  Tmkoc Dayaben Mother Face Revealed Old Episode Video Goes Viral On Social Media

तारक मेहताच्या दयाबेनची आई पाहिली का? तरुणाने शोधून काढला 15 वर्षांपूर्वीचा तो VIDEO; पाहून सर्वच अवाक्

Updated On: May 29, 2026 | 10:01 AM IST
सारांश

Daya Ben Mother Video : तारक मेहता मालिकेतील दयाबेनच्या आईचा चेहरा अखेर रिव्हील झाला. तरुणाने जुना एपिसोड शोधून काढला ज्यात दया आपल्या आईशी फोनवर बोलताना दिसली आणि यावेळीच तिच्या आईचा चेहराही दाखवण्यात आला.

तारक मेहताच्या दयाबेनची आई पाहिली का? तरुणाने शोधून काढला 15 वर्षांपूर्वीचा तो VIDEO; पाहून सर्वच अवाक्

(फोटो सौजन्य: Instagram)

विस्तार
  • मालिकेतील अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या एका रहस्यमय पात्राची झलक पाहिल्याचा दावा सोशल मिडियावर केला जात आहे.
  • व्हायरल झालेल्या जुन्या क्लिपमुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि गोंधळ दोन्ही वाढले आहेत.
  • काही यूजर्स व्हिडिओवर विश्वास ठेवत आहेत, तर काहींनी वेगळाच दावा करत चर्चेला नवं वळण दिलं आहे.
‘तारक मेहता का उल्टा चष्मा’ ही एक सर्वात लोकप्रिय आणि विनोदी मालिका आहे. मालिकेतील जवळपास सर्वच पात्र महत्त्वाच्या भूमिकेत असून यातील दयाबेन हे पात्र हे सर्वांच्याच आवडीचं. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, मागील १८ वर्षांपासून ही मालिका निरंतर सुरु आहे आणि अजूनही लोक आवडीने मालिका पाहतात. तुम्ही जर ही मालिका पाहिली असेल तर तुम्हाला हे माहिती असेल की मालिकेत अनेकदा एका व्यक्तीचा उल्लेख करण्यात आला आहे पण त्या व्यक्तीचा चेहरा कधीही मालिकेत दाखवण्यात आला नाही. ती व्यक्ती म्हणजे दयाबेनची आई.

लाखोंची गाडी, VIP नंबर.. इंदोरीकर महाराजांच्या जावयाने आणि मुलीने घेतली नवी कार; सोशल मिडियावर Video Viral

मालिकेत बऱ्याच एपिसोडमध्ये दया आपल्या आईशी काॅलवर बोलते. काही एपिसोडमध्ये ती तिच्या माहेरी जाते, कधी तिची आईच मुंबईला आल्याचे दाखवले जाते पण या सगळ्यात आईचा चेहरा मात्र गुलदस्त्याच असतो. हेच कारण आहे की चाहत्यांना नेहमीच दयाबेनच्या आईला पाहण्याची ओढ लागलेली असते. अशातच आता सोशल मिडियावर एका यूजरने एक तारक मेहता मालिकेतील एक जुना व्हिडिओ शेअर केला आहे ज्यात दयाबेनच्या आईचा चेहरा रिव्हिल करण्यात आला आहे. चला व्हिडिओतील या दृष्यांविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

काय दिसलं व्हिडिओत?

ही क्लिप ३९४ व्या एपिसोडची असल्याचे सांगितले जात आहे. याच दयाबेन नेहमीप्रमाणे आपल्या आईशी काॅलवर गप्पा मारत असते पण यावेळी आईचा चेहरा मात्र व्हिडिओत दाखवण्यात आलाय. सात-आठ सेकंदांच्या या दृष्यात आपल्याला आईची झलक दिसते ज्यावरुन आपण दयाबेनच्या आईचा चेहरा स्पष्टपणे पाहू शकता. चाहत्यांनी आता हा व्हिडिओ पाहून वेगाने शेअर करण्यास सुरुवात केली आहे. काहींना या दृष्यांवर विश्वास बसत नाहीये तर काही व्हिडिओतील महिलेला दयाबेनची आई नसून शेजारी असल्याचे म्हणत आहेत.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Neeraj Bansal (@whassup_neeraj)

अगं बाई किती क्यूट! गुबगुबीत हत्तीच्या पिल्लाने वेधले यूजर्सचे लक्ष; इवले हात, लहान पाय अन् रुप पाहून इंटरनेट झालं फिदा

हा व्हिडिओ @whassup_neeraj नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘शेवटी आज गुपित उघड झाले…’. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “ती ‘मा’ नाही, तर ‘बा’ म्हणतेय; आणि ती तिची शेजारीण आहे!”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, ही दयाची आई नाही, ती दुसरीच कोणीतरी आहे, संपूर्ण एपिसोड बघा” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “आता पोपटलालचं लग्नही लावून द्या म्हणजे शांतीने मरता येईल”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 29, 2026 | 10:00 AM

