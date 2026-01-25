Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Afghanistan वर ओढावलं भीषण संकट; मुसळधार पाऊस आणि तीव्र बर्फवृष्टीमुळे परिस्थिती बिकट 

Afghanistan Winter Crisis : अफगाणिस्तानमध्ये गेल्या तीन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस आणि तीव्र बर्फवृष्टी सुरु आहे. यामुळे कडाक्याची थंडी पडली असून यामध्ये ५० हून अधिकांचा बळी गेला आहे. परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 12:14 PM
Afghanistan Winter Crisis

Afghanistan वर ओढावलं भीषण संकट; मुसळधार पाऊस आणि तीव्र बर्फवृष्टीमुळे परिस्थिती बिकट (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • अफगाणिस्तानमध्ये निसर्गाचा कहर
  • मुसळधार पाऊस अन् तीव्र बर्फवृष्टीमुळे परिस्थिती बिकट
  • तीन दिवसांत ६१ जणांचा मृत्यू
Afghanistan Winter Crisis : काबूल : अफगाणिस्तानमध्ये (Afghanistan) गेल्या तीन दिवसांपासून तीव्र बर्फवृष्टी आणि मुसळधार पाऊस सुरु आहे. देशभरात अनेक भागांमध्ये दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे. यामुळे ५० हून अधिक लोकांचा बळी गेला आहे. सध्या स्थानिक अधिकारी आणि बचाव पथके बाधित भागांमध्ये लोकांना मदत पोहोचवण्याचे कार्य करत आहे. परंतु खराब हवामानामुळे मदतीत अडथळा येत आहे.

कोण आहेत मुफ्ती नूर अहमद नूर? दिल्लीत अफगाण दूतावासाची संभाळणार कमान

परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक

मीडिया रिपोर्टनुसार, गेल्या तीन दिवसांत अफगाणिस्तानच्या अनेक भागांमध्ये तीव्र बर्फवृष्टी आणि मुसळधार पावसामुळे ६१ जणांचा बळी केला आहे. अफगाणिस्तानच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने (ANDMA) याची पुष्टी केली आहे. तसेच यामध्ये ११० लोक जखमी झाल्याचे ANDMA सांगितले आहे.

ANDMA ने दिलेल्या माहितीनुसाप, काही भागांमध्ये परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. अनेक लोकांची घरे कोसळली आहे. तसेच हिमस्खलनाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कडाक्याची थंडी असून लोकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेष करुन महिला आणि मुलांची चिंता वाढली आहे.

अनेक घरांचे नुकसान

मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्य आणि उत्तरेकडील भागांमध्ये निसर्गाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. गेल्या तीन दिवसांत लोकांची घरे कोसळली आहेत. जोरदारे थंड वारे, आणि पावसामुळे लोकांच्या घरांचे छप्पर कोसळले आहे. यामुळे सहा लहान मुलांचा मृत्यू झाला आहे.

अनेक भागांमध्ये वीज पुरवठा खंडित

तसेच राजधानी काबूलच्या उत्तरेकडील भागात सलांग महामार्ग बंद करण्यात आले आहेत. तसेच उझबेकिस्तानच्या अनेक भागांमध्ये वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. शहरे अंधरात बुडाली आहेत. यामुळे परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे.

अनेक प्रवासी पर्वतीय भागांमध्ये अडकले

दरम्यान तीव्र बर्फवृष्टीमुळे पर्वतीय भागांमध्ये बर्फाळ रस्त्यांमुळे अनेक प्रवाशी अडकले आहेत. तापमान अत्यंत कमी होत असून खाण्या-पिण्याची टंचाई देखील निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर बचाव आणि मदत अधिकाऱ्यांनी लोकांना अन्न व आवश्यक मदत पोहोचवण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच नागरिकांना धोकादायक प्रवास टाळण्याचे आवाहन देण्यात आले आहे. अफगाणिस्तानने संयुक्त राष्ट्रांकडे मदत मागतली आहे. परदेशी मदतीचा सततच्या तुटवड्यामुळे आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे अफगाण नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

आशिया युद्धाच्या उंबरठ्यावर? हे सहा देश आमने-सामने, जाणून घ्या कोणत्या देशात पेटला संघर्ष

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अफगाणिस्तानमध्ये सध्या काय परिस्थिती आहे?

    Ans: अफगाणिस्तानमध्ये सध्या मुसळधार पाऊस आणि तीव्र बर्फवृष्टी सुरु आहे. यामुळे परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली असून अनेक भागांमध्ये वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. तसेच लोकांच्या घरांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे,

  • Que: अफगाणिस्तानमध्ये मुसळधार पाऊस आणि तीव्र बर्फवृष्टी किती जीवीतहानी झाली आहे?

