Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Viral »
  • Video Viral Man Entered In Lion Herd While Wearing Iron Suit What Happned Next Viral News In Marathi

धाडस की वेडेपणा? काटेरी लोखंडी सूट घालून व्यक्तीने घेतली सिंहांच्या छावणीत एंट्री, मग पुढे काय घडलं… थरारक Video Viral

OMG Video : संपूर्ण सिंह समाजात भीतीचे वातावरण आहे...! व्यक्तीच्या युक्तीला सलाम, लोखंडी काटेरी सूट घालून थेट जंगलाच्या राजाला दिलं आव्हान, मग शेवटी काय घडलं? व्हिडिओतील दृश्यांनी इंटरनेटवर चर्चेला उधाण आलं आहे.

Updated On: Dec 30, 2025 | 03:17 PM
धाडस की वेडेपणा? काटेरी लोखंडी सूट घालून व्यक्तीने घेतली सिंहांच्या छावणीत एंट्री, मग पुढे काय घडलं... थरारक Video Viral

(फोटो सौजन्य – Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • व्यक्तीने खास लोखंडी काटेरी सूट घालून सिंहांच्या कळपात एंट्री घेतली.
  • सिंहांनी हल्ल्याचा प्रयत्न केला, पण शेवट जो घडला तो लक्षणीय ठरला.
  • व्हिडिओ खरा की AI-निर्मित यावर नेटकऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे.
सोशल मिडियावर दररोज अनेक असे व्हिडिओ शेअर केले जातात, जे आपल्याला थक्क करतील. अशात अलिकडेच इथे व्यक्तीच्या साहसाचा एक नवीन व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे ज्यात त्याने चक्क जंगलात जाऊन सिंहाच्या कळपात एंट्री घेतली. सिंह हा जंगलाचा राजा आहे अशात या थरारला प्राण्याच्या समोर जाणे अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. पण व्यक्ती इथे असाच नाही तर पूर्ण तयारी करून सिंहाच्या कळपात गेला. व्हिडिओमध्ये त्याने लोखंडाची एक काटेरी कवच अंगावर घातल्याचे दिसते. आपल्या या कपड्यांसह तो सिंहाच्या समोर जातो आणि पुढे काय घडते ते चला सविस्तर जाणून घेऊया.

मुलगा म्हणून तो हारला…! रात्रीच्या अंधारात सुनेने आणि मुलाने मिळून आईला रस्त्यावर टाकलं; हृदयद्रावक Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये, एक माणूस जंगलासारख्या मोकळ्या जागेत सिंहांमध्ये उभा असलेला दिसतो. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, त्या माणसाने एक खास काटेरी लोखंडी सूट घातला आहे, जो सिंहापासून त्याच्या संरक्षणासाठी तयार केलेला असतो. व्हिडिओमध्ये, व्यक्तीच्या भोवती सिंहांचा कळप हल्ला करण्यासाठी तयार असतो. सिंह एक एक करून त्याच्यावर हल्ला करतात खरं पण काटरू सूटमुळे त्यांनाच यामुळे दुखापत होऊ लागते. अनेक प्रयत्न करूनही जेव्हा सिंहांना व्यक्तीला काहीच करता येत नाही तेव्हा ते तिथून निघून जातात. इंटरनेटवर आता लोक यावर निरनिराळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहे. काहींनी सिंहाला भूक लागली नसेल म्हणून व्यक्तीला सोडलं असं म्हटलं तर काहींनी म्हटलं की हा एआय-निर्मित व्हिडिओ आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Epic Stuffs (@epic_.stufffs)

“तू त्याला बाबू बोललीच कशी…?”, कानपूरच्या रस्त्यावर अंधाऱ्या रात्री मुलींमध्ये राडा; केस खेचत जमिनीवर लोळवलं अन्… Video Viral

हा व्हिडिओ @epic_.stufffs नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे.व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “ते कॅमेरामनवर हल्ला का करत नाहीत” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “संपूर्ण सिंह समाजात भीतीचे वातावरण आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “व्यक्ती म्हणत असेल आता मला खाऊन दाखवा”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

Web Title: Video viral man entered in lion herd while wearing iron suit what happned next viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 30, 2025 | 03:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अनोखी परंपरा: नातेवाईकांचा मृतदेह कबरीतून बाहेर काढून त्यांच्यासोबत खेळाला जातो हा भयानक खेळ; अंगाचा थरकाप उडवणारा Video Viral
1

अनोखी परंपरा: नातेवाईकांचा मृतदेह कबरीतून बाहेर काढून त्यांच्यासोबत खेळाला जातो हा भयानक खेळ; अंगाचा थरकाप उडवणारा Video Viral

‘अप्सरा आली…’, गाण्यावर प्रोफेसरचा कडक डान्स; विद्यार्थीनींसोबत धरला ताल, VIDEO VIRAL
2

‘अप्सरा आली…’, गाण्यावर प्रोफेसरचा कडक डान्स; विद्यार्थीनींसोबत धरला ताल, VIDEO VIRAL

मैत्री असावी तर अशी! Cancer मुळे गेले केस…तिच्या हिंमतीसाठी शाळातील सर्व विद्यार्थ्यांनी केले मुंडन
3

मैत्री असावी तर अशी! Cancer मुळे गेले केस…तिच्या हिंमतीसाठी शाळातील सर्व विद्यार्थ्यांनी केले मुंडन

जा सनम जिले अपनी जिंदगी! रंगेहाथ पकडताच नवऱ्याने बायकोचं प्रियकराशीच लावून दिलं लग्न, पदरी दोन मुलं अन् 9 वर्षांचा संसार मोडला
4

जा सनम जिले अपनी जिंदगी! रंगेहाथ पकडताच नवऱ्याने बायकोचं प्रियकराशीच लावून दिलं लग्न, पदरी दोन मुलं अन् 9 वर्षांचा संसार मोडला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM