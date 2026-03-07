Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Iran Earthquake : इराणमध्ये भूकंप की अणुचाचणीचा धमाका? बंदर अब्बास हादरलं; 4.1 तीव्रतेच्या भूकंपाने जगात खळबळ

Iran Earthquake: इराणमधील बंदर अब्बासजवळ ४.१ रिश्टर स्केलचा भूकंप नोंदवण्यात आला आहे. अमेरिका-इस्रायल संघर्षाच्या वेळी आलेल्या या भूकंपांमुळे अणुचाचणीची शक्यता निर्माण झाली आहे.

Updated On: Mar 07, 2026 | 11:54 AM
iran earthquake bandar abbas nuclear test possibility war updates

Iran Earthquake: युद्धादरम्यान, इराणमध्ये झाला ४.१ तीव्रतेचा भूकंप ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • बंदर अब्बास हादरले
  • अणुचाचणीची भीती
  • अण्वस्त्र सज्जता

Iran earthquake today March 7, 2026 : मध्यपूर्वेतील रणसंग्राम (US-Israel Iran War) आता एका अशा वळणावर आला आहे जिथे निसर्ग आणि युद्ध यांच्यातील सीमा पुसट होताना दिसत आहेत. एकीकडे अमेरिका आणि इस्रायल इराणवर हल्ले करत असतानाच, आज शनिवारी सकाळी इराणच्या दक्षिण किनारपट्टीवर असलेल्या ‘बंदर अब्बास’ शहरात भूकंपाचे जोरदार धक्के जाणवले. युनायटेड स्टेट्स जिओलॉजिकल सर्व्हे (USGS) नुसार, या भूकंपाची तीव्रता ४.१ रिश्टर स्केल इतकी मोजण्यात आली आहे. मात्र, या भूकंपाने घरांच्या भिंतीपेक्षा जागतिक नेत्यांच्या मनातील भीती जास्त वाढवली आहे.

बंदर अब्बासमध्ये घबराट आणि प्रशासकीय धावपळ

बंदर अब्बास हे इराणचे सर्वात महत्त्वाचे व्यापारी आणि लष्करी बंदर मानले जाते. शनिवारी सकाळी जेव्हा भूकंपाचे हादरे बसले, तेव्हा गाढ झोपेत असलेले नागरिक जीवाच्या आकांताने घराबाहेर पडले. सुदैवाने, प्राथमिक अहवालानुसार कोणतीही मोठी जीवितहानी किंवा मालमत्तेचे नुकसान झालेले नाही. परंतु, गेल्या चार दिवसांतील हा दुसरा भूकंप असल्याने स्थानिक प्रशासनाने हाय अलर्ट घोषित केला आहे. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अशा नैसर्गिक आपत्तीमुळे बचावकार्यात अडथळे येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

नैसर्गिक भूकंप की गुप्त अणुचाचणी? तज्ज्ञांचा संशय

हा भूकंप अशा वेळी आला आहे जेव्हा इराण चहूबाजूंनी वेढलेला आहे. त्यामुळेच संरक्षण तज्ज्ञ आणि जागतिक विश्लेषक या घटनेकडे संशयाने पाहत आहेत. सामान्यतः, भूमिगत अणुचाचणी केल्यास रिश्टर स्केलवर ४.५ किंवा त्याहून अधिक तीव्रतेचे हादरे जाणवतात. ४.१ ची तीव्रता ही जरी नैसर्गिक वाटत असली, तरी इराणने स्वतःचे अण्वस्त्र सामर्थ्य सिद्ध करण्यासाठी एखादी लहान चाचणी केली असावी का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. जरी सध्या कोणतेही वैज्ञानिक पुरावे समोर आले नसले, तरी इराणची ‘अणुबॉम्ब’ बनवण्याची घाई पाहता हा संशय बळावत चालला आहे.

credit – social media and Twitter

इराणच्या अण्वस्त्र साठ्याचा खळबळजनक खुलासा

फेब्रुवारी २०२६ च्या ‘आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या’ (IAEA) गोपनीय अहवालातील माहिती आता जगासमोर येत आहे. या अहवालानुसार, इराणकडे तब्बल ४४०.९ किलोग्रॅम युरेनियम असून ते ६० टक्क्यांपर्यंत समृद्ध आहे. तांत्रिक भाषेत सांगायचे तर, अण्वस्त्र बनवण्यासाठी ९० टक्के शुद्धतेची गरज असते, आणि ६० टक्क्यांपर्यंत पोहोचलेला इराण आता लक्ष्याच्या अगदी जवळ आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर इराणने या साठ्यावर पुढील प्रक्रिया केली, तर ते अवघ्या काही दिवसांत १० अणुबॉम्ब तयार करू शकतात.

जगावर महाविनाशाचे सावट

इराणने वारंवार सांगितले आहे की ते कमीत कमी काळात अण्वस्त्र सज्ज होऊ शकतात. आता भूकंपाच्या धक्क्यांनी या दाव्याला हवा दिली आहे. जर इराणने खरंच अणुचाचणी केली असेल, तर अमेरिका आणि इस्रायलचा प्रतिसाद काय असेल? हे युद्ध आता अणुयुद्धाकडे तर सरकत नाही ना? या भीतीने जागतिक बाजारपेठ आणि शेअर बाजारात घसरणीचे संकेत मिळत आहेत. बंदर अब्बासचा हा ४.१ चा झटका केवळ जमिनीला नाही, तर संपूर्ण जागतिक सुरक्षेला बसलेला धक्का आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणमध्ये ७ मार्चला आलेल्या भूकंपाची तीव्रता किती होती?

    Ans: युनायटेड स्टेट्स जिओलॉजिकल सर्व्हे (USGS) नुसार, ७ मार्च २०२६ रोजी इराणच्या बंदर अब्बास भागात ४.१ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप नोंदवण्यात आला.

  • Que: या भूकंपाला अणुचाचणी का मानले जात आहे?

    Ans: अमेरिका आणि इस्रायलशी सुरू असलेल्या युद्धामुळे आणि इराणच्या अण्वस्त्र विकसित करण्याच्या क्षमतेमुळे, हा भूकंप नसून भूमिगत अणुचाचणी असू शकते असा संशय काही तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

  • Que: इराणकडे अण्वस्त्र बनवण्याची किती क्षमता आहे?

    Ans: फेब्रुवारी २०२६ च्या अहवालानुसार, इराणकडे ६०% पर्यंत समृद्ध केलेले ४४०.९ किलो युरेनियम आहे, ज्याद्वारे ते किमान १० अणुबॉम्ब तयार करू शकतात.

Published On: Mar 07, 2026 | 11:54 AM

