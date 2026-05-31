Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

भरदिवसा भंयकर प्रकार! आधी लाथाबुक्क्यांनी तुडवलं, मग…; तरुणाची प्रेयसीला बेदम मारहाण, संतापजनक VIDEO VIRAL

Updated On: May 31, 2026 | 01:25 PM IST
जाहिरात
सारांश

सोशल मीडियावर एक अत्यंत धक्कादायक घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका तरुणाने आपल्या प्रेयसीला बेदम मारहाण केली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, तरुणीने बॉयफ्रेंडविरोधात कोणतीही तक्रार नोंदवण्यास साफ नकार दिला आहे.

Boyfriend Beats Girlfriend

भरदिवसा भंयकर प्रकार! आधी लाथाबुक्क्यांनी तुडवलं, मग...; तरुणाची प्रेयसीला बेदम मारहाण, संतापजनक VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • भरदिवसा भंयकर प्रकार
  • आधी लाथाबुक्क्यांनी तुडवलं, मग…;
  • तरुणाची प्रेयसीला बेदम मारहाण
  • संतापजनक VIDEO VIRAL
सोशल मीडियावर रोज काही ना काही व्हायरल होत असते. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र घटनांचे व्हिडिओ पाहायला मिळतात. सध्या एक अत्यंत संतापजनक प्रकाराचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका तरुणाने कपड्यांच्या दुकानात घुसून आपल्याच प्रेयसीला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली आहे. ही संपूर्ण घटना दुकानाच्या सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झाली आहे. सध्या याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

प्रेमाचा Overdose! Kiss करण्यात इतके गुंग की रेंलिगवरुन खड्ड्यात पडलं जोडप, VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले..

नेमकं काय घडलं?

व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, पुण्याच्या पिंपरी-चिंचवड परिसरात ही धक्कादायक घटना घडली. एका तरुणाने केवळ संशयावरुन आपल्या प्रेयसीला तुडवले. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत दिसत आहे की, एक तरुण अचानक कपड्यांच्या दुकानात घुसतो. तिथे काम करत असलेल्या तरुणाला मारायला लागतो. तिचे केस ओढतो, जमिनीवर पाडतो आणि लाथा-बुक्याही मारतो. धक्कादायक बाब म्हणजे, अमानुष मारहाण केल्यावर प्रियकराचा राग शांत होतो आणि तो बाहेर निघून जातो. तरुण जमिनीवर खाल बसते. तितक्यात तो परत येतो आणि तिच्या पाया पडू लागतो, तिची माफी मागतो. हे दृश्य पाहून नेटकरी देखील थक्क झाले आहेत.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

हा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @rajeshkumarbjp6 या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओ वाऱ्यासारख्या व्हायरल होत आहे. व्हिडिओ व्हायरल झालेल्यानंतर पोलिसांनी तातडीने तरुणीचा शोध घेतला. परंतु एवढी मारहाण होऊनही तरुणीने बॉयफ्रेंडविरोधात गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिला आहे. हा आमचा वैयक्तिक प्रश्न आहे असे तिने म्हटले आहे. सध्या या घटनेवर नागरिकांकडून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. तरुणाला अद्दल घडवावी असे लोकांनी म्हटले आहे.

रेल्वे प्रवाशांनो सावधान! समोसा विक्रेत्याचा किळसवाणा प्रकार; थेट समोशांवर पाय ठेवूला अन्…, धक्कादायक VIDEO व्हायरल

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Boyfriend brutally beats girlfriend video viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 31, 2026 | 01:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

काका लई चावट हाईत! शेजाऱ्यांचे भांडण पाहण्यासाठी बिल्डिंगच्या बाल्कनीला लटकले, Viral Video पाहाल तर तुम्हीही डोक्याला हात लावाल
1

काका लई चावट हाईत! शेजाऱ्यांचे भांडण पाहण्यासाठी बिल्डिंगच्या बाल्कनीला लटकले, Viral Video पाहाल तर तुम्हीही डोक्याला हात लावाल

काही सेकंदातच लखपतीतून झाला भिकारी! माणूस फोन वापरण्यात बिजी, चोराने बॅगेतून केली 5,50,000 रुपयांची लूट; Video Viral
2

काही सेकंदातच लखपतीतून झाला भिकारी! माणूस फोन वापरण्यात बिजी, चोराने बॅगेतून केली 5,50,000 रुपयांची लूट; Video Viral

नशीबात मृत्यू लिहिलाच नव्हता…! आयुष्य संपवायला वृद्धाने रेल्वे ट्रॅकवर मारली उडी, पुढे लोको पायलटने असं काही केलं की… Video Vi
3

नशीबात मृत्यू लिहिलाच नव्हता…! आयुष्य संपवायला वृद्धाने रेल्वे ट्रॅकवर मारली उडी, पुढे लोको पायलटने असं काही केलं की… Video Vi

काल्पनिक की खरं सत्य? रंगीत नाही, मोराचा पांढराशुभ्र पिसारा… राष्ट्रीय प्राण्याचे अद्भूत रुप पाहून यूजर्स घायाळ; Video Viral
4

काल्पनिक की खरं सत्य? रंगीत नाही, मोराचा पांढराशुभ्र पिसारा… राष्ट्रीय प्राण्याचे अद्भूत रुप पाहून यूजर्स घायाळ; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भरदिवसा भंयकर प्रकार! आधी लाथाबुक्क्यांनी तुडवलं, मग…; तरुणाची प्रेयसीला बेदम मारहाण, संतापजनक VIDEO VIRAL

भरदिवसा भंयकर प्रकार! आधी लाथाबुक्क्यांनी तुडवलं, मग…; तरुणाची प्रेयसीला बेदम मारहाण, संतापजनक VIDEO VIRAL

May 31, 2026 | 01:25 PM
मिर्झापूर: द मूव्ही’वर अली फजलचा मोठा खुलासा; गुड्डू पंडितची प्रतिक्रिया ठरतेय चर्चेचा विषय

मिर्झापूर: द मूव्ही’वर अली फजलचा मोठा खुलासा; गुड्डू पंडितची प्रतिक्रिया ठरतेय चर्चेचा विषय

May 31, 2026 | 01:25 PM
साखर उद्योगाला केंद्र सरकारचा मोठा दिलासा, मागण्यांबाबत 10 दिवसांत निर्णय घेणार; अमित शहांची ग्वाही

साखर उद्योगाला केंद्र सरकारचा मोठा दिलासा, मागण्यांबाबत 10 दिवसांत निर्णय घेणार; अमित शहांची ग्वाही

May 31, 2026 | 01:23 PM
RCB vs GT Final: बंगळुरु-गुजरातमध्ये रंगणार अंतिम युद्ध, कोणाचं पारडं जड? कशी असेल संभाव्य प्लेइंग 11? जाणून घ्या

RCB vs GT Final: बंगळुरु-गुजरातमध्ये रंगणार अंतिम युद्ध, कोणाचं पारडं जड? कशी असेल संभाव्य प्लेइंग 11? जाणून घ्या

May 31, 2026 | 01:21 PM
Pimples Before Periods: मासिक पाळी येण्याच्या आठवडाभर आधी चेहऱ्यावर पिंपल्स का येतात? जाणून घ्या यामागील गंभीर कारणे

Pimples Before Periods: मासिक पाळी येण्याच्या आठवडाभर आधी चेहऱ्यावर पिंपल्स का येतात? जाणून घ्या यामागील गंभीर कारणे

May 31, 2026 | 01:12 PM
PM Modi Mann Ki Baat: पंतप्रधानांनी ‘मन की बात’मध्ये का केले ‘या’ दोन शिक्षकांचे कौतुक? जाणून घेण्यासाठी नक्की वाचा.. 

PM Modi Mann Ki Baat: पंतप्रधानांनी ‘मन की बात’मध्ये का केले ‘या’ दोन शिक्षकांचे कौतुक? जाणून घेण्यासाठी नक्की वाचा.. 

May 31, 2026 | 01:11 PM
संजय दत्तच्या ‘Khalnayak Returns’मध्ये कमिश्नर रामची एन्ट्री निश्चित; जॅकी श्रॉफ यांनी दिला दुजोरा

संजय दत्तच्या ‘Khalnayak Returns’मध्ये कमिश्नर रामची एन्ट्री निश्चित; जॅकी श्रॉफ यांनी दिला दुजोरा

May 31, 2026 | 01:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM