Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Viral »
  • Video Viral Scientist Captured Plants Breathing Real Time Video In Camera Viral News In Marathi

झाडांना श्वास घेताना कधी पाहिलं आहे का? पहिल्यांदाच कॅमेरात कैद झाला अद्भुत नजारा… पाहून तुम्हीही व्हाल थक्क; Video Viral

Plants Breathing Video : आजवर आपण वनस्पतीही श्वास घेतात हे ऐकलं होत पण ही प्रक्रिया डोळ्यांनी कधी पाहिली नाही. अलीकडेच नव्या संशोधनात हे अद्भुत दृश्य शास्त्रज्ञांनी पहिल्यांदाच कॅमेरात कैद केले आहे.

Updated On: Jan 21, 2026 | 09:00 AM
झाडांना श्वास घेताना कधी पाहिलं आहे का? पहिल्यांदाच कॅमेरात कैद झाला अद्भुत नजारा... पाहून तुम्हीही व्हाल थक्क; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
  • अमेरिकेतील इलिनॉय विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांनी पहिल्यांदाच वनस्पतींची श्वसन प्रक्रिया रिअल-टाईममध्ये कॅमेऱ्यात कैद केली.
  • याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला असून तो युजर्सना थक्क करण्याचे काम करत आहे.
  • हा व्हिडिओ फक्त पाहण्यासाठी नाही तर भविष्यात नक्कीच याचा आपल्याला उत्तम फायदा होईल.
वनस्पती एका जागेवरुन हालत नसले तरी ते निर्जीव नाहीत याचा शोध फार पूर्वीच करण्यात आला होता. शास्त्रज्ञांनी हे सिद्ध केलं आहे की, झाडं ही सजीव असून ते मानसांप्रमाणेच ऑक्सिजन शरीराच्या आत घेऊन कार्बन डायऑक्साइड बाहेर फेकतात. परंतु या सर्व गोष्टी आतापर्यंत आपण फक्त सिद्धांतामध्ये वाचल्या आहेत. मात्र आता पहिल्यांदाच अमेरिकेतील इलिनॉय विद्यापीठातील अर्बाना-चॅम्पेन येथील शास्त्रज्ञांनी वनस्पती कसा श्वास घेतात ही प्रक्रिया रिअर टाईममध्ये कॅमेरात कैद केली आहे. याचा व्हिडिओ देखील सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे. चला याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

चुकीचा आरोप अन् व्यक्तीने जीवाची लावली बाजी, कथित व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर संपवलं आयुष्य; पुन्हा एकदा तो Video झालाय Viral

या अनोख्या उपकरणाला स्टोमाटा इन साईट असे म्हटले जाते. म्हणजे वनस्पतींच्या पानांच्या आणि खोडांच्या त्वचेवर असलेली सूक्ष्म छिद्रे आहेत जी वनस्पतींमधील ऑक्सिजन घेणे आणि कार्बन डायऑक्साइड बाहेर फेकण्याच्या प्रक्रियेला नियंत्रित करतात. हाय-रिझोल्यूशन मायक्रोस्कोप, गॅस एक्सचेंज सिस्टम आणि मशीन लर्निंग सॉफ्टवेअर एकत्र करते. पानाचा एक छोटासा भाग तळहाताच्या आकाराच्या चेंबरमध्ये ठेवला जातो जिथे प्रकाश, तापमान, आर्द्रता आणि CO₂ हे सर्व पूर्णपणे नियंत्रित असते. येथे, स्टोमाटा उघडणे आणि बंद होणे कॅमेऱ्यात कैद केले जाते, जणू काही वनस्पती स्वतःच्या श्वसनाची कहाणी सांगत आहे.

संशोधक अँड्र्यू लीकी स्पष्ट करतात की स्टोमाटा प्रकाशात उघडतात आणि अंधारात बंद होतात. यामुळे प्रकाशसंश्लेषण होण्यास मदत होते आणि पाण्याचे नुकसान कमी होते. तथापि, जेव्हा खूप गरम किंवा खूप कमी असते, तेव्हा वनस्पती स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांचे स्टोमाटा बंद करतात. या शोधामुळे शेतीच्या जगात मोठा बदल घडू शकतो. पाण्याची कमतरता ही आज शेतीसमोरील सर्वात मोठी आव्हान आहे. स्टोमाटाचे वर्तन समजून घेऊन, शास्त्रज्ञ कमी पाण्यातही चांगले पीक देणारे बियाणे विकसित करू शकतात. वाढत्या उष्णतेच्या आणि दुष्काळाच्या काळात, हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण बनू शकते.