    Ans: अफगाणिस्तानमध्ये मुसळधार पाऊस आणि तीव्र बर्फवृष्टीमुळे आतापर्यंत ६१ जणांचा मृत्यू झाला आहे.

Web Title: Afghanistan heavy rains and intense snowfall killed 61

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 25, 2026 | 12:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Russia Ukraine मध्ये युद्धबंदी नाहीच! अबू धाबीतील शांतता बैठक निष्फळ; आता पुढे काय होणार?
1

Russia Ukraine मध्ये युद्धबंदी नाहीच! अबू धाबीतील शांतता बैठक निष्फळ; आता पुढे काय होणार?

Pakistan Press Freedom: पाकिस्तानात ‘कलम’ बनली गुन्हेगार! प्रेस स्वातंत्र्याची गळचेपी; पत्रकारांविरुद्ध 12,000 खटले दाखल
2

Pakistan Press Freedom: पाकिस्तानात ‘कलम’ बनली गुन्हेगार! प्रेस स्वातंत्र्याची गळचेपी; पत्रकारांविरुद्ध 12,000 खटले दाखल

Venezuela Political Crisis : गद्दारी की मुत्सद्देगिरी? Maduro च्या अटकेमागे डेल्सी रॉड्रिग्ज यांचा हात? लीक ऑडिओमुळे खळबळ
3

Venezuela Political Crisis : गद्दारी की मुत्सद्देगिरी? Maduro च्या अटकेमागे डेल्सी रॉड्रिग्ज यांचा हात? लीक ऑडिओमुळे खळबळ

बांगलादेश पुन्हा रक्ताळला! हिंदू तरुणाला शटर बंद करुन जिवंत जाळले; मृत्यू होईपर्यंत मारेकरी बाहेरच उभा
4

बांगलादेश पुन्हा रक्ताळला! हिंदू तरुणाला शटर बंद करुन जिवंत जाळले; मृत्यू होईपर्यंत मारेकरी बाहेरच उभा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
दोस्तीत कुस्ती! मित्राने केला साथीदारांच्या मदतीने मित्राचा खून; कारण काय तर…

दोस्तीत कुस्ती! मित्राने केला साथीदारांच्या मदतीने मित्राचा खून; कारण काय तर…

Jan 25, 2026 | 12:13 PM
लोकप्रिय LGBTQ इन्फ्लुएन्सरचा धक्कादायक मृत्यू; थायलंडच्या जंगलात संशयास्पद अवस्थेत आढळला मृतदेह

लोकप्रिय LGBTQ इन्फ्लुएन्सरचा धक्कादायक मृत्यू; थायलंडच्या जंगलात संशयास्पद अवस्थेत आढळला मृतदेह

Jan 25, 2026 | 12:12 PM
Afghanistan वर ओढावलं भीषण संकट; मुसळधार पाऊस आणि तीव्र बर्फवृष्टीमुळे परिस्थिती बिकट 

Afghanistan वर ओढावलं भीषण संकट; मुसळधार पाऊस आणि तीव्र बर्फवृष्टीमुळे परिस्थिती बिकट 

Jan 25, 2026 | 12:10 PM
पैठण खुले कारागृहात कैद्याची आत्महत्या; गळफास घेऊन संपवलं जीवन

पैठण खुले कारागृहात कैद्याची आत्महत्या; गळफास घेऊन संपवलं जीवन

Jan 25, 2026 | 12:10 PM
बांग्लादेशला बाहेर केल्यानंतर ICC ने स्कॉटलंडचे सामने केले निश्चित! T20 World Cup 2026 चे नवे वेळापत्रक जाहीर

बांग्लादेशला बाहेर केल्यानंतर ICC ने स्कॉटलंडचे सामने केले निश्चित! T20 World Cup 2026 चे नवे वेळापत्रक जाहीर

Jan 25, 2026 | 12:07 PM
‘मी एलोन मस्क आहे’ म्हणत मुंबईतील महिलेला १६.३४ लाखांचा गंडा; सायबर फसवणूक उघड

‘मी एलोन मस्क आहे’ म्हणत मुंबईतील महिलेला १६.३४ लाखांचा गंडा; सायबर फसवणूक उघड

Jan 25, 2026 | 12:00 PM
पुणे महापालिकेच्या विरोधी पक्षनेतेपदासाठी लागली फिल्डिंग! राष्ट्रवादीतील ‘ही’ दोन नावे चर्चेत

पुणे महापालिकेच्या विरोधी पक्षनेतेपदासाठी लागली फिल्डिंग! राष्ट्रवादीतील ‘ही’ दोन नावे चर्चेत

Jan 25, 2026 | 11:59 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Jan 24, 2026 | 07:59 PM
Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Jan 24, 2026 | 07:50 PM
Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:25 PM
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM