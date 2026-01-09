Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Yuck! हातावर तंदुरी रोटी घेतली अन् त्यावर थुंकला, कुकचा किळसवाणा Video Viral, पोलिसांनी केली अटक

सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये एक तरुण तंदुरी रोटी बनवताना त्यावर थुंकताना दिसत आहे. त्याचा हा किळसवाणा प्रकरा व्हायरल झाला असून पोलिसांनीही त्याला अटक केली आहे.

Updated On: Jan 09, 2026 | 12:07 PM
अनेकदा काही कारणास्तव आपण घरचा डबा घेऊन जात नाही. त्यामुळे बाहेर काहीतरी जेवणाचा बेत आखावा लागतो. पण सर्वच खाद्यपदार्थ सुरक्षित असतील असं नाही. सोशल मीडियावर असाच एक धक्कादायक व्हिडीओ समोर आला आहे. ज्यामध्ये चिकन शॉपमध्ये असणार एक तरुण तंदुरी रोटी हातावर बनवत असताना त्या रोटीवर थुंकताना दिसत आहे.तो पीठ मळताना दिसत आहे, त्याचवेळी तो पीठावर थुंकतोही. कुकचा हा प्रताप एका व्यक्तीने आपल्या कॅमेऱ्यात कैद केला असून सोशल मीडियावर पोस्ट केला.हा व्हिडीओ उत्तर प्रदेशमधील गाझियाबादमधील आहे.

गाझियाबादमध्ये चिकन कॉर्नरवर एका स्वयंपाकीने तंदुरी रोटीवर थुंकल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. पोलिसांनी सांगितले की आरोपी मुरादनगर शहरातील रहिवासी आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी सांदगि गाझियाबादमधील रस्त्याच्या कडेला असलेल्या एका हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या एका स्वयंपाकीला रोटी बनवण्यापूर्वी त्यावर थुंकतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर अटक करण्यात आली आहे. मधुबन बापुधाम पोलीस स्टेशन परिसरातील दिल्ली-मेरठ रोडवरील वर्धमान पुरम पोलीस चौकीजवळ रस्त्याच्या कडेला असलेल्या भोजनालयात ही घटना घडल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

ग्राहकांकडू व्हिडीओ शूट

पोलिसांच्या मते, काही ग्राहकांनी स्वयंपाकीला पीठ आणि रोट्यांवर थुंकताना पाहिले आणि त्याचे शुट केले. त्यानंतर सोशल मीडिया मोठ्या प्रमाणात शेअर केले गेले. गुरुवारी संध्याकाळी पोलिसांनी आरोपीला शोधून अटक केली. नवराष्ट्र डिजीटल या व्हिडिओची पुष्टी करत नाही. कवीनगरचे एसीपी सूर्यबली मौर्य यांनी सांगितले की, “चिकन पॉइंट” नावाचे हे भोजनालय वसीम नावाच्या व्यक्तीचे आहे. घटनेच्या वेळी मालक दुकानात उपस्थित होता का याचा तपास पोलीस करत आहेत.

भोजनालयाच्या परवान्याच्या वैधतेची देखील चौकशी

एसीपी म्हणाले की, पोलीस भोजनालयाच्या परवान्याच्या वैधतेची आणि घटनेतील मालकाची भूमिका तपासत आहेत. त्यांनी असेही सांगितले की, भोजनालयाच्या मालकाविरुद्ध योग्य कायदेशीर कारवाईसाठी अन्न सुरक्षा आणि आरोग्य विभागांना अहवाल पाठवण्यात आला आहे.

