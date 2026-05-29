करोडोंचे मालक असूनही कोट्यवधींचे कर्ज! तरीही देशातील तिसरे सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री Siddaramaiah !

Karnataka Former CM Siddaramaiah Net Worth: कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. आता डी.के. शिवकुमार हे कर्नाटकचे नवीन मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारतील. पण या सगळ्यात सिद्धरामय्या यांच्या राजीनाम्याच्या बातमीसोबतच चर्चा रंगली ती त्यांच्या मालमत्ता आणि दायित्वांविषयीची. एकीकडे कर्जाचं ओझं तर दुसरीकडे करोडोंची संपत्ती असलेल्या या मुख्यमंत्र्यांची नेमकी संपत्ती किती याबाबत चर्चा रंगल्या आहेत. ADR आणि ‘MyNeta’ च्या अहवालांनुसार, ७७ वर्षीय सिद्धरामय्या हे देशातील तिसरे सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री मानले जातात. नेमके काय आहेत आकडे? तुम्हालाही आश्चर्याचा धक्का बसेल.
निवडणुकीदरम्यान सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सिद्धरामय्या आणि त्यांच्या कुटुंबाची एकूण मालमत्ता अंदाजे ₹५१.९३ कोटी असल्याचे घोषित करण्यात आले आहे.
त्यांच्या मालमत्तेमध्ये गुंतवणुकीच्या विविध प्रकारांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये या गोष्टींचाही समावेश होतो.
विविध बँकांमध्ये मिळून सुमारे ₹७ कोटींच्या ठेवी.
शेअर्स, Bonds आणि म्युच्युअल फंड्समध्ये सुमारे ₹२.४२ कोटींची गुंतवणूक.
याव्यतिरिक्त, जीवन विमा योजनांमध्ये सुमारे ₹३३ लाखांची गुंतवणूक.
सोने – चांदी यांमध्ये मिळून सुमारे ₹९७ लाखांची मालमत्ता.
सिद्धरामय्या आणि त्यांच्या पत्नीच्या नावावर जमीन आणि घरांच्या स्वरूपातील मोठ्या प्रमाणावरील मालमत्ता आहे. म्हैसूर आणि बंगळुरू शहरांत तसेच त्यांच्या आसपासच्या परिसरात स्थित असलेली ही मालमत्ता ज्यामध्ये शेतजमीन, व्यावसायिक भूखंड आणि निवासी मालमत्तांचा समावेश आहे. या सगळ्याची किमत ३० कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, एका बाजूला मालमत्तेचा आकडा प्रचंड असला, तरी दुसऱ्या बाजूला कर्जाचा बोजाही काही कमी नाही. अहवालानुसार, त्यांच्या कुटुंबावर सुमारे ₹२३.८६ कोटींचे कर्ज आहे. संपूर्ण देशभराचा विचार करता, कर्जबाजारीपणाच्या बाबतीत त्यांचा क्रमांक दुसरा लागतो. त्यामुळे गडगंजी श्रीमंती असतानाही तितकाच कर्जाचा बोझाही असल्याचं दिसून येत आहे.