शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे अभिजीत दिपके मैदानात; ६ जूनला भारतात परतताच करणार आंदोलन

NEET, CBSE, CUET आणि SSCGD परीक्षांशी संबंधित वादांचा संदर्भ देत दिपके म्हणाले, “आज २.२ दशलक्ष NEET उमेदवार, १.७ दशलक्ष CBSE विद्यार्थी, १.६ दशलक्ष CUET उमेदवार आणि ४ दशलक्ष SSCGD अर्जदार अशा एकूण १० दशलक्षांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची अक्षरशः चेष्टा करण्यात आली आहे. विद्यार्थी आपल्या भविष्याबाबत अत्यंत चिंतेत आहेत. या सर्व प्रकारासाठी कोणाला तरी, कुठेतरी जबाबदार धरलेच पाहिजे.”
Important announcement: CJP Founder @abhijeet_dipke will return to India on June 6 for a peaceful protest at Jantar Mantar, Delhi, demanding the resignation of the Education Minister. pic.twitter.com/x9M1v38Pwu — Cockroach is Back (@Cockroachisback) June 1, 2026
paper leak 2026: ऑनलाइन परीक्षा तरीही पेपर लीक?’कॉकरोच जनता पार्टी’ने SSC GD पेपरफुटीवर उपस्थित केले प्रश्न?
एक कडक इशारा देत त्यांनी ठामपणे सांगितले की, जर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या चुकांनंतरही शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा दिला नाही, तर याचा अर्थ देशातील उत्तरदायित्व यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडली आहे, असा होईल. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, ही व्यवस्था आपल्या मर्जीनुसार कितीही चुका करण्यास मोकळी असल्याचे दिसते; मात्र, त्याचे परिणाम मात्र नेहमीच विद्यार्थ्यांना भोगावे लागतात.
अभिजीत दिपके यांनी आपल्या समर्थकांना ६ जून रोजी सकाळी दिल्ली विमानतळावर आपल्यासोबत येण्याचे आणि त्यानंतर जंतर-मंतर येथे शांततापूर्ण निदर्शनांसाठी परवानगी मिळवण्याकरिता ‘पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्या’कडे जाण्याचे आवाहन केले. त्यांनी यावर भर दिला की, हे आंदोलन पूर्णपणे अहिंसक असेल आणि घटनात्मक मार्गांनी आपल्या चिंता व्यक्त करणे हेच त्याचे एकमेव उद्दिष्ट आहे. आपल्या कुटुंबाच्या भीतीची दखल घेत दिपके यांनी नमूद केले की, त्यांचे आई-वडील संभाव्य कायदेशीर परिणामांबद्दल आणि आपल्या अटकेच्या शक्यतेबद्दल चिंतेत आहेत; तरीही, ते आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. प्रशासनाने या शांततापूर्ण आंदोलनाला लोकशाही मार्गाने पुढे नेण्याची परवानगी द्यावी, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
