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२२९ किमीचा जीवदान प्रवास! वंदे भारतमधून धावलं धडधडतं हृदय; VIDEO पाहून सर्वच हैराण

Updated On: Aug 01, 2026 | 01:58 PM IST
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सारांश

भारतीय रेल्वेने अवयव प्रत्यारोपण क्षेत्रात ऐतिहासिक कामगिरी करत पहिल्यांदाच धडधडते हृदय वंदे भारत एक्सप्रेसमधून सुरक्षितपणे एका शहरातून दुसऱ्या शहरात पोहोचवले. रेल्वे, पोलीस आणि डॉक्टरांच्या अचूक समन्वयामुळे ही जीवनदायी मोहीम यशस्वी ठरली.

२२९ किमीचा जीवदान प्रवास! वंदे भारतमधून धावलं धडधडतं हृदय; VIDEO पाहून सर्वच हैराण

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • सुरतहून अहमदाबादपर्यंत धडधडते हृदय वंदे भारत एक्सप्रेसमधून वेळेत पोहोचवण्यात आले.
  • रेल्वे स्थानकापासून रुग्णालयापर्यंत विशेष ग्रीन कॉरिडोर तयार करून हृदय तातडीने ऑपरेशन थिएटरमध्ये नेण्यात आले.
  • भारतीय रेल्वे, आरपीएफ, गुजरात पोलीस आणि डॉक्टरांच्या समन्वयामुळे ही ऐतिहासिक जीवनरक्षक मोहीम यशस्वी झाली.
भारतीय रेल्वेने एक नवीन विक्रम करुन इतिहास रचला आहे. तुम्ही आजवर रेल्वेतून हजारो प्रवाशांना, प्राण्यांना, रोबोट्सना प्रवास करताना पाहिलं असेल पण धडधडणाऱ्या हृदयाला रेल्वेतून प्रवास करताना तुम्ही कधी पाहिलंय का? भारतात पहिल्यांदाच जिवंत हृदयाला रेल्वेच्या मदतीने एका शहरातून दुसऱ्या शहरात सुरक्षितपणे पोहचवण्यात आले आहे. हे हृदय प्रत्यारोपणासाठी अहमदाबादच्या सुप्रसिद्ध यू. एन. मेहता इन्स्टिट्यूट ऑफ कार्डिओलॉजी अँड रिसर्च सेंटरमध्ये पाठवण्यात आले. ही मोहीम भारतीय रेल्वे, गुजरात पोलीस, आरपीएफ आणि डॉक्टरांच्या टीममधील अतुलनीय समन्वयाचे एक उत्तम उदाहरण ठरली. चला सविस्तर जाणून घेऊया.

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अवयव प्रत्यारोपणामध्ये एक एक सेकंद महत्त्वाचा असतो. हिच संवेदनशीलता लक्षात घेऊन एका जिवंत हृदयाला सुरतहून अहमदाबादला ट्रेन क्रमांक २०९०१ मुंबई सेंट्रल–गांधीनगर कॅपिटल वंदे भारत एक्सप्रेसने नेण्यात आले. रेल्वेचा वेग आणि अचूक नियोजन यामुळे हृदयाला योग्य वेळी गंतव्यस्थानापर्यंत पोहचवण्यात यश आले.

ग्रीन काॅरिडोरने काही मिनिटांत हाॅस्पिटल गाठले

रेल्वे अहमदाबाद रेल्वे स्टेशनच्या प्लॅटफाॅर्म नंबर – १ वर पोहचताच तिथे आधीपासून आधीच तैनात असलेल्या एका पथकाने सूत्रे हाती घेतली. स्थानकापासून यू. एन. मेहता रुग्णालयापर्यंत ॲम्ब्युलन्स कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पोहोचावी यासाठी आरपीएफ आणि गुजरात पोलिसांनी संयुक्तपणे विशेष ग्रीन कॉरिडोर तयार केला होता. या वाहतूकमुक्त मार्गामुळे जिवंत हृदय कोणत्याही विलंबाशिवाय थेट ऑपरेशन थिएटरपर्यंत सुरक्षितपणे पोहचवण्यात आले.

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मिशनची खासियत

या संपूर्ण मिशनमध्ये अनेक डिपार्टमेंट्स आणि संस्थाने, भारतीय रेल्वे, रेल्वे संरक्षण दल, गुजरात राज्य पोलीस, डॉक्टरांचे पथक, अवयव प्रत्यारोपण समन्वयक, रेल्वे व आरोग्य विभागाचे अधिकारी यांनी एकत्र येऊन काम केले.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

Web Title: Vande bharat express transports live heart surat to ahmedabad first organ transplant mission india

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Published On: Aug 01, 2026 | 01:57 PM

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