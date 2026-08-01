शनिवार, 1 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Assam Floods Army Jawan Rescues Sleeping Baby Heartwarming Video Goes Viral

देवदूतासारखा धावला जवान; पुराच्या पाण्यातून झोपलेल्या नवजात बाळाचे केले सुरक्षित रेस्क्यू; हृदयस्पर्शी Video Viral

Updated On: Aug 01, 2026 | 12:13 PM IST
जाहिरात
सारांश

Viral Video : पूरात घडलं माणूसकीचं दर्शन...! आसाममध्ये सध्या पूराने हाहाकार माजवला असून चिमुकल्या बाळाच्या रेस्क्यूचा व्हिडिओ सध्या इंटरनेटवर व्हायरल होत आहे. गुलाबी कापडात बांधलेले बाळ जवानाच्या कुशीत अगदी शांत झोपलेले असते.

देवदूतासारखा धावला जवान; पुराच्या पाण्यातून झोपलेल्या नवजात बाळाचे केले सुरक्षित रेस्क्यू; हृदयस्पर्शी Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • आसाममधील पूरस्थितीत बचाव पथकाच्या एका जवानाचा हृदयस्पर्शी रेस्क्यू सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
  • जीव धोक्यात घालून केलेल्या या बचावकार्यातील दृश्यांनी नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले.
  • व्हिडिओवर अनेकांनी जवानाच्या धाडसाचे आणि सेवाभावाचे मनापासून कौतुक केले.
आपल्या सर्वांना माहिती आहे की, मागील काही दिवसांपासून आसामवर नैसर्गिक आपत्ती आणि विनाशकारी पुराचे संकट ओढावले आहे. चारही दिशांना पसरलेले पाणी आणि त्यात वाहून गेलेले लोकांचे विश्व… हे सर्वच दृष्य पाहताना फार भयानक वाटते. पुराचे अनेक व्हिडिओज सोशल मिडियावर समोर येत असतानाच एका नव्या व्हिडिओने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या व्हिडिओत एक लष्करी जवान चिमुकल्या लहान बाळाचे पूरातून संरक्षण करताना दिसून येतो. आजूबाजूला काय घडतं आहे याची कोणतीही कल्पना नसताना बाळ अगदी शांतपणे जवानाच्या कुशीत झोपलेले असते. या हृदयस्पर्शी रेस्क्यूचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला असून व्हिडिओतील दृष्ये पाहून अनेकांनी यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.

काय सांगता! मार्केटमध्ये आला कॉकरोच कॅफे, नेटकरी म्हणाले ‘इथे चहा ऑर्डर करायचा की हिट स्प्रे?’; Video Viral

काय दिसलं व्हिडिओत?

व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये पाहिले जाऊ शकते की, पुराचे पाणी घरांच्या बाल्कनी आणि दारांपर्यंत पोहोचले आहे. बचाव पथक लोकांची मदत करत असतानाच एका जवानाला इवलेसे बाळ फिकट गुलाबी रंगाच्या कापडात गुंडाळलेले सापडते. बाळ यावेळी गाढ झोपेत असते. अशात जवान फार सावधपणे आणि काळजीपूर्वक मुलाला आपल्या कुशीत घेतो आणि पूरातून त्याचा जीव वाचवतो. बाहेर एवढा गोंधळ आणि पुराचे पाणी असूनही बाळ मात्र फार निरागसपणे आपल्या झोपेत मग्न असतो. हे दृष्य सध्या इंटरनेटवर अनेकांचे लक्ष वेधून घेत असून व्हिडिओला सोशल मिडियावर चांगलेच व्यूज मिळत आहेत. जवानाने फार उत्तमरित्या परिस्थिती हाताळत मुलाचा जीव वाचवला ज्यामुळे सोशल मिडियावर काैतुकांचा वर्षाव केला जात आहे. व्हिडिओत दिसते की, जवान पाण्यातून वाट काढत एका बोटीपर्यंत पोहोचतो आणि त्या मुलीला दुसऱ्या सहकारी सैनिकाच्या हवाली करतो, जिथून तिला सुरक्षित ठिकाणी नेले जाते.

