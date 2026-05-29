Russia Taliban Deal : पाकिस्तानचे दाबे दणाणले! रशिया-तालिबानमध्ये सर्वात मोठा संरक्षण करार, जगभरात खळबळ

Ajit Doval Moscow Visit : ‘दहशतवादाविरोधात दुहेरी मापदंड खपवून घेणार नाही’ ; मॉस्कोतून अजित डोवाल यांची मोठी घोषणा
नुकतेच रशियामध्ये उच्चस्तरीय संरक्षण बैठकीचे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत रशियन सुरक्षा परिषद आणि तालिबानचे संरक्षण मंत्री यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण संरक्षण करार करण्यात आला. यामुळे दोन्ही देशांतील लष्करी सहकार्याला बळकटी मिळाली आहे. या कराराअंतर्गत शस्त्रास्त्रच नाही, तर रशिया तालिबान सैन्याला विशेष लष्करी प्रशिक्षणही देणार आहे. हवाई संरक्षण प्रणालीसोबतच जमिनीवरील कारवाईसाठी वापरण्यात येणाऱ्या विविध शस्त्रांचा पुरवठा देखील तालिबानला केला जाणार आहे.
या करारामुळे पाकिस्तानची मात्र झोप उडाली आहे. पाकिस्तान आणि अफगाण सीमेजवळ सतत हवाई कारवाया सुरु आहे. अशा परिस्थिती रशियातची हवाई संरक्षण प्रणाली तालिबानला मिळाल्यास पाकिस्तानी सैन्याना अफगाण सीमेत घुसून हल्ले करणे अशक्य होईल. हे पाकिस्तानच्या लष्करी क्षमतेला मोठे आव्हान देणारे ठरेल.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रशिया (Russia) तालिबान सैन्याला S-400 ही शक्तिशाली हवाई संरक्षण यंत्रणा देण्यावर चर्चा करत आहे. हीच यंत्रणाही भारताकडे आहे. या यंत्रणेच्या मदतीने भारताने ३१४ किलोमीटवर पाकिस्तानचे अवाक्स विमान हाणून पाडले होते.
सध्या अफगाणिस्तान तालिबान (Taliban) आणि रशियाच्या या कराराने केवळ पाकिस्तानचे नव्हे, तर दक्षिण आशियातील इतर देशांमध्ये देखील खळबळ उडाली आहे. यापूर्वी २०२१ मध्ये रशियाने काबूलमध्ये आपला दूतावास खुला केला होता. तसेच तेल, गॅस आणि गव्हाच्या पुरवठ्यावरही दोन्ही देशांमध्ये स्वंतत्र करार करण्यात आला आहे.
रशियाने अद्याप तालिबानला अधिकृत मान्यता दिलेली नाही, परंतु जवळीक राखली आहे. पुतिन यांनी स्पष्ट केले आहे की, तालिबानच्या नेतृत्त्वाशी थेट संवादल्याशिवाय प्रदेशात टिकून राहणे कोणालाही शक्य नाही. यामुळेच रशियाने हा करार करण्यात आला असावा असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
सोन्याचं नाणं कमी पडलं? आता थेट २५० डॉलर्सच्या नोटवर झळकणार Donald Trump; अमेरिकन राजकारणात पेटला वाद
Ans: रशिया तालिबानमध्ये मोठा संरक्षण करार करण्यात आला आहे. ज्याअंतर्गत रशिया तालिबान सैन्याला हवाई संरक्षण प्रणाली आणि त्याचे प्रशिक्षणही देणार आहे.
Ans: रशिया तालिबानला हवाई संरक्षण प्रणाली देऊ करणार आहे. असे झाल्यास पाक सैन्याला अफगाण सीमेत घुसून हवाई हल्ले करणे शक्य जाईल. ही बाब पाकिस्तानच्या संरक्षणासाठी धोकादायक मानली जात आहे.
Ans: रशिया तालिबान सैन्याला S-400 ही शक्तिशाली हवाई संरक्षण यंत्रणा देण्यावर विचार करत आहे.