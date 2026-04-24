  • China Man Reborn As Ai Avatar For 8 Year Old Mother Emotional News 2026

VIRAL VIDEO: मृत्यूनंतरही मुलगा परतला! AI तंत्रज्ञानाचा काळजाला भिडणारा वापर; ‘असा’ व्हिडिओ पाहून वृद्ध आई झाली हर्षोल्हासित

China AI Viral News: चीनमध्ये एका मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांनी त्यांच्या ८० वर्षीय आईला धक्क्यापासून वाचवण्यासाठी एआयच्या मदतीने तिचा एक डिजिटल अवतार तयार केला आहे, जो आता तिच्याशी दररोज व्हिडिओ कॉलवर बोलतो.

Updated On: Apr 24, 2026 | 12:39 PM
एआयच्या मदतीने मुलगा पुन्हा जिवंत झाला, व्हिडिओ पाहिल्यानंतर वृद्ध आईच्या चेहऱ्यावर हास्य परत आले, हा व्हिडिओ पाहून तुमचे मन हेलावेल. ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • एआयचा चमत्कार
  • आईसाठी मायेचा आधार
  • भावनिक संवाद

AI digital avatar of deceased person : विज्ञानाने प्रगती केली आहे असे आपण नेहमी म्हणतो, पण चीनमधील (China) एका घटनेने ही प्रगती मानवी भावनांच्या किती जवळ पोहोचली आहे, याचे एक अजब उदाहरण समोर ठेवले आहे. शांदोंग प्रांतात एका रस्ते अपघातात एका तरुणाचा अकाली मृत्यू झाला. घरात दुःखाचा डोंगर कोसळला होता, पण सर्वात मोठे संकट होते ते त्या तरुणाच्या ८० वर्षीय आईला ही बातमी सांगण्याचे. हृदयविकाराचा त्रास असलेल्या त्या माऊलीला आपल्या काळजाच्या तुकड्याचा मृत्यू सहन झाला नसता. अशा वेळी कुटुंबाने जो मार्ग निवडला, तो वाचून कोणालाही आश्चर्य वाटेल.

फोटोंमधून उभा राहिला ‘डिजिटल’ मुलगा

आईला या धक्क्यातून वाचवण्यासाठी कुटुंबाने जिआंग्सू प्रांतातील प्रख्यात एआय तज्ज्ञ झांग जिवेई यांची मदत घेतली. त्यांनी मृत व्यक्तीचे जुने फोटो, व्हिडिओ आणि आवाजाचे नमुने गोळा केले. त्या तरुणाच्या बोलण्याच्या लकबी, त्याच्या स्थानिक बोलीभाषेतील शब्द आणि हसण्याची पद्धत या सर्वांचा अभ्यास करून एक ‘एआय अवतार’ तयार करण्यात आला. हा अवतार केवळ फोटोसारखा स्थिर नसून, तो व्हिडिओ कॉलमध्ये जिवंत माणसासारख्या हालचाली करतो.

दररोजचा तो मायेचा व्हिडिओ कॉल

आज त्या ८० वर्षांच्या आईला आपला मुलगा कायमचा सोडून गेला आहे, हे ठाऊकच नाही. एका चॅट ॲपद्वारे हा एआय अवतार दररोज आईला व्हिडिओ कॉल करतो. “आई, तू जेवलीस का?”, “आज तब्येत कशी आहे?” अशा साध्या पण मायेच्या गप्पा तो त्याच्याच जुन्या आवाजात मारतो. एआय तंत्रज्ञान इतके प्रगत आहे की, बोलताना तो मुलगा जसा वाकायचा किंवा डोळे मिचकावायचा, अगदी तशाच हालचाली हा अवतार करतो. त्या माऊलीला वाटते की आपला मुलगा लांब कुठे तरी कामाला आहे आणि तिथूनच तो आपली काळजी घेत आहे.

तंत्रज्ञान की भावनिक फसवणूक?

या घटनेने जगभरात एका नवीन चर्चेला तोंड फुटले आहे. एका बाजूला एआयचा हा उपयोग मानवी दुःख कमी करण्यासाठी एक वरदान मानला जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला यावर नैतिक प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत. एखाद्या मृत व्यक्तीला अशा प्रकारे ‘डिजिटल’ स्वरूपात जिवंत ठेवणे हे मानसिक आरोग्यासाठी कितपत योग्य आहे? आईला सत्य लपवून अशा भ्रमात ठेवणे ही तिची फसवणूक नाही का? असे अनेक प्रश्न तज्ज्ञांनी उपस्थित केले आहेत. मात्र, त्या वृद्ध आईच्या चेहऱ्यावरील समाधान पाहून अनेकांनी या प्रयोगाचे स्वागतही केले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: एआयच्या मदतीने मृत व्यक्तीचा अवतार कसा तयार केला जातो?

    Ans: मृत व्यक्तीचे फोटो, व्हिडिओ आणि आवाजाचे रेकॉर्डिंग एआय अल्गोरिदममध्ये टाकले जातात, जे त्यांच्या चेहरा आणि आवाजाची हुबेहूब नक्कल करून एक डिजिटल क्लोन तयार करतात.

  • Que: हा प्रयोग चीनमध्ये कोठे करण्यात आला?

    Ans: ही घटना चीनच्या शांदोंग प्रांतातील असून, एआय तज्ज्ञ झांग जिवेई यांनी हा अवतार विकसित केला आहे.

  • Que: अशा तंत्रज्ञानाचा उद्देश काय असतो?

    Ans: प्रामुख्याने 'ग्रीफ टेक' (Grief Tech) म्हणून ओळखले जाणारे हे तंत्रज्ञान जवळच्या व्यक्तीच्या निधनानंतर होणारा मानसिक त्रास कमी करण्यासाठी वापरले जाते.

Published On: Apr 24, 2026 | 12:39 PM

