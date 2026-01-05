Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • 315 Kg Of Cocaine Seized From Ship In Nigeria 22 Indian Crew Members Arrested

Nigeria Drug Seized: नायजेरियात भारतीय खलाशांना बेड्या! जहाजात सापडलं 31.5 किलो कोकेन; आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश

Lagos Port: नायजेरियाच्या ड्रग एन्फोर्समेंट एजन्सीने लागोस बंदरात एका व्यापारी जहाजातून ३१.५ किलो कोकेन जप्त केले आहे. या प्रकरणात बावीस भारतीय क्रू सदस्यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांची चौकशी सुरू आहे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 11:16 AM
22 Indians arrested in Nigeria drug case

नायजेरियातील जहाजातून ३१.५ किलो कोकेन जप्त, २२ भारतीय क्रू मेंबर्सना अटक ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  •  नायजेरियाच्या लागोस बंदरात ‘एमव्ही अरुणा हुल्या’ या जहाजातून ३१.५ किलो उच्च दर्जाचे कोकेन जप्त करण्यात आले आहे.
  •  या ड्रग्ज तस्करीच्या संशयावरून जहाजावरील २२ भारतीय क्रू सदस्यांना नायजेरियन ड्रग अंमलबजावणी संस्थेने (NDLEA) ताब्यात घेतले आहे.
  •  आग्नेय दिल्लीत १ कोटी रुपयांच्या चरससह एका नेपाळी तस्कराला अटक करण्यात आली असून, २०२७ पर्यंत दिल्ली ड्रग्जमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.credit : social media and Twitter

22 Indians arrested in Nigeria drug case : आंतरराष्ट्रीय समुद्रमार्गे होणाऱ्या अंमली पदार्थांच्या तस्करीविरुद्ध नायजेरियन सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. लागोसच्या मुख्य बंदरात उभ्या असलेल्या एका व्यापारी जहाजावर छापा टाकून नायजेरियाच्या ड्रग अंमलबजावणी संस्थेने (NDLEA) तब्बल ३१.५ किलो कोकेन जप्त केले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या प्रकरणात जहाजावरील २२ भारतीय खलाशांना (Indian Crew Members) अटक करण्यात आली आहे. या घटनेमुळे आंतरराष्ट्रीय सागरी वर्तुळात खळबळ उडाली असून भारतीय दूतावास या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहे.

असा पडला छाप्याचा सापळा

नायजेरियाच्या ड्रग अंमलबजावणी संस्थेचे प्रवक्ते फेमी बाबाफेमी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘एमव्ही अरुणा हुल्या’ (MV Aruna Hulya) हे व्यापारी जहाज मार्शल बेटांवरून निघाले होते. हे जहाज लागोस बंदरात पोहोचताच गुप्त माहितीच्या आधारे रविवारी त्यावर धाड टाकण्यात आली. झडतीदरम्यान जहाजाच्या गुप्त कप्प्यांमध्ये ३१.५ किलो कोकेन लपवून ठेवल्याचे आढळले. कोकेनची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत कोट्यवधी रुपये आहे. या जहाजावरील सर्व २२ भारतीय कर्मचाऱ्यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले असून, त्यांना या तस्करीची माहिती होती का, याचा तपास केला जात आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trade War: ‘त्यांना मला खूश करायचे होते… ‘PM Modi आणि Trump यांच्यात ‘ऑइल’वरून ठिणगी; USने पुन्हा उगारली Tariff तलवार

नायजेरिया: ड्रग्ज तस्करीचे जागतिक केंद्र?

नायजेरिया हा देश युरोप आणि इतर आफ्रिकन देशांसाठी ड्रग्ज तस्करीचा एक प्रमुख मार्ग (Hub) बनला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून नायजेरियन अधिकारी बंदरांवर विशेष पाळत ठेवून आहेत. नोव्हेंबर महिन्यातही अशाच प्रकारे ब्राझीलहून आलेल्या एका जहाजातून २० किलो कोकेन जप्त करण्यात आले होते आणि २० फिलिपिनो खलाशांना अटक करण्यात आली होती. सध्या लागोस बंदरातील ड्रग्ज कार्टेलचा शोध घेण्यासाठी नायजेरियाची एजन्सी अमेरिका आणि ब्रिटनच्या ड्रग्ज विरोधी संस्थांसोबत संयुक्तपणे काम करत आहे.

