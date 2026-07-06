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Sea Routes: रशियाचा Black Sea, तर होर्मुझ इराणचा; पाहा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या 7 सागरी मार्गांवर कोणत्या महासत्तांचे नियंत्रण?

Updated On: Jul 06, 2026 | 03:28 PM IST
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सारांश

रशिया-युक्रेन युद्ध आणि पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, जगातील महत्त्वाचे सागरी व्यापारी मार्ग पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. काळा समुद्र, होर्मुझची सामुद्रधुनी, मलाक्का, सुएझ, पनामा आणि बाब-अल-मंदेब यांवर कोणत्या देशाचे नियंत्रण आहे.

global maritime chokepoints control 2026 black sea russia hormuz iran suez canal malacca strait

Black Seaमध्ये रशिया, तर होर्मुझमध्ये इराण; जाणून घ्या जगातील सर्वात महत्त्वाच्या ७ सागरी मार्गांवर कोणत्या महासत्तांचे नियंत्रण? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • जागतिक व्यापारी मार्गांवर तणाव
  • रशिया आणि अमेरिकेला मोठे धक्के
  • आंतरराष्ट्रीय नियम विरुद्ध लष्करी ताकद

Global maritime chokepoints control 2026 : आजच्या आधुनिक जगात युद्धे केवळ जमिनीवर किंवा हवेतच लढली जात नाहीत, तर जगाची आर्थिक नाडी ज्या समुद्रांवर अवलंबून आहे, तिथे सध्या सर्वात मोठा संघर्ष सुरू आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि पश्चिम आशियातील वाढत्या लष्करी तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, जगातील महत्त्वाचे सागरी व्यापारी मार्ग (Maritime trade routes) पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. तेलवाहू जहाजांना लक्ष्य करणे, अन्नधान्याचा पुरवठा रोखणे आणि सागरी ड्रोनद्वारे होणारे हल्ले यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसत आहे. जुलै २०२६ मधील ताज्या परिस्थितीनुसार, युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी दावा केला आहे की, रशियाने काळ्या समुद्रातील आपले जुने वर्चस्व पूर्णपणे गमावले आहे. या पार्श्वभूमीवर, जगातील सर्वात संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ७ सागरी मार्गांवर सध्या कोणाचे नियंत्रण आहे आणि तिथली वास्तविक परिस्थिती काय आहे, याचा सविस्तर आढावा घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.

१. काळा समुद्र (Black Sea): रशियन नौदलाचे घटते वर्चस्व

अंदाजे १,१७५ किलोमीटर लांब आणि ६११ किलोमीटर रुंद असलेला काळा समुद्र हा युरोप आणि आशियाच्या दरम्यान असलेला एक अतिशय महत्त्वाचा अर्ध-बंदिस्त समुद्र आहे. रशिया, युक्रेन, तुर्की, बल्गेरिया, रोमानिया आणि जॉर्जिया या देशांच्या सीमा या समुद्राला लागून आहेत. रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांसाठी हा समुद्र धान्य, खनिज तेल आणि लष्करी हालचालींसाठी जीवनवाहिनी मानला जातो. बोस्फोरस आणि डार्डानेल्सच्या सामुद्रधुनीतूनच या समुद्रातील जहाजांना भूमध्य समुद्रात आणि पर्यायाने जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळतो.

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सामरिक नियंत्रणाचा विचार केला तर या समुद्रावर कोणत्याही एका देशाचे पूर्ण नियंत्रण नाही. २०१४ मध्ये क्रिमियाचे रशियात विलीनीकरण केल्यानंतर रशियाने आपल्या ‘ब्लॅक सी फ्लिट’च्या (Black Sea Fleet) माध्यमातून येथे प्रचंड दबदबा निर्माण केला होता. मात्र, २०२२ मध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून युक्रेनने अत्याधुनिक सागरी ड्रोन (Naval Drones) आणि लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा मारा करून अनेक रशियन युद्धनौका बुडवल्या. युक्रेनच्या या धाडसी कारवाईमुळे रशियाला क्रिमियातील आपल्या मुख्य नौदल तळांवरून जहाजे मागे घ्यावी लागली आहेत. जुलै २०२६ मधील परिस्थितीनुसार, रशियाची लष्करी उपस्थिती असली तरी त्यांचे एकतर्फी वर्चस्व संपले असून हा भाग आता एक मोठा वादग्रस्त सागरी प्रदेश बनला आहे.