लव्ह-जिहाद मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर! सोयाबीन आहे सांगत मुस्लिम बॉयफ्रेंडने ब्राह्मण गर्लफ्रेंडला खाऊ घातलं चिकन, पाहून युजर्स भडकले

या नवीन अभ्यासाला प्लांट फिजियोलॉजी या जर्नलमध्ये प्रकाशित करण्यात आले आहे. सध्या वनस्पतींच्या जगाशी संबंधित हा व्हिडिओ इंटरनेटवर चांगलाच धुमाकूळ घासतोय. यावरुनच आपल्याला वैज्ञानिक प्रगती किती प्रगत होत चालली आहे ते पाहता येते, जी गोष्ट आजवर आपण फक्त ऐकूण होतो ती गोष्ट आज आपल्याला आपल्या डोळ्यांनी घडताना पाहता आली, हा खरोखरंच तंत्रज्ञानाचा नवीन अद्भूत चमत्कार आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Video viral scientist captured plants breathing real time video in camera viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 21, 2026 | 09:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

चुकीचा आरोप अन् व्यक्तीने जीवाची लावली बाजी, कथित व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर संपवलं आयुष्य; पुन्हा एकदा तो Video झालाय Viral
1

चुकीचा आरोप अन् व्यक्तीने जीवाची लावली बाजी, कथित व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर संपवलं आयुष्य; पुन्हा एकदा तो Video झालाय Viral

लव्ह-जिहाद मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर! सोयाबीन आहे सांगत मुस्लिम बॉयफ्रेंडने ब्राह्मण गर्लफ्रेंडला खाऊ घातलं चिकन, पाहून युजर्स भडकले
2

लव्ह-जिहाद मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर! सोयाबीन आहे सांगत मुस्लिम बॉयफ्रेंडने ब्राह्मण गर्लफ्रेंडला खाऊ घातलं चिकन, पाहून युजर्स भडकले

भाजीवाल्याचा मुलगा झाला CRPF मध्ये भरती, धावत पळत आला अन् आईच्या मिठीतच फुटला अश्रूंचा बांध; Video Viral
3

भाजीवाल्याचा मुलगा झाला CRPF मध्ये भरती, धावत पळत आला अन् आईच्या मिठीतच फुटला अश्रूंचा बांध; Video Viral

काही Civic Sense आहे का नाही? दिल्ली मेट्रो स्टेशनवर तरुणाने केली लघुशंका, नेटकऱ्यांनी जोरदार झापलं, VIDEO VIRAL
4

काही Civic Sense आहे का नाही? दिल्ली मेट्रो स्टेशनवर तरुणाने केली लघुशंका, नेटकऱ्यांनी जोरदार झापलं, VIDEO VIRAL

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
झाडांना श्वास घेताना कधी पाहिलं आहे का? पहिल्यांदाच कॅमेरात कैद झाला अद्भुत नजारा… पाहून तुम्हीही व्हाल थक्क; Video Viral

झाडांना श्वास घेताना कधी पाहिलं आहे का? पहिल्यांदाच कॅमेरात कैद झाला अद्भुत नजारा… पाहून तुम्हीही व्हाल थक्क; Video Viral

Jan 21, 2026 | 09:00 AM
Zakir Khan ने कॉमेडीपासून घेतला मोठा ब्रेक, लाईव्ह शोमध्ये चाहत्यांसमोर केली घोषणा; जाणून घ्या नेमकं कारण काय

Zakir Khan ने कॉमेडीपासून घेतला मोठा ब्रेक, लाईव्ह शोमध्ये चाहत्यांसमोर केली घोषणा; जाणून घ्या नेमकं कारण काय

Jan 21, 2026 | 08:54 AM
Stock Market Today: टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स आणि भारती एअरटेलसह आज या स्टॉक्सवर असणार गुंतवणूकदारांचे लक्ष, वाचा सविस्तर

Stock Market Today: टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स आणि भारती एअरटेलसह आज या स्टॉक्सवर असणार गुंतवणूकदारांचे लक्ष, वाचा सविस्तर

Jan 21, 2026 | 08:40 AM
Bigg Boss Marathi 6: ”आम्ही ‘लिव्ह इन’मध्ये राहतो…”, राधा पाटीलचा बॉयफ्रेंडबद्दल खुलासा, म्हणाली, ”2 BHK घरात, आमचा बेडरूम”

Bigg Boss Marathi 6: ”आम्ही ‘लिव्ह इन’मध्ये राहतो…”, राधा पाटीलचा बॉयफ्रेंडबद्दल खुलासा, म्हणाली, ”2 BHK घरात, आमचा बेडरूम”

Jan 21, 2026 | 08:40 AM
Kerala News: बसमधील गैरवर्तनाचा आरोप, इन्फ्लुएन्सर तरुणीचा व्हिडीओ व्हायरल; 42 वर्षीय तरुणाने उचलले टोकाचे पाऊल

Kerala News: बसमधील गैरवर्तनाचा आरोप, इन्फ्लुएन्सर तरुणीचा व्हिडीओ व्हायरल; 42 वर्षीय तरुणाने उचलले टोकाचे पाऊल

Jan 21, 2026 | 08:39 AM
‘Intimate Wash’ चा अतिवापर शरीरासाठी ठरेल जीवघेणा! महिलेच्या शरीरातील हे अवयव झाले पूर्णपणे निकामी

‘Intimate Wash’ चा अतिवापर शरीरासाठी ठरेल जीवघेणा! महिलेच्या शरीरातील हे अवयव झाले पूर्णपणे निकामी

Jan 21, 2026 | 08:39 AM
Zodiac Sign: आदित्य मंगल-रवि योगामुळे या राशीचे लोक होतील मालामाल

Zodiac Sign: आदित्य मंगल-रवि योगामुळे या राशीचे लोक होतील मालामाल

Jan 21, 2026 | 08:37 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM