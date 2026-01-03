Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

थंडीत शेकोटीजवळ बसून व्यक्तीने नागाला शिकवल्या चार समजुतीच्या गोष्टी… अनोखं संभाषण पाहून युजर्सना आलं हसू; मजेदार Video Viral

Snake And Man's Conversation Viral : थंडीत शेकोटी पेटवताच व्यक्तीला सापाने दिली साथ. बाजूला येऊन बसताच व्यक्तीने आपला ज्ञानाचा पिटारा खोलला आणि दोघांमधील संभाषण पाहून युजर्स हसून हसून थकले.

Updated On: Jan 03, 2026 | 09:05 AM
थंडीत शेकोटीजवळ बसून व्यक्तीने नागाला शिकवल्या चार समजुतीच्या गोष्टी... अनोखं संभाषण पाहून युजर्सना आलं हसू; मजेदार Video Viral

(फोटो सौजन्य – X)

  • कडाक्याच्या थंडीत शेकोटीजवळ ऊब घेताना व्यक्तीच्या बाजूला साप शांतपणे बसलेला दिसतो आणि माणूस त्याच्याशी गप्पा मारतो.
  • व्हिडिओत व्यक्ती बुंदेलखंडी भाषेत सापाशी मजेशीर आणि मैत्रीपूर्ण पद्धतीने बोलताना दिसतो.
  • माणूस आणि सापामधील हा मजेदार क्षण पाहून युजर्स हसत असून व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे.
साप हा जगातील सर्वाधिक धोकादाय प्राण्यांपैकी एक मानला जातो, त्याच्या एका विषारी डंकानेच तो भल्याभल्यांना मृत्यूच्या दारी पोहचवतो. अशात अलिकडेच इंटरनेट एक मजेदार व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे ज्यात एक व्यक्ती सापासोबत गप्पा मारताना दिसून आला. थंडीच्या या दिवसांत व्यक्ती शेकोटी पेटवून ऊब घेत होता आणि त्याचवेळी सापही आपल्या शरीराला ऊब द्यायला तिथे पोहचला. व्हिडिओत शेकोटीसमोर व्यक्ती आणि त्याच्या बाजूला साप बसलेला दिसतो. माणूस त्याला काहीतरी सांगत असतो आणि जंगलाचा धोकादायक प्राणी लक्ष देऊन त्याच्या सर्व गोष्टी कान लावून ऐकत असतो. हे मजेदार दृश्य आता इंटरनेटवर सर्वांनाच हसवत असून लोक वेगाने व्हिडिओला शेअर करु लागले आहेत. चला व्हिडिओत काय घडलं याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

फिटनेससाठी स्पायडरमॅन बनला! व्यक्तीने चक्क भिंतीला चिपकत मारले पुश-अप्स, युजर्स म्हणाले, “याने तर ग्रॅव्हिटीलाही मागे सारले”

काय घडलं व्हिडिओत?

साप ज्याला पाहताच लोक दूर पळ काढतात अशा विषारी प्राण्याला व्यक्ती काहीतरी शिकवत आहे हे पाहून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. तर काहींनी माणूस सापाच्या ओळखीचा असेल अशा मजेदार प्रतिक्रिया दिल्या. आपण व्हिडिओ पाहू शकता यात एक माणूस कडाक्याच्या थंडीत शेकोटी पेटवून त्याची ऊब घेत आहे. यातच त्याच्या बाजूला एक सापही बसल्याचे दिसून येते जो शांतपणे माणूस काय बोलत आहे ते निमूटपणे ऐकूण घेत आहे. व्हिडिओ मध्य प्रदेशातील छत्तरपूर येथील असल्याचे सांगण्यात येत आहे. माणूस न घाबरता, सापाशी मैत्रीपूर्ण आणि विनोदी बुंदेलखंडी भाषेत बोलतो. कधी तो त्याला शांत होण्यास सांगतो, तर कधी हसून त्याला चावू नये अशी विनंती करतो. हे सर्वच दृश्य लोकांना खळखळून हसवते.

डोक्यावर तेलाचा डब्बा, शरीरावर सुकलेलं गवत अन् ज्वलंत शरीराने व्यक्तीने बाईकवर केला स्टंट; Video Viral

सापासोबतची व्यक्तीचा मैत्री अनेकांना थक्क करणारी आहे. व्यक्ती सापाला पाहून पळत नाहीये आणि सापही लक्षपूर्वक त्याचे बोलणे ऐकूण घेत आहे हे पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटले. काहींनी माणूस सापाला या जगात कसं रहायचं याच ज्ञान देत असल्याचं म्हटलं तर काहींनी म्हटलं की साप व्यक्तीचा दूरचा नातेवाईक असावा. व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर चांगलाच ट्रेंड करत असून याचा व्हिडिओ इंटरनेटवर मोठ्या प्रमाणत शेअर केला जात आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

Published On: Jan 03, 2026 | 09:04 AM