credit – social media and Twitter

२. होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz): इराणचा जबरदस्त प्रभाव

जागतिक ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ हा जगातील सर्वात संवेदनशील मार्ग आहे. सुमारे १६७ किलोमीटर लांब असलेल्या या सामुद्रधुनीच्या सर्वात अरुंद भागात जहाजांच्या वाहतुकीसाठी केवळ ३ किलोमीटर रुंदीचा मार्ग उपलब्ध आहे. ही सामुद्रधुनी पर्शियन आखाताला ओमानच्या आखाताशी आणि अरबी समुद्राशी जोडते. जगातील एकूण तेल व्यापारापैकी तब्बल २० टक्के कच्चे तेल आणि मोठ्या प्रमाणात एलएनजी (LNG) या चिंचोळ्या मार्गातून वाहतूक केले जाते. त्यामुळे हा मार्ग बंद झाल्यास भारतासह संपूर्ण जगात इंधनाचा हाहाकार माजू शकतो.

भौगोलिकदृष्ट्या या मार्गाच्या उत्तर किनाऱ्यावर इराण आणि दक्षिण किनाऱ्यावर ओमान देश वसलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार हा एक मुक्त आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्ग आहे. परंतु, वास्तवात या संपूर्ण प्रदेशात इराणचा लष्करी प्रभाव सर्वात जास्त आहे. इराणचे ‘रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स’ (IRGC) या भागात सतत गस्त घालत असतात आणि पाश्चात्य जहाजांना लक्ष्य करत असतात. अमेरिकेने आपले नौदल येथे तैनात करून इराणला रोखण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी प्रत्यक्षात या मार्गाची मुख्य चावी इराणच्याच हातात आहे, ज्यामुळे अमेरिकेला येथे मोठा राजनैतिक आणि लष्करी धक्का बसला आहे.

३. बोस्फोरस आणि डार्डानेल्स (Bosporus and Dardanelles): तुर्कीचे प्रशासकीय नियंत्रण

बोस्फोरस (३१ किमी लांब) आणि डार्डानेल्स (६१ किमी लांब) या दोन सामुद्रधुनी काळ्या समुद्राला मारमारा समुद्राशी आणि पुढे भूमध्य समुद्राशी जोडतात. रशिया, युक्रेन किंवा इतर शेजारील देशांना जागतिक व्यापारासाठी याच दोन मार्गांवर अवलंबून राहावे लागते. या दोन्ही सामुद्रधुनींवर ‘तुर्की’ (Turkey) या देशाचे संपूर्ण कायदेशीर आणि प्रशासकीय नियंत्रण आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून तुर्कीने १९३६ च्या ‘मॉन्ट्रेक्स कराराचा’ (Montreux Convention) अत्यंत कडक वापर केला असून, युद्धातील कोणत्याही देशाच्या नवीन युद्धनौकांना या मार्गातून प्रवेश देण्यास साफ नकार दिला आहे.