आता म्हैसही करणार साजश्रृंगार… इथे सुरु झालंय अनोखं ब्यूटी पार्लर; पाहून यूजर्स अवाक्; Video Viral

या घटनेचा व्हिडिओ @SanjayDekaFLJ नावाच्या एक्स अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला चांगले व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने व्हिडिओतील दृष्यांवर आपला संताप व्यक्त केला आहे. एका यूजरने म्हटले की, “तो खऱ्या अर्थाने देवदूत आहे. सलाम!”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “एवढ्या संकटातही बाळ इतकं शांत झोपलंय, हे दृश्य मनाला स्पर्शून गेलं”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “खरे हिरो हेच आहेत… कोणत्याही प्रसिद्धीची अपेक्षा न ठेवता जीव वाचवणारे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Assam floods army jawan rescues sleeping baby heartwarming video goes viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 01, 2026 | 12:13 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

काय सांगता! मार्केटमध्ये आला कॉकरोच कॅफे, नेटकरी म्हणाले ‘इथे चहा ऑर्डर करायचा की हिट स्प्रे?’; Video Viral
1

काय सांगता! मार्केटमध्ये आला कॉकरोच कॅफे, नेटकरी म्हणाले ‘इथे चहा ऑर्डर करायचा की हिट स्प्रे?’; Video Viral

आता म्हैसही करणार साजश्रृंगार… इथे सुरु झालंय अनोखं ब्यूटी पार्लर; पाहून यूजर्स अवाक्; Video Viral
2

आता म्हैसही करणार साजश्रृंगार… इथे सुरु झालंय अनोखं ब्यूटी पार्लर; पाहून यूजर्स अवाक्; Video Viral

रिलसाठी लावली जावीची बाजी! धावत्या रेल्वेत दरवाजावर लटकत महिलेने लावले जबरदस्त ठुमके, नेटकरी भडकले; Video Viral
3

रिलसाठी लावली जावीची बाजी! धावत्या रेल्वेत दरवाजावर लटकत महिलेने लावले जबरदस्त ठुमके, नेटकरी भडकले; Video Viral

२ तास स्वत:ला बर्फात केलं दफन, व्यक्तीच्या अनोख्या पराक्रमाची गिनीज वर्ल्ड रेकाॅर्डमध्ये झाली नोंद; Video Viral
4

२ तास स्वत:ला बर्फात केलं दफन, व्यक्तीच्या अनोख्या पराक्रमाची गिनीज वर्ल्ड रेकाॅर्डमध्ये झाली नोंद; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
देवदूतासारखा धावला जवान; पुराच्या पाण्यातून झोपलेल्या नवजात बाळाचे केले सुरक्षित रेस्क्यू; हृदयस्पर्शी Video Viral

देवदूतासारखा धावला जवान; पुराच्या पाण्यातून झोपलेल्या नवजात बाळाचे केले सुरक्षित रेस्क्यू; हृदयस्पर्शी Video Viral

Aug 01, 2026 | 12:13 PM
Rate 1 August: LPG सिलेंडर झाला स्वस्त! 1 ऑगस्टला पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्येही दिलासा? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील नवे दर

Rate 1 August: LPG सिलेंडर झाला स्वस्त! 1 ऑगस्टला पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्येही दिलासा? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील नवे दर

Aug 01, 2026 | 12:08 PM
Jalgaon News: जळगावाला पावसाने झोडपलं, रस्त्यांना नद्यांचे स्वरुप

Jalgaon News: जळगावाला पावसाने झोडपलं, रस्त्यांना नद्यांचे स्वरुप

Aug 01, 2026 | 12:06 PM
किवळ-जोतिबा एसटी बससेवेला अखेर सुरुवात; भाविकांची अनेक दिवसांपासूनची मागणी पूर्ण

किवळ-जोतिबा एसटी बससेवेला अखेर सुरुवात; भाविकांची अनेक दिवसांपासूनची मागणी पूर्ण

Aug 01, 2026 | 12:04 PM
Abhijeet Dipke on BJP IT Cell: विद्यार्थ्यांच्या आधी भाजपच्या आयटीसेलवर गुन्हा दाखल करा…: अभिजीत दिपकेंचा इशारा

Abhijeet Dipke on BJP IT Cell: विद्यार्थ्यांच्या आधी भाजपच्या आयटीसेलवर गुन्हा दाखल करा…: अभिजीत दिपकेंचा इशारा

Aug 01, 2026 | 11:59 AM
Mahabharata Story: श्रीकृष्णांची स्वाभिमानी राणी, जाणून घ्या नरकासुरवधातील तिची भूमिका

Mahabharata Story: श्रीकृष्णांची स्वाभिमानी राणी, जाणून घ्या नरकासुरवधातील तिची भूमिका

Aug 01, 2026 | 11:50 AM
Commonwealth Games 2026: नीरज चोप्रा आणि यश सिंहने Javelin मध्ये केली कमाल! सिल्व्हर-ब्राँझ आणले भारतात

Commonwealth Games 2026: नीरज चोप्रा आणि यश सिंहने Javelin मध्ये केली कमाल! सिल्व्हर-ब्राँझ आणले भारतात

Aug 01, 2026 | 11:50 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा