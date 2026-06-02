झाडावरून झाला पैशांचा पाऊस! वकिलाची बॅग चोरत माकडाने हवेत उधळले 2 लाख रुपये, लोकांची झुंबड अन् दृष्यांनी वेधले लक्ष; Video Viral

Updated On: Jun 02, 2026 | 01:44 PM IST
Money Rain Video : चित्रपटाचा सीन सत्यात घडून आला...! वकिलाने नाही माकडानेच वकिलाला चुना लावला आणि पैशांनी भरलेली बॅग काही सेकंदात लंपास केली. पुढे ही बॅग घेऊन तो झाडावर चढला आणि मग जे घडलं त्याने सर्वांनाच चकित केलं. या घटनेचा व्हिडिओ आता व्हायरल होतोय.

(फोटो सौजन्य: X)

  • न्यायालय परिसरात घडलेल्या एका अनपेक्षित घटनेने उपस्थितांची चांगलीच धावपळ उडाली.
  • काही क्षणांतच परिसरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आणि लोकांची मोठी गर्दी जमली.
  • घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून नेटकरी मजेशीर प्रतिक्रिया देत आहेत.
माकड हा मुळातच एक मस्तीखोर आणि खोडकर प्राणी आहे. ते नेहमीच लोकांची खोड काढण्यात किंवा वस्तू हिसकावून ठेवण्यात रस दाखवतात. अनेक पर्यटनस्थळी देखील जर माकड दिसून आला तर पर्यटक थोडे काळजीपूर्वक राहतात कारण ते कधी आपल्यावर हल्ला करतील आणि आपल्या हातातील वस्तू घेऊन जातील याचा नेम नसतो. अशीच एक घटना उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहरमधील कोर्टाच्या परिसरात घडून आली आहे. घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आले असून यातील दृष्य नक्कीच तुम्हाला चकीत करतील. चला नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

काय आहे प्रकरण?

माहितीनुसार, ही घटना ही घटना उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर जिल्हा न्यायालय परिसरात घडल्याचे सांगण्यात येत आहे. यावेळी एक वकील प्रॉपर्टीचे रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी आणि स्टँम्प पेपर खरेदी करण्यासाठी आपल्यासोबत एक पैशांची बॅग घेऊन आला होता. सांगितलं जात आहे की, या बॅगेत तब्ब्ल २ लाख रुपयांची कॅश होती. वकील जेव्हा चेंबरच्या बाहेर उभा होता तेव्हा अचानक एक माकड त्याच्या जवळ आला आणि त्याने वकीलाच्या हातून ही पैशांची बॅग हिसकावून घेतली. वकील त्याला पकडेल याआधीच तो तिथून बॅग घेऊन फरार झाला आणि एका झाडावर चढून त्याने हवेतून नोटांचा वर्षाव केला.

या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे ज्यात झाडावरुन नोटांचा वर्षाव होताना दिसतो. यात काही लोक संधीचा फायदा घेत नोटा वेचून त्या आपल्या खिशात टाकतानाही दिसून येतात. मिळालेल्या माहितीनुसार, वकिलाने कोर्टातील काही परिचित लोकांना बोलावून हे सर्व पैसे वेचले ज्यात त्याला यश तर आले पण संपूर्ण नगद त्याच्या हाती आली नाही. वकीलाने एकूण 1.95 लाख रुपये लोकांच्या मदतीने जमा केले पण बाकी 5,000 रुपये मात्र त्याच्या हाती लागले नाही. सोशल मिडियावर ही घटना सध्या चांगलीच ट्रेंड करत असून घटनेचा व्हिडिओ वेगवेगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफाॅर्म्सवर शेअर करण्यात आला आहे.

हा व्हिडिओ @Vishnu1340367 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. बुलंदशहरमध्ये एका माकडाने २ लाख रुपये असलेली एक पिशवी हिसकावून घेतली आणि झाडावरून नोटा विखुरल्या; मात्र, त्यातील बहुतांश रक्कम नंतर परत मिळवण्यात आली’.

व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या घटनेवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “हाच प्रकार खूप वर्षांपूर्वी दिल्लीतही घडला नव्हता का? ‘मामला लीगल है’ या सिरिजमध्येही हेच पाहिलं होतं….”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “हा तर प्राणीसृष्टीचा प्रत्यक्ष ‘रॉबिन हूड’च आहे. कोणताही कर नाही, फक्त निखळ वाटप!लं” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “माकडने कदाचिक पैसा फेक तमाशा देख हे गाणं ऐकलं असावं”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