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४. मलाक्काची सामुद्रधुनी (Strait of Malacca): आशियाचा सर्वात व्यस्त मार्ग

हिंद महासागराला दक्षिण चीन समुद्र आणि प्रशांत महासागराशी जोडणारी ९३० किलोमीटर लांबीची मलाक्काची सामुद्रधुनी हा जगातील सर्वात व्यस्त व्यापारी मार्ग आहे. सिंगापूरजवळ हा मार्ग सर्वात अरुंद (२.८ किमी) होतो. जागतिक व्यापारातील २५ ते ३० टक्के माल वाहतूक आणि आशियातील बहुतांश तेल आयात याच मार्गाने होते. यावर कोणत्याही एका देशाची मक्तेदारी नाही; तर इंडोनेशिया, मलेशिया आणि सिंगापूर हे देश संयुक्तपणे याची सुरक्षा पाहतात. चीनची ८० टक्के तेल आयात याच मार्गावरून होत असल्याने, चीनला नेहमी या मार्गाची कोंडी होण्याची भीती असते, ज्याला सामरिक भाषेत ‘मलाक्का डिलेमा’ (Malacca Dilemma) म्हणतात. यावर मात करण्यासाठी चीन पर्यायी मार्ग शोधत आहे.

५. सुएझ कालवा (Suez Canal): इजिप्तची आर्थिक जीवनवाहिनी

१८६९ मध्ये मानवनिर्मित पद्धतीने तयार करण्यात आलेला १९३.३ किलोमीटर लांबीचा सुएझ कालवा भूमध्य समुद्राला लाल समुद्राशी जोडतो. या कालव्यामुळे युक्रेन, युरोप आणि आशिया दरम्यानचे अंतर हजारो किलोमीटरने कमी झाले आहे. जगातील एकूण सागरी व्यापाराच्या १० ते १२ टक्के वाहतूक या अरुंद कालव्यातून होते. या कालव्यावर ‘इजिप्त’ (Egypt) देशाचे पूर्ण नियंत्रण असून, त्याचे संचालन ‘सुएझ कालवा प्राधिकरण’ करते. यातून जाणाऱ्या प्रत्येक जहाजाकडून इजिप्त मोठी फी वसूल करतो, जी इजिप्तच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहे.

६. पनामा कालवा (Panama Canal): अमेरिकेकडून पनामाकडे हस्तांतरण

अटलांटिक महासागराला पॅसिफिक महासागराशी जोडणारा ८२ किलोमीटर लांबीचा पनामा कालवा उत्तर आणि दक्षिण अमेरिकेच्या मध्यभागी स्थित आहे. या कालव्याच्या निर्मितीमुळे जहाजांना संपूर्ण दक्षिण अमेरिका खंडाला घालवावा लागणारा हजारो किलोमीटरचा वळसा वाचला आहे. १९१४ मध्ये याचे बांधकाम पूर्ण झाल्यापासून १९९९ पर्यंत यावर अमेरिकेचे पूर्ण नियंत्रण होते. परंतु, ३१ डिसेंबर १९९९ रोजी अमेरिकेने याचे नियंत्रण अधिकृतपणे पनामा या देशाकडे सुपूर्द केले. सध्या ‘पनामा कालवा प्राधिकरण’ याचे अत्यंत यशस्वीपणे संचालन करत आहे.

७. बाब-अल-मंदेब (Bab-al-Mandeb): जगातील सर्वात धोकादायक लष्करी क्षेत्र

तांबड्या समुद्राला (Red Sea) एडनच्या आखाताशी आणि हिंद महासागराशी जोडणारी ६५ किलोमीटर लांबीची बाब-अल-मंदेब ही सामुद्रधुनी सुएझ कालव्याकडे जाण्याचा मुख्य दरवाजा आहे. या मार्गावर कोणत्याही एका देशाचे नियंत्रण नाही. मात्र, येमेनमधील हुथी (Houthi) बंडखोरांनी व्यापारी जहाजांवर केलेल्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांमुळे हा मार्ग २०२६ मधील जगातील सर्वात असुरक्षित मार्ग बनला आहे. सध्या या मार्गाचे रक्षण करण्यासाठी अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोपीय देशांचे नौदल येथे अहोरात्र गस्त घालत असून, हा जगातील सर्वाधिक लष्करी देखरेख असलेला भाग बनला आहे.

Web Title: Global maritime chokepoints control 2026 black sea russia hormuz iran suez canal malacca strait

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Published On: Jul 06, 2026 | 03:28 PM

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