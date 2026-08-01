२२९ किमीचा जीवदान प्रवास! वंदे भारतमधून धावलं धडधडतं हृदय; VIDEO पाहून सर्वच हैराण

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अवयव प्रत्यारोपणामध्ये एक एक सेकंद महत्त्वाचा असतो. हिच संवेदनशीलता लक्षात घेऊन एका जिवंत हृदयाला सुरतहून अहमदाबादला ट्रेन क्रमांक २०९०१ मुंबई सेंट्रल–गांधीनगर कॅपिटल वंदे भारत एक्सप्रेसने नेण्यात आले. रेल्वेचा वेग आणि अचूक नियोजन यामुळे हृदयाला योग्य वेळी गंतव्यस्थानापर्यंत पोहचवण्यात यश आले.
ग्रीन काॅरिडोरने काही मिनिटांत हाॅस्पिटल गाठले
रेल्वे अहमदाबाद रेल्वे स्टेशनच्या प्लॅटफाॅर्म नंबर – १ वर पोहचताच तिथे आधीपासून आधीच तैनात असलेल्या एका पथकाने सूत्रे हाती घेतली. स्थानकापासून यू. एन. मेहता रुग्णालयापर्यंत ॲम्ब्युलन्स कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पोहोचावी यासाठी आरपीएफ आणि गुजरात पोलिसांनी संयुक्तपणे विशेष ग्रीन कॉरिडोर तयार केला होता. या वाहतूकमुक्त मार्गामुळे जिवंत हृदय कोणत्याही विलंबाशिवाय थेट ऑपरेशन थिएटरपर्यंत सुरक्षितपणे पोहचवण्यात आले.
🚄❤️ भारतीय रेल ने रचा इतिहास! पहली बार 20901 मुंबई सेंट्रल – गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से सूरत से अहमदाबाद तक जीवित हृदय (Live Heart) का सफलतापूर्वक परिवहन किया गया। यह हृदय यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर, अहमदाबाद में सफल हृदय… pic.twitter.com/BRZ0zSbaTo — DRM Ahmedabad (@drmadiwr) July 31, 2026
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मिशनची खासियत
या संपूर्ण मिशनमध्ये अनेक डिपार्टमेंट्स आणि संस्थाने, भारतीय रेल्वे, रेल्वे संरक्षण दल, गुजरात राज्य पोलीस, डॉक्टरांचे पथक, अवयव प्रत्यारोपण समन्वयक, रेल्वे व आरोग्य विभागाचे अधिकारी यांनी एकत्र येऊन काम केले.
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