डोक्यावर तेलाचा डब्बा, शरीरावर सुकलेलं गवत अन् ज्वलंत शरीराने व्यक्तीने बाईकवर केला स्टंट; Video Viral

Dangerous Stunt Video : रीलसाठी केला जीवाचा सौदा... चेहऱ्यावर तेलाचा डब्बा आणि शरीरावर पेंढा पसरवून बाईकवर केला अनोखा स्टंट. व्हिडिओतील दृश्ये पाहाल तर तुम्हीही हादरून जाल.

Updated On: Jan 02, 2026 | 10:44 AM
डोक्यावर तेलाचा डब्बा, शरीरावर सुकलेलं गवत अन् ज्वलंत शरीराने व्यक्तीने बाईकवर केला स्टंट; Video Viral

(फोटो सौजन्य – X)

  • व्यक्तीने संपूर्ण शरीर सुकलेल्या गवताने झाकून त्याला आग लावली.
  • जळत्या अवस्थेतच तो वेगाने बाईक चालवत स्टंट करताना दिसतो.
  • व्ह्यूज आणि फॉलोअर्ससाठी केलेला हा स्टंट अत्यंत धोकादायक असल्याची प्रतिक्रिया युजर्स देत आहेत.
सोशल मिडिया एक असे ठिकाण आहे जिथे दररोज अनेक अजब-गजब आणि थक्क करणारे व्हिडिओज शेअर केले जातात. हे एक असे व्यासपिठ आहे जिथे कधी काय घडून येईल ते सांगता येत नाही. अलिकडेच इथे एक अनोखा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे ज्यात व्यक्ती बाईकवर एक जीवघेणा स्टंट करताना दिसतो. व्यक्तीने आपले संपूर्ण शरीर सुकलेल्या गवताने झाकलेले असून त्याने यावेळी चेहऱ्यावर त्याने तेलाचा डब्बा ठेवलेला असतो. त्याच्या शरीराला त्याने आग लावलेली असते आणि जळते शरीर घेऊन तो बाईक राईड करत असतो. हे सर्वच दृश्य कुणालाही क्षणात थक्क करण्यासारखे आहे. लोकांनी व्हिडिओ पाहताच याला वेगाने शेअर करायला सुरुवात केली ज्यामुळे कमी वेळातच व्हिडिओला चांगल्या व्यूज मिळाल्या. चला याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

हा कसला स्टंट! सापाला नाकात घालून तोंडातून बाहेर काढले, दृश्य पाहून सर्वांचेच होश उडाले; धक्कादायक Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

लक्ष वेधून घेणाऱ्या या व्हिडिओमध्ये, एक माणूस त्याच्या शरीराभोवती गवताचा पेंढा गुंडाळलेला दिसतो. त्याने डोक्यापासून पायापर्यंत सर्व काही झाकले आहे. नंतर तो पेंढा पेटवतो आणि त्याची बाईकवर बसून राईडची मजा घेऊ लागतो. शिवाय, तो ज्वाला धगधगत असतानाही वेगाने बाईक चालवू लागतो. तुम्ही कदाचित याआधी शेकडो स्टंट पाहिले असतील, परंतु या व्हायरल व्हिडिओमध्ये दाखवलेले दृश्य कदाचितच कुणी याआधी पाहिले असावे. व्हायरल व्हिडिओमधील त्या माणसाच्या कृतीवरून स्पष्टपणे दिसून येते की तो व्ह्यूज आणि फॉलोअर्स मिळविण्यासाठी असे करत आहे. तथापि, प्रत्येकाने असा निष्काळजीपणा टाळला पाहिजे, कारण अशा घटनांमुळे जीवितहानी देखील होऊ शकते. व्हिडिओतील हा स्टंट अत्यंत धोकादायक असून आपला जीव धोक्यात घालून असे स्टंट करणे म्हणजे मृत्यूला आमंत्रण देण्यासारखे आहे.

स्टेजवर येताच वराची एक्स करायला लागली Kiss, पण तितक्यातच वधूने असा चोप दिला की… झींज्याच उपटून स्टेजवर पाडलं; Video Viral

हा व्हिडिओ @brijeshchaodhry नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे.व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “जर ही आग वाढली तर भावाचा कबाब तयार होईल” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “रिल अशी बनवा की कुणी काॅपिच करु शकणार नाही” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “भावाला जरा जास्तच थंडी वाजत असावी”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

Published On: Jan 02, 2026 | 10:44 AM