credit : social media and Twitter

दिल्लीतही ड्रग्ज तस्कराच्या मुसक्या आवळल्या

एकीकडे नायजेरियात भारतीयांना अटक झाली असताना, दुसरीकडे देशाची राजधानी दिल्लीत पोलिसांनी आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज तस्कराला जेरबंद केले आहे. आग्नेय दिल्लीच्या स्पेशल स्टाफ टीमने नेपाळचा रहिवासी असलेल्या ४६ वर्षीय महेशला अटक केली. त्याच्याकडून १०.९७० किलो उच्च दर्जाचे चरस जप्त करण्यात आले असून, याची बाजारातील किंमत साधारण १ कोटी रुपये आहे. डीसीपी हेमंत तिवारी यांनी सांगितले की, “आमचे लक्ष्य २०२७ पर्यंत दिल्लीला पूर्णपणे ड्रग्जमुक्त करण्याचे आहे आणि ही अटक त्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.”

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Kamala Harris: ‘ड्रग्ज ही केवळ थाप आहे!’ Venezuela कारवाईमागील खरं सत्य कमला हॅरिस यांनी केलं उघड, मादुरोच्या अटकेवर संताप

खलाशांच्या कुटुंबियांमध्ये चिंतेचे वातावरण

नायजेरियात अटक करण्यात आलेल्या २२ भारतीय खलाशांच्या कुटुंबीयांनी भारत सरकारकडे मदतीची याचना केली आहे. अनेकदा आंतरराष्ट्रीय तस्कर खलाशांना अंधारात ठेवून जहाजाचा वापर ड्रग्ज वाहतुकीसाठी करतात. हे खलाशी या गुन्ह्यात सामील होते की त्यांना फसवण्यात आले आहे, हे आता नायजेरियन न्यायालयाच्या तपासातच स्पष्ट होईल. तोपर्यंत या सर्वांना लागोसमध्ये कोठडीत ठेवण्यात आले आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: नायजेरियात किती भारतीय खलाशांना अटक करण्यात आली आहे?

    Ans: लागोस बंदरात ३१.५ किलो कोकेन जप्त केल्याप्रकरणी २२ भारतीय क्रू सदस्यांना अटक करण्यात आली आहे.

  • Que: कोणत्या जहाजातून हे ड्रग्ज जप्त करण्यात आले?

    Ans: 'एमव्ही अरुणा हुल्या' (MV Aruna Hulya) नावाच्या व्यापारी जहाजातून हे ड्रग्ज जप्त करण्यात आले, जे मार्शल बेटांवरून आले होते.

  • Que: दिल्लीत कोणाला आणि किती ड्रग्जसह अटक झाली?

    Ans: दिल्लीत नेपाळी नागरिक महेश याला १०.९७० किलो चरससह अटक करण्यात आली, ज्याची किंमत साधारण १ कोटी रुपये आहे.

Web Title: 315 kg of cocaine seized from ship in nigeria 22 indian crew members arrested

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 05, 2026 | 11:16 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारत जगातील नंबर १ अर्थव्यवस्था बनणार? दावोसमध्ये अमेरिकन अब्जावधीशाच्या दाव्याने ट्रम्पची उडाली झोप
1

भारत जगातील नंबर १ अर्थव्यवस्था बनणार? दावोसमध्ये अमेरिकन अब्जावधीशाच्या दाव्याने ट्रम्पची उडाली झोप

Global Security: इस्रायलचा संयुक्त राष्ट्रांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’! जेरुसलेममधील UNRWA मुख्यालय बुलडोझरने पाडले; जग हादरले
2

Global Security: इस्रायलचा संयुक्त राष्ट्रांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’! जेरुसलेममधील UNRWA मुख्यालय बुलडोझरने पाडले; जग हादरले

Global Security: इराणच्या उंबरठ्यावर 7000 दहशतवादी; खामेनेईंचा फास आवळण्यासाठी अमेरिकेने सीरियाला धरले वेठीशी, पहा कसे?
3

Global Security: इराणच्या उंबरठ्यावर 7000 दहशतवादी; खामेनेईंचा फास आवळण्यासाठी अमेरिकेने सीरियाला धरले वेठीशी, पहा कसे?

Mount Maunganui : 24 तासात अडीच महिन्यांचा पाऊस! न्यूझीलंडच्या ‘बे ऑफ प्लेंटी’मध्ये हाहाकार; भूस्खलनाने सर्वकाही उद्ध्वस्त
4

Mount Maunganui : 24 तासात अडीच महिन्यांचा पाऊस! न्यूझीलंडच्या ‘बे ऑफ प्लेंटी’मध्ये हाहाकार; भूस्खलनाने सर्वकाही उद्ध्वस्त

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM