देवदूतासारखा धावला जवान; पुराच्या पाण्यातून झोपलेल्या नवजात बाळाचे केले सुरक्षित रेस्क्यू; हृदयस्पर्शी Video Viral

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काय दिसलं व्हिडिओत?
व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये पाहिले जाऊ शकते की, पुराचे पाणी घरांच्या बाल्कनी आणि दारांपर्यंत पोहोचले आहे. बचाव पथक लोकांची मदत करत असतानाच एका जवानाला इवलेसे बाळ फिकट गुलाबी रंगाच्या कापडात गुंडाळलेले सापडते. बाळ यावेळी गाढ झोपेत असते. अशात जवान फार सावधपणे आणि काळजीपूर्वक मुलाला आपल्या कुशीत घेतो आणि पूरातून त्याचा जीव वाचवतो. बाहेर एवढा गोंधळ आणि पुराचे पाणी असूनही बाळ मात्र फार निरागसपणे आपल्या झोपेत मग्न असतो. हे दृष्य सध्या इंटरनेटवर अनेकांचे लक्ष वेधून घेत असून व्हिडिओला सोशल मिडियावर चांगलेच व्यूज मिळत आहेत. जवानाने फार उत्तमरित्या परिस्थिती हाताळत मुलाचा जीव वाचवला ज्यामुळे सोशल मिडियावर काैतुकांचा वर्षाव केला जात आहे. व्हिडिओत दिसते की, जवान पाण्यातून वाट काढत एका बोटीपर्यंत पोहोचतो आणि त्या मुलीला दुसऱ्या सहकारी सैनिकाच्या हवाली करतो, जिथून तिला सुरक्षित ठिकाणी नेले जाते.
In the swirling chaos of the Assam floods, a tiny infant sleeps soundly in the arms of a rescuer — unaware of the danger, trusting completely in the strangers braving the waters to carry them to safety. A single moment of pure innocence amid devastation… and a powerful reminder… pic.twitter.com/QWcpvsYgJP — Sanjay Deka (@SanjayDekaFLJ) July 30, 2026
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या घटनेचा व्हिडिओ @SanjayDekaFLJ नावाच्या एक्स अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला चांगले व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने व्हिडिओतील दृष्यांवर आपला संताप व्यक्त केला आहे. एका यूजरने म्हटले की, “तो खऱ्या अर्थाने देवदूत आहे. सलाम!”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “एवढ्या संकटातही बाळ इतकं शांत झोपलंय, हे दृश्य मनाला स्पर्शून गेलं”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “खरे हिरो हेच आहेत… कोणत्याही प्रसिद्धीची अपेक्षा न ठेवता जीव वाचवणारे”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.