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Stunt Video : मुलींसमोर हिरोगिरी आली अंगलट; इंप्रेस करण्यासाठी बाईक स्टंट करायला गेले अन्…, पाहा काय घडलं? Video Viral

Updated On: Jun 10, 2026 | 07:20 PM IST
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सारांश

Stunt Video Viral : गेल्या काही काळात स्टंटबाजीचे प्रमाण प्रचंड वाढले असून यामध्ये तरुणाईचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे. पण दोन तरुणांना ही हिरोगिरी चांगली नडली आहे. मुलींना इंप्रेस करायला गेले आणि अशी फिजित झाली आहे पुन्हा स्टंटचा विचारही करणार नाहीत. याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे.

Stunt Video Viral

Stunt Video : मुलींसमोर हिरोगिरी आली अंगलट; इंप्रेस करण्यासाठी बाईक स्टंट करायला गेले अन्..., पाहा काय घडलं, Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • मुलींना इंप्रेस करायला गेले अन् झाली फजिती
  • बाईकवरुन स्टंट करताना तोल गेला अन्…
  • पाहा काय घडलं?
Stunt Video Viral : सोशल मीडियावर सतत काही ना काही व्हायरल होत असते. अलीकडे स्टंटबाजीचे प्रमाण प्रचंड वाढत चालले आहे. कधी सोशल मीडियावरील लाईक्स आणि व्ह्यूजसाठी, तर कधी मुलींना इंप्रेस करण्यासाठी लोक धोकादायक स्टंट करत आहे. यामुळे अनेकांची फिजतीही झाली आहे, गंभीर दुखापत झाली आहे. स्टंटमुळे अनेकांना आपला जीवही गमवावा लागला आहे. पण कोणी सुधारण्याचे नाव घेईना. सध्या असाच एक स्टंटबाजीचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. काही तरुण मुलींना इंप्रेस करायला गेले त्यांची अशी फिजती झाली की पाहून तुम्हालाही हसू आवरणार नाही.

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नेमकं काय घडलं?

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की एक पेट्रोल पंप दिसत आहे. तिथे दोन तरुण इंधन भरण्यासाठी आले आहे. सुरुवातील सर्व काही सामान्य आहे. तिथेच काही अंतरावर दोन मुली उभ्या असलेल्या दिसतात. हे पाहून गाडी चालवणाऱ्याच्या अंगात अतिउत्साह येतो. मुलींना इंप्रेस करण्यासाठी बाईकवर स्टायलिश पोझ देण्याचा प्रयत्न करतो. पण हा स्टंट त्याच्या चांगलाच अंगलट आला आहे. अचानत तरुणाचा तो जातो आणि बाई अनिंयत्रित होऊन वेगावने पुढे जाते अन् थेट पेट्रोल भरणाऱ्या कर्मचाऱ्याला जाऊन धडकते. याच वेळी तिथे एक दुसरा बाईकवाला पेट्रोल भरत असतो. तो तरुणाच्या कानशिलात लगावतो.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ पेट्रोल पंपावरील सीसीटीव्ह कॅमेरात कैद झाला आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @Rak_sha_2018 या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला असून व्हिडिओला हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहत. अनेकांनी तरुणांची खिल्ली उडवली आहे. मजेशीर कमेंट्स केल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने म्हटले आहे की, अति आत्मविश्वास नडला पठ्ठ्याला, तर दुसऱ्या एकाने, कशाला नको ते उपद्वाप करायचे, झाली फजिती आता असे म्हटले आहे. तर तिसऱ्या एकाने भाऊ इंप्रेस करायला गेला अन् स्वत:ची इज्जत घालवून बसला असे म्हटले आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral video young man bike stunt in front of girls goes wrong

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Published On: Jun 10, 2026 | 07:20 PM

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