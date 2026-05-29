Russia Taliban Deal : पाकिस्तानचे दाबे दणाणले! रशिया-तालिबानमध्ये सर्वात मोठा संरक्षण करार, जगभरात खळबळ

Updated On: May 29, 2026 | 12:12 PM IST
Russia Taliban Deal : रशिया आणि तालिबानमध्ये मोठा संरक्षण करार करण्यात आला आहे. या करारामुळे दक्षिण आशियातील समीकरणात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. मात्र, हा करार पाकिस्तानची डोकेदुखी वाढवणारा मानला जात आहे.

रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह आणि अफगाणिस्तानचे प्रभारी परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Russia Taliban Deal : काबूल/मॉस्को : पाकिस्तान(Pakistan) साठी मोठी धक्कादायक बातमी आहे. रशिया आणि अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारमध्ये मोठा संरक्षण करार करण्यात आला आहे. या करारानुसार, रशिया तालिबानला अत्याधुनिक हवाई संरक्षण यंत्रणा पुरवणार आहे. या करारामुळे दक्षिण आशियातील समीकरणात मोठी खळबळ उडाली आहे. हा करार पाकिस्तानसाठी धक्कादायक मानला जात आहे.

नुकतेच रशियामध्ये उच्चस्तरीय संरक्षण बैठकीचे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत रशियन सुरक्षा परिषद आणि तालिबानचे संरक्षण मंत्री यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण संरक्षण करार करण्यात आला. यामुळे दोन्ही देशांतील लष्करी सहकार्याला बळकटी मिळाली आहे. या कराराअंतर्गत शस्त्रास्त्रच नाही, तर रशिया तालिबान सैन्याला विशेष लष्करी प्रशिक्षणही देणार आहे. हवाई संरक्षण प्रणालीसोबतच जमिनीवरील कारवाईसाठी वापरण्यात येणाऱ्या विविध शस्त्रांचा पुरवठा देखील तालिबानला केला जाणार आहे.

पाकिस्तानची झोप उडणार

या करारामुळे पाकिस्तानची मात्र झोप उडाली आहे. पाकिस्तान आणि अफगाण सीमेजवळ सतत हवाई कारवाया सुरु आहे. अशा परिस्थिती रशियातची हवाई संरक्षण प्रणाली तालिबानला मिळाल्यास पाकिस्तानी सैन्याना अफगाण सीमेत घुसून हल्ले करणे अशक्य होईल. हे पाकिस्तानच्या लष्करी क्षमतेला मोठे आव्हान देणारे ठरेल.

तालिबानला ही मिळणार S-400 ?

मिळालेल्या माहितीनुसार, रशिया (Russia) तालिबान सैन्याला S-400 ही शक्तिशाली हवाई संरक्षण यंत्रणा देण्यावर चर्चा करत आहे. हीच यंत्रणाही भारताकडे आहे. या यंत्रणेच्या मदतीने भारताने ३१४ किलोमीटवर पाकिस्तानचे अवाक्स विमान हाणून पाडले होते.

काय आहे पुतिन यांची खेळी?

सध्या अफगाणिस्तान तालिबान (Taliban) आणि रशियाच्या या कराराने केवळ पाकिस्तानचे नव्हे, तर दक्षिण आशियातील इतर देशांमध्ये देखील खळबळ उडाली आहे. यापूर्वी २०२१ मध्ये रशियाने काबूलमध्ये आपला दूतावास खुला केला होता. तसेच तेल, गॅस आणि गव्हाच्या पुरवठ्यावरही दोन्ही देशांमध्ये स्वंतत्र करार करण्यात आला आहे.

रशियाने अद्याप तालिबानला अधिकृत मान्यता दिलेली नाही, परंतु जवळीक राखली आहे. पुतिन यांनी स्पष्ट केले आहे की, तालिबानच्या नेतृत्त्वाशी थेट संवादल्याशिवाय प्रदेशात टिकून राहणे कोणालाही शक्य नाही. यामुळेच रशियाने हा करार करण्यात आला असावा असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: रशिया तालिबानमध्ये कोणता करार करण्यात आला?

    Ans: रशिया तालिबानमध्ये मोठा संरक्षण करार करण्यात आला आहे. ज्याअंतर्गत रशिया तालिबान सैन्याला हवाई संरक्षण प्रणाली आणि त्याचे प्रशिक्षणही देणार आहे.

  • Que: रशिया-तालिबान कराराने पाकिस्तानची झोप का उडवली?

    Ans: रशिया तालिबानला हवाई संरक्षण प्रणाली देऊ करणार आहे. असे झाल्यास पाक सैन्याला अफगाण सीमेत घुसून हवाई हल्ले करणे शक्य जाईल. ही बाब पाकिस्तानच्या संरक्षणासाठी धोकादायक मानली जात आहे.

  • Que: तालिबानला रशियाकडून कोणती संरक्षण प्रणाली मिळणार आहे?

    Ans: रशिया तालिबान सैन्याला S-400 ही शक्तिशाली हवाई संरक्षण यंत्रणा देण्यावर विचार करत आहे.

Published On: May 29, 2026 | 11:49 AM

Maharashtra Politics : कोकण विधान परिषदेत शेकापची मोठी एन्ट्री! अरविंद म्हात्रे मैदानात, महायुतीचे टेन्शन वाढले

