आयुष्य घर सांभाळण्यात गेलं! 87 वर्षांनंतर आज्जींनी पहिल्यांदाच पाहिला समुद्र, रिॲक्शन पाहून यूजर्सचे डोळे पाणावले; Video Viral

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कुटुंबासाठी हा खूप खास क्षण होता कारण यावेळी त्यांची आज्जी त्यांच्यासोबत बाहेर आली होती. ८७ वर्षांच्या आज्जीने आपले संपूर्ण आयुष्य घर सांभाळण्यात घालवले ज्यामुळे इतक्या वर्षातही तिने कधी समुद्र जवळून पाहिला नाही. कुटुंबाने जेव्हा आज्जीची ही इच्छा पूर्ण केली तेव्हा समुद्राला पाहून तिचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. आज्जीच्या प्रतिक्रियेने अनेकांचे मन जिंकले असून आज्जीचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे.
व्हिडिओत काय दिसलं?
व्हिडिओतील दृष्ये फक्त त्या आज्जीची नाही तर भारतीय घरातील अनेक महिलांची कथा व्यक्त करते ज्यांनी घराबाहेरचं आयुष्य फार पाहिलंच नाही. घराच्या चार भिंतीत आपल्या माणसांत त्या अडकून राहिल्या आणि जीवनाचा शेवट जवळ येताच त्यांना जाणवलं की आयुष्यात बऱ्याच गोष्टी करायच्या राहून गेल्या. व्हायरल होत असलेल्या आज्जींची देखील अशीच कथा आहे. वयाच्या 87 आपल्या नातीशी बोलताना त्यांनी तिला सांगितलं की, त्यांनी तर कधी समुद्र प्रत्यक्षात पाहिलाच नाही. आपल्या आज्जीची हीच इच्छा पूर्ण करण्यासाठी नातीने समुद्रकिनाऱ्यावर जाण्याचा निर्णय घेतला. व्हिडिओत संपूर्ण कुटुंब समुद्रकिनाऱ्यावरील त्या कमी गर्दीचा, लाटांचा आणि त्या हवेशीर वातावरणाचा आनंद लुटताना दिसेल. लाटा पायांना स्पर्श करताच आज्जीच्या चेहऱ्यावर एक गोड हसू आलं जे व्हिडिओची हायलाईट ठरलं.
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हा व्हिडिओ @hersheyy_vibes नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘माझ्या आजीने ८७ वर्षे सर्वांची काळजी घेण्यात घालवली… पण तिला कधीच समुद्रकिनारा पाहता आला नाही. म्हणूनच आज, आम्ही ती गोष्ट बदलली. जर तुमची आजी-आजोबा अजूनही तुमच्यासोबत असतील… तर त्यांना बाहेर घेऊन जा. त्यांच्यासोबतच्या आठवणी खास बनवा’. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले. एका यूजरने म्हटले की, “हे किती मनाला आनंद देणारं आहे!!! त्या गोड मुलीची इच्छा पूर्ण झाली”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “किती छान आहेस तू; तू तुझ्या आजीला अतोनात आनंद दिलास… मला खूप गहिवरून आलं” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “यामुळे खरोखरच माझा दिवस बनला…”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.