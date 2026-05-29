Pimpri Chinchwad : 48 तासांत 15 जणांचा मृत्यू; पुण्यात संशयास्पद मृत्यूंची मालिका, विषारी दारू कांडातील मुख्य आरोपी जेरबंद

तपासात असे उघड झाले आहे की, आरोपी योगेश वानखेडे याने पुण्यातील हडपसर आणि पिंपरी चिंचवडच्या फुगेवाडी परिसरात विषारी दारूचा पुरवठा केला होता. प्राथमिक तपासानुसार, या दारूमध्ये रसायने आणि इंडस्ट्रियल स्पिरिट मिसळलेले होते, जे मानवी शरीरासाठी अत्यंत धोकादायक मानले जातात. या मृत्यूंच्या बातमीने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मिळालेल्या वृत्तानुसार, योगेश वानखेडे स्वतः अधिकाऱ्यांसमोर हजर झाला, त्यानंतर पोलिसांनी त्याला अटक केली. पोलीस सध्या त्याची चौकशी करत असून या प्रकरणाशी संबंधित अधिक माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दरम्यान, मृतांचे कुटुंबीय दुःखाने व्याकूळ झाले आहेत.
फुगेवाडीतील आझाद चौकातील शोकसंदेश फलकावर एकाच वेळी आठ जणांच्या मृत्यूची घोषणा होताच, संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली. अधिकाऱ्यांच्या मते, आठपैकी पाच जणांचा मृत्यू कथितरित्या विषारी दारू प्यायल्याने झाला, तर इतर तिघांचा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने आणि इतर नैसर्गिक कारणांमुळे झाला. मृत्यूचे नेमके कारण शवविच्छेदन अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतरच कळेल.
फुगेवाडी परिसरातील बेकायदेशीर दारू गाळण्याच्या भट्ट्या आणि अवैध दारूच्या अड्ड्यांमुळे स्थानिक रहिवाशांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे आणि हे मृत्यू विषारी दारूमुळे झाल्याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे.
पुण्यात सुरुवातीला तीन जणांचा मृत्यू झाला होता, पण आता मृतांचा आकडा पाचवर पोहोचला आहे. स्थानिकांच्या मते, या सर्वांचा मृत्यू दारूच्या विषबाधेमुळे झाला आहे. मृत व्यक्ती काळेपडल पोलीस ठाणे परिसर आणि हडपसर पोलीस ठाणे परिसरातील रहिवासी होते. त्यांना उलट्या आणि तीव्र पोटदुखी यांसारखी समान लक्षणे जाणवत होती.
