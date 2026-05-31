भरदिवसा भंयकर प्रकार! आधी लाथाबुक्क्यांनी तुडवलं, मग…; तरुणाची प्रेयसीला बेदम मारहाण, संतापजनक VIDEO VIRAL

प्रेमाचा Overdose! Kiss करण्यात इतके गुंग की रेंलिगवरुन खड्ड्यात पडलं जोडप, VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले..
व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, पुण्याच्या पिंपरी-चिंचवड परिसरात ही धक्कादायक घटना घडली. एका तरुणाने केवळ संशयावरुन आपल्या प्रेयसीला तुडवले. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत दिसत आहे की, एक तरुण अचानक कपड्यांच्या दुकानात घुसतो. तिथे काम करत असलेल्या तरुणाला मारायला लागतो. तिचे केस ओढतो, जमिनीवर पाडतो आणि लाथा-बुक्याही मारतो. धक्कादायक बाब म्हणजे, अमानुष मारहाण केल्यावर प्रियकराचा राग शांत होतो आणि तो बाहेर निघून जातो. तरुण जमिनीवर खाल बसते. तितक्यात तो परत येतो आणि तिच्या पाया पडू लागतो, तिची माफी मागतो. हे दृश्य पाहून नेटकरी देखील थक्क झाले आहेत.
व्हायरल व्हिडिओ
Pimpri Chinchwad, Maharashtra – In a shocking incident that has sparked outrage across the city, a young man allegedly entered a clothing store and mercilessly beat his girlfriend in full public view. According to preliminary information, the assault stemmed from a heated… pic.twitter.com/82IO9jjFkg — Hindu_Rashtra (@rajeshkumarbjp6) May 28, 2026
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
हा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @rajeshkumarbjp6 या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओ वाऱ्यासारख्या व्हायरल होत आहे. व्हिडिओ व्हायरल झालेल्यानंतर पोलिसांनी तातडीने तरुणीचा शोध घेतला. परंतु एवढी मारहाण होऊनही तरुणीने बॉयफ्रेंडविरोधात गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिला आहे. हा आमचा वैयक्तिक प्रश्न आहे असे तिने म्हटले आहे. सध्या या घटनेवर नागरिकांकडून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. तरुणाला अद्दल घडवावी असे लोकांनी म्हटले आहे.
रेल्वे प्रवाशांनो सावधान! समोसा विक्रेत्याचा किळसवाणा प्रकार; थेट समोशांवर पाय ठेवूला अन्…, धक्कादायक VIDEO व्हायरल
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.