Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Abhijit Dipke Of The Cockroach Janata Party Will Stage A Protest On June 6 Demanding The Education Ministers Resignation

शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे अभिजीत दिपके मैदानात; ६ जूनला भारतात परतताच करणार आंदोलन

Updated On: Jun 01, 2026 | 06:33 PM IST
जाहिरात
सारांश

Abhijeet Dipke: 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी, आपण ६ जून रोजी भारतात परतणार असून दिल्लीत आंदोलन करणार असल्याची घोषणा केली आहे.

शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे अभिजीत दिपके मैदानात (Photo Credit- X)

शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे अभिजीत दिपके मैदानात (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ची मोठी घोषणा!
  • शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी ६ जून रोजी भारतात करणार आंदोलन
  • व्हिडिओ शेअर करुन दिली माहिती
Cockroach Janata Party: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी सोमवारी एक महत्त्वाची घोषणा केली. विविध परीक्षांमधील अनियमिततेच्या मुद्द्यावरून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत, आपण एक शांततापूर्ण आंदोलन सुरू करणार असल्याचे अभिजीत यांनी सांगितले. आपण ६ जून रोजी भारतात परतणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केलेल्या एका व्हिडिओ संदेशात, दिपके यांनी आपल्या समर्थकांना आणि विद्यार्थ्यांना दिल्लीत पोहोचून आपल्या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, “आपण सर्वांनी एकत्र येण्याची वेळ आता आली आहे. भारताच्या संविधानाने घालून दिलेल्या मार्गाचे पालन करत, आपण शांततापूर्ण मार्गाने आपला आवाज उठवला पाहिजे.”

१० दशलक्षांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात

NEET, CBSE, CUET आणि SSCGD परीक्षांशी संबंधित वादांचा संदर्भ देत दिपके म्हणाले, “आज २.२ दशलक्ष NEET उमेदवार, १.७ दशलक्ष CBSE विद्यार्थी, १.६ दशलक्ष CUET उमेदवार आणि ४ दशलक्ष SSCGD अर्जदार अशा एकूण १० दशलक्षांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची अक्षरशः चेष्टा करण्यात आली आहे. विद्यार्थी आपल्या भविष्याबाबत अत्यंत चिंतेत आहेत. या सर्व प्रकारासाठी कोणाला तरी, कुठेतरी जबाबदार धरलेच पाहिजे.”

paper leak 2026: ऑनलाइन परीक्षा तरीही पेपर लीक?’कॉकरोच जनता पार्टी’ने SSC GD पेपरफुटीवर उपस्थित केले प्रश्न?

एक कडक इशारा देत त्यांनी ठामपणे सांगितले की, जर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या चुकांनंतरही शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा दिला नाही, तर याचा अर्थ देशातील उत्तरदायित्व यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडली आहे, असा होईल. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, ही व्यवस्था आपल्या मर्जीनुसार कितीही चुका करण्यास मोकळी असल्याचे दिसते; मात्र, त्याचे परिणाम मात्र नेहमीच विद्यार्थ्यांना भोगावे लागतात.

समर्थकांना आवाहन: ६ जून रोजी विमानतळावर जमा व्हा

अभिजीत दिपके यांनी आपल्या समर्थकांना ६ जून रोजी सकाळी दिल्ली विमानतळावर आपल्यासोबत येण्याचे आणि त्यानंतर जंतर-मंतर येथे शांततापूर्ण निदर्शनांसाठी परवानगी मिळवण्याकरिता ‘पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्या’कडे जाण्याचे आवाहन केले. त्यांनी यावर भर दिला की, हे आंदोलन पूर्णपणे अहिंसक असेल आणि घटनात्मक मार्गांनी आपल्या चिंता व्यक्त करणे हेच त्याचे एकमेव उद्दिष्ट आहे. आपल्या कुटुंबाच्या भीतीची दखल घेत दिपके यांनी नमूद केले की, त्यांचे आई-वडील संभाव्य कायदेशीर परिणामांबद्दल आणि आपल्या अटकेच्या शक्यतेबद्दल चिंतेत आहेत; तरीही, ते आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. प्रशासनाने या शांततापूर्ण आंदोलनाला लोकशाही मार्गाने पुढे नेण्याची परवानगी द्यावी, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

‘कॉकरोच पार्टी’च्या डिजिटल लाटेमुळे महायुतीची धाकधूक वाढली? अण्णांच्या नाराजीवर गिरीश महाजनांची पहिली प्रतिक्रिया

