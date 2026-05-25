VIRAL : Donald Trump सारख्या दिसणाऱ्या म्हशीवरुन इराणचा खोचक टोला; सोशल मीडियावरील ‘ती’ पोस्ट चर्चेत

काय सांगता! बांग्लादेशच्या बाजारात उतरली डोनाल्ड ट्रम्पची जुडवा म्हैस, लोकांना पाहूनच होतोय अमेरिकेच्या पंतप्रधानांचा भास
इराण अमेरिकेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने या व्हायरल होणाऱ्या म्हशीचा वार करुन ट्रम्प यांना ट्रोल केले आहे. रशियातील इराणच्या अधिकृत दूतावासाने पोस्ट केली आहे की, बिचारी! डोनाल्ड ट्रम्पशी तुलाना केल्यामुळे अस्वस्थ झाली आहे.
इराणच्या मते, ट्रम्प यांच्याशी तुलना केल्यामुळे म्हशीने खाणे-पिणेही सोडून दिले आहे. तिची भूक मंदावली आहे. अमेरिका इराणमधील तणालेले संबंध पाहता इराणने ट्रम्प यांची फिरकी घेतल्याने सोशल मीडियावर चर्चा रंगली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ही म्हैस बांगलादेशातील ढाका येथे नारायणगंज येथील राबेया अॅग्रो फार्ममध्ये आहे. या म्हशीच्या डोक्यावर सोनेरी केसांचा तुरा असून तो विंचरल्यावर हुबेहुब ट्रम्प यांच्या हेअरस्टाईलसारखा दिसतो. सध्या इंटनेटवर या म्हशीची कुर्बानी दिली जाणार असल्याच्या चर्चाही सुरु आहेत.
Poor thing! Bangladeshi buffalo upset by comparisons to Donald Trump😐 RT: A Bangladeshi buffalo that resembles Trump has lost its appetite after people flocked to see him. pic.twitter.com/6BnayVaJrY — Iran in Russia (@IranembinRussia) May 22, 2026
सध्या या म्हशीची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु असून पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यासारखा दिसणार म्हैसूर नावाचीही म्हैस असल्याचा दावा केला जात आहे. लोक या म्हशीला ट्रम्प यांची जुडवा बहीण समजत आहे. परंतु स्थानिकांच्या मते, म्हशीचा स्वभाव अत्यंत शांत आणि संयमी आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.