेळांमध्ये मानसिक आरोग्य, दृष्टिकोन आणि सध्या आपण एकमेकांशी ज्या प्रकारे संवाद साधतो, त्याबद्दल महत्त्वपूर्ण चर्चा होणे आवश्यक आहे. खेळाबद्दल आवड असणे उत्तम आहे, पण आपण हे विसरता कामा नये की खेळाडूंच्या मागे त्यांचे कुटुंबीय आणि इतर माणसे असतात.आशा आहे की, यामुळे लोक एकमेकांशी अधिक दयाळूपणे वागतील आणि एकमेकांना पाठिंबा देतील.’ जेसिका हेडने खुलासा केला की, क्रिकेट विश्वचषक २०२३ चा अंतिम सामना, जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) २०२१-२३ चा अंतिम सामना आणि बॉक्सिंग डे कसोटीनंतर तिच्या कुटुंबालाही अशाच प्रकारच्या ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला होता.
आरसीबी २५६ धावांच्या विशाल लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना विराट कोहली आणि ट्रॅव्हिस हेड यांच्यात हा जोरदार वाद झाला. फिरकी गोलंदाज शिवांग कुमारने डावातील चौथे षटक टाकले. ट्रॅव्हिस हेडने टाकलेला चेंडू कोहलीच्या अगदी जवळून गेला, ज्यामुळे कोहली संतापला. यानंतर, कोहली आणि हेड एकमेकांशी वाद घालताना दिसले. षटक संपल्यानंतरही या दोन खेळाडूंमधील वाद सुरूच राहिला. यानंतर, व्यंकटेश अय्यरने मारलेल्या चौकार आणि षटकारांनंतर कोहली वारंवार हेडवर टोमणा मारताना दिसला. कोहलीने ट्रॅव्हिस हेडला नक्की काय म्हटले हे स्पष्ट नाही. हेडसुद्धा गप्प बसला नाहीत आणि त्यानेही विराटला हावभावांनी उत्तर दिले. पुढच्याच षटकात व्यंकटेश अय्यर बाद झाल्याने सामन्यातील रंगत आणखी वाढली. जल्लोषादरम्यान, हेड कोहलीजवळून गेला आणि त्याच्याशी बोलला, ज्यामुळे विराटने सडेतोड उत्तर दिले. याआधी, सामन्याच्या पहिल्या डावात हेड बाद झाल्यानंतर कोहलीने जोरदार जल्लोष केला होता. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये कोहली सामन्यानंतर हैदराबादच्या इतर खेळाडूंशी हँडशेक करतो, त्याने पॅट कमिन्ससोबत हँडशेक केले, त्यानंतर ट्रॅव्हिस हेडनेही हँडशेकसाठी हात पुढे केला पण त्याने हेडकडे बघितलेही नाही.
Look at Travis Head. when Virat Kohli is saying so many things to him, he still gives a very calm and normal reaction. Many times we have seen that Travis Head believes in answering with his bat, not with his mouth. pic.twitter.com/6OA92WZ5YF — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) May 22, 2026
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि सनरायझर्स हैदराबाद सामन्यात हैदराबादने बंगळुरुला धुळ चारली. अभिषेक शर्माने २२ चेंडूंमध्ये ५६ धावा केल्या, तर इशान किशनने ७९ आणि हेनरिक क्लासेनने ५१ धावा केल्या. एसआरएचने २० षटकांत २५५/४ अशी मोठी धावसंख्या उभारली. प्रत्युत्तरात, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरची सुरुवात खराब झाली. विराट कोहली अवघ्या १५ धावांवर बाद झाला. रजत पाटीदारने ५६ आणि व्यंकटेश अय्यरने ४४ धावा केल्या, पण संघ लक्ष्याच्या जवळ पोहोचू शकला नाही. अखेरीस, एसआरएचने हा सामना ५५ धावांनी जिंकला.