Web Title: Abhijit dipke of the cockroach janata party will stage a protest on june 6 demanding the education ministers resignation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 01, 2026 | 06:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

दिल्ली हादरली! राजधानीत 5 मजली इमारत पत्त्यांसारखी कोसळली; ढिगाऱ्याखाली मृत्यूशी झुंज सुरू
1

दिल्ली हादरली! राजधानीत 5 मजली इमारत पत्त्यांसारखी कोसळली; ढिगाऱ्याखाली मृत्यूशी झुंज सुरू

Delhi Terror Plot : दिल्लीत मोठा दहशतवादी कट उधळला! ISI चे 9 एजंट अटकेत; सुरक्षाबळांवर हल्ल्याचा कट उघड
2

Delhi Terror Plot : दिल्लीत मोठा दहशतवादी कट उधळला! ISI चे 9 एजंट अटकेत; सुरक्षाबळांवर हल्ल्याचा कट उघड

Cockroach Janta Party’ला दिल्ली उच्च न्यायालयाचा मोठा धक्का! सोशल मीडिया अकाऊंट सुरू करण्यास कोर्टाचा नकार
3

Cockroach Janta Party’ला दिल्ली उच्च न्यायालयाचा मोठा धक्का! सोशल मीडिया अकाऊंट सुरू करण्यास कोर्टाचा नकार

JAC Delhi :देशातील ५ टॉप सरकारी कॉलेजांमध्ये प्रवेशाची सुवर्णसंधी; प्रवेश प्रक्रिया आजपासून सुरू; पण अंतिम तारीख काय आहे?
4

JAC Delhi :देशातील ५ टॉप सरकारी कॉलेजांमध्ये प्रवेशाची सुवर्णसंधी; प्रवेश प्रक्रिया आजपासून सुरू; पण अंतिम तारीख काय आहे?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भाजपाकडून राजेंद्र राऊतांनी दाखल केला अर्ज, जोरदार शक्तीप्रदर्शन, दिग्गजांची उपस्थिती

भाजपाकडून राजेंद्र राऊतांनी दाखल केला अर्ज, जोरदार शक्तीप्रदर्शन, दिग्गजांची उपस्थिती

Jun 01, 2026 | 06:32 PM
शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे अभिजीत दिपके मैदानात; ६ जूनला भारतात परतताच करणार आंदोलन

शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे अभिजीत दिपके मैदानात; ६ जूनला भारतात परतताच करणार आंदोलन

Jun 01, 2026 | 06:32 PM
HPCL ने मे 2026 मध्ये इंधन विक्रीत नोंदवली 6.4% वाढ; प्रमुख क्षेत्रांमध्ये वाढत्या मागणीमुळे विक्रीला चालना

HPCL ने मे 2026 मध्ये इंधन विक्रीत नोंदवली 6.4% वाढ; प्रमुख क्षेत्रांमध्ये वाढत्या मागणीमुळे विक्रीला चालना

Jun 01, 2026 | 06:25 PM
Maharashtra employees : सहा महिन्यांपासून मानधन नाही; पाणीपुरवठा विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे धरणे आंदोलन सुरू

Maharashtra employees : सहा महिन्यांपासून मानधन नाही; पाणीपुरवठा विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे धरणे आंदोलन सुरू

Jun 01, 2026 | 06:16 PM
काँग्रेसच्या विधान परिषद उमेदवारांची यादी जाहीर, काँग्रेसच्या दिग्गजांसह तरुण उमेदवारही मैदानात

काँग्रेसच्या विधान परिषद उमेदवारांची यादी जाहीर, काँग्रेसच्या दिग्गजांसह तरुण उमेदवारही मैदानात

Jun 01, 2026 | 06:13 PM
Maharashtra Rain Alert: पावसाचा जोर 98 टक्के मात्र पिकांना धोका? तज्ञांचा शेतकऱ्यांना ‘हा’ मोलाचा सल्ला

Maharashtra Rain Alert: पावसाचा जोर 98 टक्के मात्र पिकांना धोका? तज्ञांचा शेतकऱ्यांना ‘हा’ मोलाचा सल्ला

Jun 01, 2026 | 06:11 PM
MBA-MMS CET 2026 चा निकाल जाहीर, राज्यातील 6 विद्यार्थ्यांसह 8 जणांना 100 पर्सेंटाईल

MBA-MMS CET 2026 चा निकाल जाहीर, राज्यातील 6 विद्यार्थ्यांसह 8 जणांना 100 पर्सेंटाईल

Jun 01, 2026 | 06:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 03:33 PM
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM