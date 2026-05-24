सरकारी ट्रेनिंगमध्ये अचानक अनपेक्षित पाहुण्याची एन्ट्री; थेट महिलंच्या पक्तींत वानरराजांनी मारली बैठक, Video Viral

निसर्गाचा चमत्कार जणू! खाली समुद्र आणि वरती तलाव, दृष्ये पाहून यूजर्सना विश्वास बसेना; Video Viral
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ गुजताच्या एका ऑडिटोरियमहॉलमधील आहे. येथे एका जनगणना २०२६ चे ट्रेनिंग सेशन सुरु होते. यावेळी अनेक महिला आणि पुरुष उपस्थित होते. याच वेळी तिथे एका अनपेक्षित पाहुण्याची एन्ट्री झाली, ज्याची कोणी कल्पनाही केली नसेल. एक मोठे वानर येऊन हॉलमध्ये महिलांच्या बाजूला जाऊन बसले. हॉलमध्ये आल्यावर अगदी आरामात फिरत-फिरत महिला कर्मचाऱ्याचा रांगेत एका खुर्चीच्या हँडवर बसले होते. परंतु काही वेळाने पुढे जाऊन माणणांसारखे थेट खुर्चीवर बसले. विशेष म्हणजे माकडाला पाहून लोकांचा पळापळ झाली नाही. उपस्थित महिला त्यांच्या जागेवर शांतपणे बसून होत्या. माकडसुद्धा शांतपणे बसून आजूबाजूला पाहत होते. जणू काही ट्रेनिंगचा भागच आहे.
व्हायरल व्हिडिओ
Monkey casually joins Gujarat’s 2026 Census training workshop, sits among women attendees in the auditorium. Everyone continues like it’s normal. 😂 pic.twitter.com/i4zeh4xWr2 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 22, 2026
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @gharkekalesh या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर मजेशीर कमेंट्सही केल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने, हा नक्कीच सरकारी इन्स्पेक्टर असणार असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एकाने काम कसं सुरु आहे हे पाहायला आलेत वानरराज असे म्हटले आहे. अशा वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया लोकांनी दिल्या आहेत.
‘पापी पेट का सवाल’ ; भर उन्हात अंगाची लाहीलाही, स्वत:ला वाचवण्यासाठी मजुरांनी जे केलं, VIDEO पाहून डोळ्यात पाणी येईल
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.