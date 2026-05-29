  • 15 Deaths In 48 Hours Pune Pimpri Chinchwad Suspected Toxic Liquor Case News Marathi

Pimpri Chinchwad : 48 तासांत 15 जणांचा मृत्यू; पुण्यात संशयास्पद मृत्यूंची मालिका, विषारी दारू कांडातील मुख्य आरोपी जेरबंद

Updated On: May 29, 2026 | 11:44 AM IST
Pimpri Chinchwad Alcohol news : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात मागील 48 तासांत 15 जणांचा मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. हडपसर, दापोडी, फुगेवाडी आणि काळेपडळ परिसरातील मृत्यूंमागे विषारी दारूचा संशय व्यक्त केला जात असून अनेकांवर विविध रुग्णालयांत उपचार सुरू आहेत.

  • 48 तासांत 15 जणांचा मृत्यू
  • पुण्यात संशयास्पद मृत्यूंची मालिका
  • विषारी दारू कांडातील मुख्य आरोपी जेरबंद
Pimpri Chinchwad Alcohol news Marathi : महाराष्ट्रातील पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये 15 जणांच्या मृत्यूमुळे सर्वत्र संतापाची लाट पसरली आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये विषारी दारूच्या सेवनाने झालेल्या अनेक मृत्यूंच्या प्रकरणात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी योगेश वानखेडे याला अटक करण्यात आली आहे. त्याने रसायने आणि इंडस्ट्रियल स्पिरिट मिसळलेली विषारी दारू पुरवल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे, ज्यामुळे अनेक लोकांचा मृत्यू झाला. पोलीस सध्या त्याची चौकशी करत असून संपूर्ण नेटवर्कचा तपास करत आहेत.

या १३ जणांच्या मृत्यूमुळे खळबळ उडाली

तपासात असे उघड झाले आहे की, आरोपी योगेश वानखेडे याने पुण्यातील हडपसर आणि पिंपरी चिंचवडच्या फुगेवाडी परिसरात विषारी दारूचा पुरवठा केला होता. प्राथमिक तपासानुसार, या दारूमध्ये रसायने आणि इंडस्ट्रियल स्पिरिट मिसळलेले होते, जे मानवी शरीरासाठी अत्यंत धोकादायक मानले जातात. या मृत्यूंच्या बातमीने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

आरोपी स्वतः प्रशासनासमोर हजर

मिळालेल्या वृत्तानुसार, योगेश वानखेडे स्वतः अधिकाऱ्यांसमोर हजर झाला, त्यानंतर पोलिसांनी त्याला अटक केली. पोलीस सध्या त्याची चौकशी करत असून या प्रकरणाशी संबंधित अधिक माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दरम्यान, मृतांचे कुटुंबीय दुःखाने व्याकूळ झाले आहेत.

शवविच्छेदन अहवालाची प्रतीक्षा

फुगेवाडीतील आझाद चौकातील शोकसंदेश फलकावर एकाच वेळी आठ जणांच्या मृत्यूची घोषणा होताच, संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली. अधिकाऱ्यांच्या मते, आठपैकी पाच जणांचा मृत्यू कथितरित्या विषारी दारू प्यायल्याने झाला, तर इतर तिघांचा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने आणि इतर नैसर्गिक कारणांमुळे झाला. मृत्यूचे नेमके कारण शवविच्छेदन अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतरच कळेल.

स्थानिकांकडून गंभीर आरोप

फुगेवाडी परिसरातील बेकायदेशीर दारू गाळण्याच्या भट्ट्या आणि अवैध दारूच्या अड्ड्यांमुळे स्थानिक रहिवाशांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे आणि हे मृत्यू विषारी दारूमुळे झाल्याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे.

पुण्यात पाच जणांचा मृत्यू

पुण्यात सुरुवातीला तीन जणांचा मृत्यू झाला होता, पण आता मृतांचा आकडा पाचवर पोहोचला आहे. स्थानिकांच्या मते, या सर्वांचा मृत्यू दारूच्या विषबाधेमुळे झाला आहे. मृत व्यक्ती काळेपडल पोलीस ठाणे परिसर आणि हडपसर पोलीस ठाणे परिसरातील रहिवासी होते. त्यांना उलट्या आणि तीव्र पोटदुखी यांसारखी समान लक्षणे जाणवत होती.

Published On: May 29, 2026 | 11:44 AM

