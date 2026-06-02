कहा से आते है ऐसे लोग! शोकसभेदरम्यान मृत आईच्या फोटोसमोर अश्लील गाण्यांवर डान्स; VIDEO पाहून नेटकरी संतापले

Updated On: Jun 02, 2026 | 03:47 PM IST
सारांश

सोशल मीडियावर एक अत्यंत धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. मृत आईच्या शोकसभेदरम्यान कुटुंबाने असे काही कृत्य केलं आहे की पाहून नेटकरी आवाक् झाले आहेत. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.

विस्तार
  शोकसभेदरम्यान मृत आईच्या फोटोसमोर अश्लील गाण्यांवर डान्स
  • VIDEO पाहून नेटकरी संतापले
  • व्हिडिओ तुफान व्हायरल
सोशल मीडियावर सतत काही ना काही व्हायरल होत असते. कधी मजेशीर तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतात. सध्या एक अत्यंत धक्कादायक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. एका मुलाने आपल्या आईच्या मृत्यूनंतर शोकसभेत असे काही केले आहे की पाहून सर्वच थक्क झाले आहे. सध्या याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान वेगाने व्हायरल होत आहे.

नेमकं काय घडलं?

सहसा घरात एखादी व्यक्ती गेल्यावर दु:खाचे वातावरण असते. पण बिहारच्या बेगुसरायमध्ये काही भलतंच घडलं आहे. व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर शांती पाठ, भजन-कीर्तन किंवा कथावाच यांसारखे विधा ठेवले जातात. पण बेगुसरायमधील एका कुटुंबाने श्राद्धच्या कार्यक्रमात थेट ऑर्केस्ट्राचे आयोजन केले आहे. कुटुंबतील लोक महिलेसोबत अश्लील गाण्यांवर रात्रभर डान्स करत होते. याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान वेगाने व्हायरल होत आहे. व्हिडिओत पाहून शकता की एक व्यक्ती नर्तकीसोबत मृत व्यक्तीच्या फोटोसमोर नाचताना दिसत आहे.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ पाहून नेटकरी आवाक् झाले आहेत. हा व्हिडिओ एक्सवर @AnathNagrik या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर संतापजनक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने आपली संस्कृती कुठे चाललीय? असा प्रश्न केला आहे. तर दुसऱ्या एकाने अरे मेल्यानंतर पण त्या आईला त्रास देताय मुर्खहो असे म्हटले आहे. तर तिसऱ्या एकाने अशा लोकांवर बहिष्कार टाकला पाहिजे असे म्हटले आहे. सध्या या व्हिडिओने सोशल मीडियावर प्रचंड धुमाकूळ घातला आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

