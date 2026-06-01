भाजपाकडून राजेंद्र राऊतांनी दाखल केला अर्ज, जोरदार शक्तीप्रदर्शन, दिग्गजांची उपस्थिती

सोलापूर : शहर प्रतिनिधी : विधान परिषदेसाठी सोलापूर जिल्ह्यातून राजेंद्र राऊत यांनी सोमवारी जोरदार शक्तीप्रदर्शन करत उमेदवारी अर्ज जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी एस.कार्तिकेयन यांच्याकडे दाखल केला.
यावेळी भाजपाने जोरदार शक्तीप्रदर्शन करत जिल्ह्यातील दिग्गज नेत्यांच्या उपस्थितीत अर्ज दाखल करण्यात आला. याप्रसंगी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्यासह आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. गेल्या काही दिवसांपासून अलिप्त असलेले आ.विजयकुमार देशमुख हे देखील त्यावेळी राजेंद्र राऊत यांच्यासाठी उमेदवारी अर्ज करताना जिल्हाधिकारी कार्यालयात आवर्जुन उपस्थित होते. नाराज प्रशांत परिचारक व त्यांचे बंधू उमेश परिचारक यांची अनुपस्थिती होती.
शेकापचे सांगोल्याचे आ.बाबासाहेब देशमुख, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आ.नारायण पाटील हे राऊत यांच्या उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी आवर्जुन उपस्थित होते.
उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात जोरदार शक्तीप्रदर्शन करत कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी केली. यावेळी आ.विजयकुमार देशमुख, खा.ज्योती वाघमारे, माजी आ.शहाजी बापू पाटील, आ.सचिन कल्याणशेट्टी, माजी.संजयमामा शिंदे, माजी आ. दीपक आबा साळुंखे-पाटील, माजी आ.राजन पाटील, माजी आ.दिलीप माने, रणजीतसिंह शिंदे, भाजपा शहराध्यक्ष रोहिणी तळवळकर, मनिष देशमुख, जिल्हाध्यक्ष शशीकांत चव्हाण यांच्यासह भाजपाचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
