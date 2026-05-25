VIRAL : Donald Trump सारख्या दिसणाऱ्या म्हशीवरुन इराणचा खोचक टोला; सोशल मीडियावरील ‘ती’ पोस्ट चर्चेत

Updated On: May 25, 2026 | 12:19 PM IST
सारांश

Donald Trump Buffalo : सोशल मीडियावर ट्रम्प यांच्यासारख्या दिसणाऱ्या म्हशीची जोरदार चर्चा सुरु आहे. यावरुन आता राजकीय वादही पेटला आहे. इराणने म्हैस ट्रम्प यांच्या तुलना केल्याने खुश नसल्याचे म्हटले आहे. यामुळे चर्चांणा उधाण आहे.

Donald Trump Buffalo

VIRAL : Donald Trump सारख्या दिसणाऱ्या म्हशीवरुन इराणचा खोचक टोला; सोशल मीडियावरील 'ती' पोस्ट चर्चेत (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

विस्तार
  • Donald Trump सारख्या दिसणाऱ्या म्हशीवरुन इराणचा खोचक टोला
  • सोशल मीडियावरील ‘ती’ पोस्ट चर्चेत
  • काय आहे नेमकं पोस्टमध्ये?
Donald Trump Buffalo : सध्या सोशल मीडियावर बांगलादेशातील अल्बिनो नावाच्या पांढऱ्या गुलाबी रंगाच्या म्हशीची जोरदार चर्चा सुरु आहे. या म्हशीच्या हेअरस्टाईने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. तिच्या डोक्यावरील केस सोनेरी आणि पुढे झुकलेले आहेत. याची तुलना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी केली जात आहे. यावरुन आता राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. इराणने यावरुन ट्रम्प यांना खोचक शब्दात टोला लगावला आहे. यामुळे सोशल मीडियावर प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

इराणच्या पोस्टमध्ये काय आहे?

इराण अमेरिकेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने या व्हायरल होणाऱ्या म्हशीचा वार करुन ट्रम्प यांना ट्रोल केले आहे. रशियातील इराणच्या अधिकृत दूतावासाने पोस्ट केली आहे की, बिचारी! डोनाल्ड ट्रम्पशी तुलाना केल्यामुळे अस्वस्थ झाली आहे.

इराणच्या मते, ट्रम्प यांच्याशी तुलना केल्यामुळे म्हशीने खाणे-पिणेही सोडून दिले आहे. तिची भूक मंदावली आहे. अमेरिका इराणमधील तणालेले संबंध पाहता इराणने ट्रम्प यांची फिरकी घेतल्याने सोशल मीडियावर चर्चा रंगली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही म्हैस बांगलादेशातील ढाका येथे नारायणगंज येथील राबेया अॅग्रो फार्ममध्ये आहे. या म्हशीच्या डोक्यावर सोनेरी केसांचा तुरा असून तो विंचरल्यावर हुबेहुब ट्रम्प यांच्या हेअरस्टाईलसारखा दिसतो. सध्या इंटनेटवर या म्हशीची कुर्बानी दिली जाणार असल्याच्या चर्चाही सुरु आहेत.

व्हायरल पोस्ट

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

सध्या या म्हशीची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु असून पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यासारखा दिसणार म्हैसूर नावाचीही म्हैस असल्याचा दावा केला जात आहे. लोक या म्हशीला ट्रम्प यांची जुडवा बहीण समजत आहे. परंतु स्थानिकांच्या मते, म्हशीचा स्वभाव अत्यंत शांत आणि संयमी आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 25, 2026 | 12:19 PM

