Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Viral Video People Pulling Peacock Feathers After Accident Sparks Outrage On Social Media Viral News In Marathi

राष्ट्रीय पक्ष्यासोबत क्रुरता! अपघातानंतरही लोकांना मोराच्या जीवाची नाही तर पंखांची लालसा, Viral Video पाहून यूजर्स संतापले

Updated On: May 29, 2026 | 11:21 AM IST
जाहिरात
सारांश

Peacock Viral Video : मानवतेला काळीमा फासणारी घटना! अपघातात शेवटचे काही क्षण मोजत असलेल्या राष्ट्रीय प्राण्यासोबत लोकांनी केले निर्दयी कृत्य. घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर आता यूजर्समध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

राष्ट्रीय पक्ष्यासोबत क्रुरता! अपघातानंतरही लोकांना मोराच्या जीवाची नाही तर पंखांची लालसा, Viral Video पाहून यूजर्स संतापले

(फोटो सौजन्य: Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • रस्त्यावर गंभीर अवस्थेत पडलेल्या राष्ट्रीय पक्ष्याशी लोकांनी धक्कादायक वर्तन केल्याचा दावा समोर आला.
  • मदतीऐवजी काही लोकांनी केलेल्या कृतीमुळे सोशल मिडियावर संतापाची लाट उसळली आहे.
  • व्हायरल व्हिडिओनंतर मानवता आणि वन्यजीवांविषयीच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
भारताचा राष्ट्रीय प्राणी म्हणून मोर या पक्ष्याला ओळखले जाते. त्याचा मधुर आवाज, सुंदर पिसारा आणि लक्षवेधी नाच या सर्वांमुळेच तो लोकांना आपल्याकडे आकर्षित करतो. पण काळाच्या ओघात लोकांची मानवता कुठेतरी हरपून गेली आहे. एखाद्याचा जीवापेक्षा लोकांना त्यांचा क्षणीक आनंद अधिक आवडू लागला आहे ज्याचेच जिवंत उदाहरण अलिकडे सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आले.

तारक मेहताच्या दयाबेनची आई पाहिली का? तरुणाने शोधून काढला 15 वर्षांपूर्वीचा तो VIDEO; पाहून सर्वच अवाक्

देशाचा राष्ट्रीय प्राणी जमिनीवर मरत आहे आणि लोक निर्दयीपणे यावेळी पक्ष्याची सर्व पिसे त्याच्या शरीरातून उपटून काढत आहेत , हे दृष्य खरोखरच संतापजनक आहे. रस्त्यावर झालेला पक्ष्याचा हा अंत अपघातामुळे झाल्याची शंका आहे. मृत्यूनंतर त्याला आदरांजली वाहण्याऐवजी लोकांनी त्याच्या शरीरातून पिसे ओढून काढण्यावर अधिक भर दिला. हे दृष्य आता सोशल मिडियावर चांगलेच व्हायरल होत असून यूजर्सने यावर आपल्या संतप्त प्रतिक्रिय व्यक्त केल्या आहेत. चला काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

काय दिसलं व्हिडिओत?

व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओत एक मोर रस्त्यावर निपचित पडल्याचे दिसते. रस्ता वर्दळीचा असल्याने गाडीच्या धडकेने त्याचा मृत्यू झाल्याची शक्यता आहे. तो गंभीररित्या घायाळ झाला होता आणि आपल्या जीवनातील काही शेवटचे क्षण तो मोजत होता. यावेळी काही लोकांनी मोराला रस्त्यावर तडफडताना पाहिलं. त्यांनी त्याची मदत करु पाहिली नाही तर रंगीबेरंगी त्याची पिसे खेचून काढण्याचा क्रुर विचार त्यांच्या मनात सर्वात आधी झाला. व्हिडिओमध्ये लोक निर्दयीपणे मोराच्या शरीरातून खेचूनच पिसे काढताना दिसली जे फार दु:खद आहे. माणुसकीला काळीमा फासणारी ही घटना आता सोशल मिडियावर व्हायरल होत असून यूजर्सने घटनेवर आपला संताप व्यक्त केला आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Daily Classmate (@daily_classmate)

लाखोंची गाडी, VIP नंबर.. इंदोरीकर महाराजांच्या जावयाने आणि मुलीने घेतली नवी कार; सोशल मिडियावर Video Viral

हा व्हिडिओ @daily_classmate नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘मानवतेसाठी अत्यंत दुःखद. एका मोराला धडक बसल्यामुळे दुखापत झाली होती; परंतु त्याला मदत करण्याऐवजी, काही लोकांनी त्याची सर्व पिसे उपटून काढली आणि त्याला रस्त्याच्या कडेला मरण्यासाठी सोडून दिले.’. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “हेच लोक ही पिसे आपली घरे सजवण्यासाठी वापरतील! अशा घरांना कधीही लक्ष्मी किंवा शांती मिळणार नाही!”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “मानवतेसाठी हे किती क्रुर आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “आणि मग तुम्ही आयुष्यातील समस्यांबद्दल तक्रार करता. कर्म कोणालाही सोडत नाही.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral video people pulling peacock feathers after accident sparks outrage on social media viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 29, 2026 | 11:21 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

