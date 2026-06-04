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श्रावणबाळ नाही ही तर श्रावण सुनबाई! सासूच्या इच्छापूर्तीसाठी तिला डोक्यावर बसवून 84 कोसांची प्रदक्षिणा केली पूर्ण; Video Viral

Updated On: Jun 04, 2026 | 09:19 AM IST
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सारांश

Viral Video : सून नव्हे, श्रावणबाळच! सासूची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी सुनेने एका टपात सासूला बसवले आणि हा टप डोक्यावर घेऊन तिने 84 कोसांची प्रदक्षिणा पूर्ण केली. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून इंटरनेटवर सुनेचे आता भरभरून काैतुक केले जात आहे.

श्रावणबाळ नाही ही तर श्रावण सुनबाई! सासूच्या इच्छापूर्तीसाठी तिला डोक्यावर बसवून 84 कोसांची प्रदक्षिणा केली पूर्ण; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

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विस्तार
  • एका महिलेने आपल्या कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्तीची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी केलेल्या कृतीने सोशल मीडियावर सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
  • व्हिडिओ पाहिल्यानंतर नेटकरी तिच्या समर्पणाची आणि कर्तव्यभावनेची भरभरून प्रशंसा करत आहेत.
  • नातेसंबंधांबाबत सकारात्मक संदेश देणाऱ्या या घटनेची सध्या सर्वत्र चर्चा रंगली आहे.
तुम्ही श्रावणबाळाची कथा तर ऐकलीच असेल ज्यात मुलाने आपल्या अंध आई-वडिलांची चाराधाम यात्रेला जाण्याची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी त्यांना खांद्यावर बसवून त्यांची इच्छा पूर्ण केली. आजच्या काळात आई-वडिलांसाठी प्रेम, आदर, काळजी मुलांमध्ये कमीच दिसून येते. त्यातही सासू-सुनेचं नातं तर जगप्रसिद्ध आहे. आपण आजवर सासू आणि सुनेची फक्त भांडण ऐकली आहेत. पण अलिकडे एक वगळाच व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे ज्यात सुनेने सासूसाठी असं काही करुन दाखवलं जे करण्याचा कुणी स्वप्नातही विचार करणार नाही. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर आता अनेकांना सुनेला श्रावणबाळाची उपमा दिली आहे. चला नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

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काय आहे प्रकरण?

व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये आपल्याला एक सूनबाई तिच्या सासूला डोक्यावर बसवून प्रदक्षिणा घालताना दिसेल. माहितीनुसार, वृद्ध सासूबाईंची खूप दिवसांपासूनची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी सूनेने हे पाऊल उचलले. सासूचे वय झाल्याने शारीरिकदृष्ट्या ती ही परिक्रमा करु शकता नव्हती ज्यामुळे सूनेने ही जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली. तिने सासूला एका टबमध्ये बसवत हा टब आपल्या डोक्यावर घेतला आणि 84 कोसांची प्रदक्षिणा यशस्वीपणे पूर्ण केली.

या घटनेने लोकांना इतकं थक्क केलं ही व्हिडिओत बाजूला अनेक लोक थांबून हे दृष्य पाहताना दिसले. तर काहीजण हे दृष्य आपल्या कॅमेरात कैद करताना दिसले. कलियुगात अशी सून मिळणं म्हणजे दुर्मिळंच म्हणावं लागेल. आजकाल पोटचा मुलगा आई-वडिलांना सांभाळण्यास नकार देतो, अशात सुनेने केलेली ही कामगिरी खरोखर प्रशंसनीय आहे. सोशल मिडियावर हा व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल होत असून कमेंट्समध्ये आता सुनेवर काैतुकाचा वर्षाव होत आहे.

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हा व्हिडिओ @upnews_network  नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये घटनेची सविस्तर माहिती देण्यात आली असून अनेक यूजर्सने या व्हिडिओवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “खरंच, आजकाल कोणी सासूला पाण्याचा ग्लास उचलून देत नाही, तिने सासूला डोक्यावर घेऊनच आपली सगळी कामं केली”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “प्रत्येक सून इतकी छान वागली तर किती बरं होईल” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “फारच छान”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Daughter in law carries mother in law to fulfill her wish video viral

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Published On: Jun 04, 2026 | 09:11 AM

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