VIRAL VIDEO: मृत्यूनंतरही मुलगा परतला! AI तंत्रज्ञानाचा काळजाला भिडणारा वापर; ‘असा’ व्हिडिओ पाहून वृद्ध आई झाली हर्षोल्हासित

AI digital avatar of deceased person : विज्ञानाने प्रगती केली आहे असे आपण नेहमी म्हणतो, पण चीनमधील (China) एका घटनेने ही प्रगती मानवी भावनांच्या किती जवळ पोहोचली आहे, याचे एक अजब उदाहरण समोर ठेवले आहे. शांदोंग प्रांतात एका रस्ते अपघातात एका तरुणाचा अकाली मृत्यू झाला. घरात दुःखाचा डोंगर कोसळला होता, पण सर्वात मोठे संकट होते ते त्या तरुणाच्या ८० वर्षीय आईला ही बातमी सांगण्याचे. हृदयविकाराचा त्रास असलेल्या त्या माऊलीला आपल्या काळजाच्या तुकड्याचा मृत्यू सहन झाला नसता. अशा वेळी कुटुंबाने जो मार्ग निवडला, तो वाचून कोणालाही आश्चर्य वाटेल.
आईला या धक्क्यातून वाचवण्यासाठी कुटुंबाने जिआंग्सू प्रांतातील प्रख्यात एआय तज्ज्ञ झांग जिवेई यांची मदत घेतली. त्यांनी मृत व्यक्तीचे जुने फोटो, व्हिडिओ आणि आवाजाचे नमुने गोळा केले. त्या तरुणाच्या बोलण्याच्या लकबी, त्याच्या स्थानिक बोलीभाषेतील शब्द आणि हसण्याची पद्धत या सर्वांचा अभ्यास करून एक ‘एआय अवतार’ तयार करण्यात आला. हा अवतार केवळ फोटोसारखा स्थिर नसून, तो व्हिडिओ कॉलमध्ये जिवंत माणसासारख्या हालचाली करतो.
आज त्या ८० वर्षांच्या आईला आपला मुलगा कायमचा सोडून गेला आहे, हे ठाऊकच नाही. एका चॅट ॲपद्वारे हा एआय अवतार दररोज आईला व्हिडिओ कॉल करतो. “आई, तू जेवलीस का?”, “आज तब्येत कशी आहे?” अशा साध्या पण मायेच्या गप्पा तो त्याच्याच जुन्या आवाजात मारतो. एआय तंत्रज्ञान इतके प्रगत आहे की, बोलताना तो मुलगा जसा वाकायचा किंवा डोळे मिचकावायचा, अगदी तशाच हालचाली हा अवतार करतो. त्या माऊलीला वाटते की आपला मुलगा लांब कुठे तरी कामाला आहे आणि तिथूनच तो आपली काळजी घेत आहे.
Immortality via video call Korea has developed an artificial intelligence that can communicate with deceased people via video. It interviews you with personal questions for 7 hours to learn your habits. It then creates a digital copy of you that can live forever and replace you… pic.twitter.com/1jZLBISoez — nikola 3 (@ronin19217435) April 23, 2026
credit – social media and Twitter
या घटनेने जगभरात एका नवीन चर्चेला तोंड फुटले आहे. एका बाजूला एआयचा हा उपयोग मानवी दुःख कमी करण्यासाठी एक वरदान मानला जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला यावर नैतिक प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत. एखाद्या मृत व्यक्तीला अशा प्रकारे ‘डिजिटल’ स्वरूपात जिवंत ठेवणे हे मानसिक आरोग्यासाठी कितपत योग्य आहे? आईला सत्य लपवून अशा भ्रमात ठेवणे ही तिची फसवणूक नाही का? असे अनेक प्रश्न तज्ज्ञांनी उपस्थित केले आहेत. मात्र, त्या वृद्ध आईच्या चेहऱ्यावरील समाधान पाहून अनेकांनी या प्रयोगाचे स्वागतही केले आहे.
Ans: मृत व्यक्तीचे फोटो, व्हिडिओ आणि आवाजाचे रेकॉर्डिंग एआय अल्गोरिदममध्ये टाकले जातात, जे त्यांच्या चेहरा आणि आवाजाची हुबेहूब नक्कल करून एक डिजिटल क्लोन तयार करतात.
Ans: ही घटना चीनच्या शांदोंग प्रांतातील असून, एआय तज्ज्ञ झांग जिवेई यांनी हा अवतार विकसित केला आहे.
Ans: प्रामुख्याने 'ग्रीफ टेक' (Grief Tech) म्हणून ओळखले जाणारे हे तंत्रज्ञान जवळच्या व्यक्तीच्या निधनानंतर होणारा मानसिक त्रास कमी करण्यासाठी वापरले जाते.