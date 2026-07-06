Kolhapur Crime: संतापजनक! सात नराधमनी केला शाळकरी मुलीवर अत्याचार; अश्लील व्हिडीओ…

नेमकं काय घडलं?
पोलिसांनी अटक केलेल्या तीन आरोपींचे नावे अमन आदम शेख (वय २०), अल्ताफ बशीर नायकवडे (२१), अनिकेत संजय भोरे (२३, तिघे रा. इचलकरंजी) अशी आहेत. मार्च महिन्यामध्ये संशयितांनी पीडित शाळकरी मुलीला मोबाईलवर काहीतरी दाखवायचे आहे, असे सांगून बोलावून घेतले. एका संशयिताच्या घरात इतर तिघेजण त्यावेळी उपस्थित असताना त्यापैकी एका अल्पवयीन संशयिताने तुझे अश्लील व्हिडीओ आमच्याकडे असल्याची भीती दाखवली, तर दुसऱ्या संशयिताने तिच्यावर अत्याचार केला तसेच तिसऱ्या संशयिताने तिच्यावर अत्याचार करतानाचा व्हिडीओचे चित्रीकरण केले.
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हा अत्याचार इतक्यावरच थांबला नाही. त्यांनतर पुन्हा पूर्वी केलेल्या व्हिडीओच्या आधारे पीडित मुलीला धमकावत एका बोळात बोलावून घेतले. तिथे असलेल्या आणखी तीन संशयितांनी तिच्याशी झटापट करत विनयभंग केला. त्यावेळी पीडित मुलीने आपली सुटका करत धाव घेण्याचा प्रयत्न केला असता तिचा अन्य एकाने पाठलाग करून विनयभंग केला.
त्यांनतर शाळेला जाताना एक संशयित तिचा सातत्याने पाठलाग करत होता. काही संशयित तिची छेडछाड करत होते अत्याचाराच्या व्हिडीओवरून आणि संशयितांच्या नावावरून त्या मुलीला टोमणे मारून त्रास देत होते. या प्रकारामुळे पीडित मुलगी व तिचे कुटुंबीय भयभीत झाले होते. अखेर या त्रासाला कंटाळून तिच्या कुटुंबीयांनी पोलीस ठाण्यात धाव घेतली.
सात संशयित ताब्यात
पीडित शाळकरी मुलीने तक्रार दिल्यांनतर पोलिसांनी सातही संशयितांना ताब्यात घेतले आहे. त्यापैकी चार जण अल्पवयीन आहेत, एवढेच नाही तर तिघांना अटक देखील केली आहे. अमन अल्ताफ व अनिकेत यांना न्यायालयसमोर हजर केले असता त्यांना सोमवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. पुढील तपास पोलीस करत आहे.
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Ans: मोबाईलवर काही दाखवायचे असल्याचे सांगून तिला बोलावले आणि अश्लील व्हिडीओ असल्याची भीती दाखवत ब्लॅकमेल केले.
Ans: सामूहिक अत्याचार, अत्याचाराचे चित्रीकरण, ब्लॅकमेल, छेडछाड, विनयभंग आणि धमकावल्याचे गंभीर आरोप आहेत.
Ans: सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तिघांना अटक करण्यात आली आहे, तर चौघा अल्पवयीन आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले आहे.