तारक मेहताच्या दयाबेनची आई पाहिली का? तरुणाने शोधून काढला 15 वर्षांपूर्वीचा तो VIDEO; पाहून सर्वच अवाक्
1

तारक मेहताच्या दयाबेनची आई पाहिली का? तरुणाने शोधून काढला 15 वर्षांपूर्वीचा तो VIDEO; पाहून सर्वच अवाक्

लाखोंची गाडी, VIP नंबर.. इंदोरीकर महाराजांच्या जावयाने आणि मुलीने घेतली नवी कार; सोशल मिडियावर Video Viral
2

लाखोंची गाडी, VIP नंबर.. इंदोरीकर महाराजांच्या जावयाने आणि मुलीने घेतली नवी कार; सोशल मिडियावर Video Viral

अगं बाई किती क्यूट! गुबगुबीत हत्तीच्या पिल्लाने वेधले यूजर्सचे लक्ष; इवले हात, लहान पाय अन् रुप पाहून इंटरनेट झालं फिदा
3

अगं बाई किती क्यूट! गुबगुबीत हत्तीच्या पिल्लाने वेधले यूजर्सचे लक्ष; इवले हात, लहान पाय अन् रुप पाहून इंटरनेट झालं फिदा

Amruta Fadnavis : आधी मुख्यमंत्री बुलेटवर अन् आता त्यांच्या पत्नी सायकलवर; इंधन बचतीचा दिला अनोखा संदेश, Video Viral
4

Amruta Fadnavis : आधी मुख्यमंत्री बुलेटवर अन् आता त्यांच्या पत्नी सायकलवर; इंधन बचतीचा दिला अनोखा संदेश, Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पुण्यात टोळीयुद्धाची धग; आधी जीवघेणा हल्ला केला अन् नंतर संशय येऊ नये म्हणून कपडे बदलले

पुण्यात टोळीयुद्धाची धग; आधी जीवघेणा हल्ला केला अन् नंतर संशय येऊ नये म्हणून कपडे बदलले

May 29, 2026 | 12:14 PM
Sanjay Raut News: ‘नीट’ पेपरफुटी प्रकरणात भाजपच्याही काही लोकांचा संबंध: संजय राऊतांचा आरोप

Sanjay Raut News: ‘नीट’ पेपरफुटी प्रकरणात भाजपच्याही काही लोकांचा संबंध: संजय राऊतांचा आरोप

May 29, 2026 | 12:13 PM
Maharashtra Politics : कोकण विधान परिषदेत शेकापची मोठी एन्ट्री! अरविंद म्हात्रे मैदानात, महायुतीचे टेन्शन वाढले

Maharashtra Politics : कोकण विधान परिषदेत शेकापची मोठी एन्ट्री! अरविंद म्हात्रे मैदानात, महायुतीचे टेन्शन वाढले

May 29, 2026 | 12:12 PM
करोडोंचे मालक असूनही कोट्यवधींचे कर्ज! तरीही देशातील तिसरे सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री Siddaramaiah !

करोडोंचे मालक असूनही कोट्यवधींचे कर्ज! तरीही देशातील तिसरे सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री Siddaramaiah !

May 29, 2026 | 12:05 PM
Russia Taliban Deal : पाकिस्तानचे दाबे दणाणले! रशिया-तालिबानमध्ये सर्वात मोठा संरक्षण करार, जगभरात खळबळ

Russia Taliban Deal : पाकिस्तानचे दाबे दणाणले! रशिया-तालिबानमध्ये सर्वात मोठा संरक्षण करार, जगभरात खळबळ

May 29, 2026 | 11:49 AM
Pimpri Chinchwad : 48 तासांत 15 जणांचा मृत्यू; पुण्यात संशयास्पद मृत्यूंची मालिका, विषारी दारू कांडातील मुख्य आरोपी जेरबंद

Pimpri Chinchwad : 48 तासांत 15 जणांचा मृत्यू; पुण्यात संशयास्पद मृत्यूंची मालिका, विषारी दारू कांडातील मुख्य आरोपी जेरबंद

May 29, 2026 | 11:44 AM
Skin Detox Drinks : त्वचेवर नैसर्गिक ग्लो हवाय? मग आजच आहारात या 3 ड्रिंक्सचा समावेश करा, शरीरातील सर्व घाण पडेल बाहेर

Skin Detox Drinks : त्वचेवर नैसर्गिक ग्लो हवाय? मग आजच आहारात या 3 ड्रिंक्सचा समावेश करा, शरीरातील सर्व घाण पडेल बाहेर

May 29, 2026 | 11:41 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM