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माणसालाही लाजवेल अशी शहाणपणाची कृती; पाणी पिऊन माकडांनी बंद केला नळ, Video Viral

Updated On: Jun 10, 2026 | 02:25 PM IST
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सारांश

Monkey Viral Video : सोशल मीडियावर एक अतिशय आश्चर्यकारक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. माकडांनी पाणी पिऊन झाल्यानंतर अशी काही कृती केली आहे की माणसालाही लाजवेल. सध्या याची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु आहे.

Monkey Viral Video

माणसालाही लाजवेल अशी शहाणपणाची कृती; पाणी पिऊन माकडांनी बंद केला नळ, Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • माणसालाही लाजवेल अशी शहाणपणाची कृती
  • पाणी पिऊन माकडांनी बंद केला नळ
  • व्हिडिओ व्हायरल
Monkey Viral Video : सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतात. स्टंट, भांडण, डान्स रिल्स यांसारखे वेगवेगळे करत पाहायला मिळतात. यातील काही व्हिडिओ अत्यंत संतापजनक असतात, तर काही थेट काळजाला भिडतात. सध्या एक अत्यंत लक्ष्यवेधी व्हिडिओ सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहे. पाणी पिऊन झाल्यानंतर माकडांनी केलेली कृती अगदी माणसालाही लाजवेल अशी आहे. याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.

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काय आहे व्हिडिओत?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, प्रचंड गरमीने माकडांनाही त्रास झाला आहे. त्यांना उन्हाच्या झळा बसत आहेत. याचवेळी माकडे एका नळावर पाणी प्यायला आले आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे या माकडांनी पाणी पिऊन झाल्यावर नळ बंद केला आहे. ज्यामुळे पाणी वाहून विनाकारण वाहून गेलेले नाही. त्यांच्या या कृतीने अनेकजण चकित झाले आहे. उत्तर प्रदेशच्या पोलिसांनी हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला असून नागरिकांना यातून धडा घेण्याचे आवाहन केले आहे. नागरिकांना पाणी वाचवण्याचे आवाहन केले आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @uttarakhandcops या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओवर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहे. एका नेटकऱ्याने म्हटले आहे की, यावरुन वाटते की माकडे माणसांचे पूर्वज नव्हते, तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने पाणी वाचवण्याचा असा संदेश कदाचित कोणत्या जाहीरातीतून मिळेल असे म्हटले आहे. तर तिसऱ्या एकाने, ही माकडे माणसांपेक्षाही जबाबदार आहेत.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Monkey turned off water tap after drinking water video viral

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Published On: Jun 10, 2026 | 02:25 PM

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