मोठी बातमी! रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या निवासस्थानावर हल्ला; संपूर्ण देशभरात खळबळ

Attack on Vladimir Putin's' House : रशियाच्या परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लाव्हरोव्ह यांनी युक्रेनने अध्यक्ष पुतिन यांच्या घरावर हल्ला केल्याचा दावा केला आहे. या हल्ल्याची वेळ, निवासस्थानात कोणी होते का नाही हे स्पष्ट नाही.

Updated On: Dec 30, 2025 | 09:33 AM
  • रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या घरावर हल्ला
  • युक्रेनने हल्ला केल्याचा सर्गेई लाव्हरोव्ह यांचा दावा
  • ५० हून अधिक ड्रोन्सचा मारा
Attack on Vladimir Putins’ House : मॉस्को : एक मोठे वृत्त समोर आले आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन (Vladimir Putin) यांच्या रहिवाशी घरावर हल्ला झाला आहे. रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लाव्हरोव्ह यांनी युक्रेनने नोवगोरोड प्रांतातील पुतिन यांच्या सरकारी निवासस्थानावर हल्ला केला असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

Baba Vanga Predictions 2026: तिसऱ्या महायुद्धाच्या चेतावणीपासून एलियनच्या संपर्कापर्यंत! जागतिक राजकारणावर काय होणार परिणाम?

सर्गेई लाव्हरोव्ह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २८ आणि २९ डिसेंबर दरम्यान हा हल्ला झाला आहे. युक्रेनने पुतिन यांच्या निवासस्थानावर लांब पल्ल्याचे ५० हून अधिक ड्रोन डागले आहेत. सध्या याबाबत कोणतेही इतर अपडेट समोर आलेले नाहीत. लाव्हरोव्ह यांच्या म्हणण्यानुसार, युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी शांतता चर्चा सुरु असताना हा हल्ला झाला.

युक्रेनची प्रतिक्रिया

दरम्यान युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की (Volodymir Zelensky) यांनी सर्गेई लाव्हरोव्ह यांचे सर्व आरोप फेटाळले आणि खोटे असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी म्हटले की, असे आरोप लावून रशिया त्यांच्या सरकारी इमारतींवर हल्ला करण्याची तयारी करत आहे. यामुळे सतर्क राहण्याची गरज आहे.  झेलेन्स्की यांनी अमेरिकेकडे शांतता चर्चा सुरु राहावी यासाठी रशियाच्या धमक्यांविरोधात पावले उचलण्याची मागणी केली आहे. तसेच त्यांनी रशिया युक्रेनची राजधानी कीववर देखील हल्ला करु शकतो याची भीती व्यक्त केली आहे.

रशिया लवकरच

दरम्यान सर्गेई लाव्हरोव्ह यांनी दिलेल्या माहितीत हल्ल्याची नेमकी वेळ स्पष्ट झालेली नाही. तसेच पुतिन त्यांच्या निवासस्तानी होते का हे देखील स्पष्ट नाही. लाव्हरोव्ह यांनी रशिया या हल्ल्याचे लवकरच उत्तर देईल असे म्हटले आहे. त्यांनी सांगितले की, रशियाने यापूर्वी देखील युक्रेनच्या प्रत्येक हल्ल्याविरोधा जबाबी कारवाई केली आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया

याच वेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी यांनी पुतिन यांच्या घरावर हल्ल्याची माहिती मिळताच तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी अशा घटना घडू नयेत असे मला वाटते असे म्हटले आहे. त्यांनी याबद्दल तीव्र राग व्यक्त केला आहे. परंतु त्यांनी हा एक केवळ दावा असू शकतो हेही मान्य केले आहे.

युद्धबंदीवर चर्चा

सध्या रशिया आणि युक्रेन युद्ध (Russia Ukraine War) थांबवण्यासाठी शांतता चर्चा सुरु आहे. अशातच पुतिन यांच्या घरावरील हल्ला हा युद्ध संपण्यासाठीच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का पोहोचवू शकतो. सध्या याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती नसली तरी यामुळे युद्ध अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. या हल्ल्याच्या दोन दिवस आधीच रविवारी (२८ डिसेंबर) ट्रम्प आणि झेलेन्स्की यांच्यात फ्लोरिडा येथे बैठक झाली होती. या बैठकीनंतर ट्रम्प यांनी युद्ध संपण्याच्या मार्गावर असल्याचा दावा केला होता.

रशिया-युक्रेन युद्ध संपण्याच्या मार्गावर? डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा दावा

