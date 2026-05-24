सरकारी ट्रेनिंगमध्ये अचानक अनपेक्षित पाहुण्याची एन्ट्री; थेट महिलंच्या पक्तींत वानरराजांनी मारली बैठक, Video Viral

Updated On: May 24, 2026 | 10:44 AM IST
सारांश

Monkey Viral Video : सोशल मीडियावर कधी काय पाहायला मिळेल याचा नेम नाही. सध्या एक अत्यंत मजेशीर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एक वानर थेट सरकारी कार्यशाळेत येऊन बसले आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, त्याला पाहून लोकांची तारांबळ उडालेली नाही. ट्रेनिंग सेशन सुरुच आहे.

विस्तार
  • जनगणनेच्या सरकारी ट्रेनिंगमध्ये अचानक घुसले माकड
  • थेट महिलंच्या पक्तींत मारली बैठक
  • व्हिडिओ तुफान व्हायरल
Monkey Viral Video : सोशल मीडियावर सतत काही ना काही व्हायरल होत असते. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. येथे अनेकदा काय पाहायला मिळेल याचाही नेम नसतो. काही व्हिडिओ इतके मजेशीर असतात की हसू आवरत नाही. सध्या असाच एक भन्नाट व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. एका वानर थेट सरकारी कार्यशाळेत घुसले आहे.

सरकारी कार्यशाळेत वानराजाची एन्ट्री…

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ गुजताच्या एका ऑडिटोरियमहॉलमधील आहे. येथे एका जनगणना २०२६ चे ट्रेनिंग सेशन सुरु होते. यावेळी अनेक महिला आणि पुरुष उपस्थित होते. याच वेळी तिथे एका अनपेक्षित पाहुण्याची एन्ट्री झाली, ज्याची कोणी कल्पनाही केली नसेल. एक मोठे वानर येऊन हॉलमध्ये महिलांच्या बाजूला जाऊन बसले.  हॉलमध्ये आल्यावर अगदी आरामात फिरत-फिरत महिला कर्मचाऱ्याचा रांगेत एका खुर्चीच्या हँडवर बसले होते. परंतु काही वेळाने पुढे जाऊन माणणांसारखे थेट खुर्चीवर बसले. विशेष म्हणजे माकडाला पाहून लोकांचा पळापळ झाली नाही. उपस्थित महिला त्यांच्या जागेवर शांतपणे बसून होत्या. माकडसुद्धा शांतपणे बसून आजूबाजूला पाहत होते. जणू काही ट्रेनिंगचा भागच आहे.

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @gharkekalesh या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर मजेशीर कमेंट्सही केल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने, हा नक्कीच सरकारी इन्स्पेक्टर असणार असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एकाने  काम कसं सुरु आहे हे पाहायला आलेत वानरराज असे म्हटले आहे. अशा वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया लोकांनी दिल्या आहेत.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 24, 2026 | 10:44 AM

