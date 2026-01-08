Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Violence During Immigration Enforcement In The Us Ice Officer Shoots And Kills Woman

अमेरिकेत इमिग्रेशन कारवाईत हिंसाचार ; ICE अधिकाऱ्याच्या गोळीबारात एक महिला ठार, VIDEO

US Immigration : अमेरिकेच्या मिनियापोलिस शहरात इमिग्रेशन कारवाईदरम्यान हिंसाचार घडला आहे. एका ICE अधिकऱ्याने महिलेची गोळ्या झाडून हत्या केली आहे. यामुळे शहरात तीव्र संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Updated On: Jan 08, 2026 | 02:05 PM
woman killed in US

अमेरिकेत इमिग्रेशन कारवाईत हिंसाचार ; ICE अधिकाऱ्याकडून गोळी झाडून महिलेची केली हत्या (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • अमेरिकेत इमिग्रेशन कारवाईत हिंसाचार
  • ICE अधिकाऱ्याचा महिलेवर गोळीबार
  • मिनियापोलिसमध्ये संतापाचे वातावरण
US Immigration : वॉशिंग्टन : एक खळबळजनक वृत्त समोर आले आहे. अमेरिके (America) च्या मिनियापोलिस शहरात इमिग्रेशन कारवाईदरम्यान एका महिलेची हत्या करण्यात आली आहे. इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE)च्या अधिकाऱ्याने एका महिलेला गोळी झाडून ठार केले आहे. यामुळे मिनेसोटाच्या मिनियापोलिस शहरात संतापाची लाट उसळली आहे. लोकांनी ट्रम्प प्रशासनाविरोधात तीव्र निदर्शने सुरु केली आहेत.

माणूस आहे की हैवान? ICE एजंट्सने गरोदर महिलेला भररस्त्याने नेलं ओढत, Video Viral होताच नेटकऱ्यांचा संताप

दरम्यान संघीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इमिग्रेशन कारवाईदरम्यान संबंधित महिलेने अधिकाऱ्यांवर हल्ला केला होता. यामुळे स्वसंरक्षणासाठी तिच्यावर गोळीबार करण्यात आला. परंतु ICE अधिकाऱ्यांच्या या कृतीमुळे मिनियापोलिसमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. रैनी गुड अशी या ठार झालेल्या महिलेची ओळख पटवण्यात आली आहे. सध्या या घटनेमुळे मिनियापोलिसमध्ये तणावाचे वातावरण आहे.

ट्रम्प प्रशासनाला तीव्र विरोध

दरम्यान मिनियापोलिसमध्ये सध्या ट्रम्प प्रशासनाच्या या कारवाईविरोधात तीव्र संताप उफाळला आहे. शहराचे महापौरांनी ICE अधिकाऱ्याचे महिलेच्या हत्येचे कृत्य हे बेपर्वा आणि अनावश्यक असल्याचे म्गटले आहे. मिनियापोलिसच्या निवासी भागात ही घटना घडली आहे. महिलेचा जागीच मृत्यू झाला होता.

घटनेचा तपास सुरु

दरम्यान या घटनेनंतर यूएस डिपोर्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी (DHS)च्य प्रवक्त्या यांनी या घटनेचा तपास सुरु असल्याचे म्हटले आहे. तसेच या घटनेचा एक सीटीव्ही व्हिडिओ देखील सोशल मीडियाव पाहयला मिळत आहे.

ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया 

दरम्यान या घटनेनंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी म्हटले की, मी नुकतेच मिनियापोलिसमध्ये घडलेल्या घटनेचा व्हिडिओ पाहिला. हा व्हिडिओ खूप भयानक आहे. महिलेने अधिकाऱ्यांवर हल्ला केलेले स्पष्ट दिसत आहे. अधिकाऱ्यांच्या कामात तिने अडथला आणल्याने तिला रोखण्याचा प्रयत्न करण्या आला. अधिकाऱ्याने स्वरंक्षणार्थ गोळीबारा केला असल्याचा ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. ट्रम्प यांच्या या विधानानंतर इमिग्रंट लोकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. त्यांच्या या कारवाईला तीव्र विरोध केला जात आहे.

यापूर्वी देखील अशीच एक घटना घडली होती. इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी एका गर्भवती महिलेला जमिनीवर दाबले होते. याचा व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. या घटनांमुळे सध्या अमेरिकेच्या इमिग्रेशन कामकाजावार प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, हा तणावपूर्ण संघर्ष रोखण्याचा आणि महिलेचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना देखील अटक करण्यात आली आहे.


अमेरिकेत ‘मास’ डिपोर्टेशन! २०२६ मध्ये लाखो प्रवाशांना दाखवणार बाहेरचा रस्ता; ट्रम्पचा इशारा

Web Title: Violence during immigration enforcement in the us ice officer shoots and kills woman

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 08, 2026 | 02:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

टॅरिफनंतर आता AI वॉर? ट्रम्पच्या खास व्यक्तीचा भारतावर हल्ला, ChatGPT बंद करण्याची केली मागणी
1

टॅरिफनंतर आता AI वॉर? ट्रम्पच्या खास व्यक्तीचा भारतावर हल्ला, ChatGPT बंद करण्याची केली मागणी

Iran Regime Change : इराणवर अजूनही ट्रम्पची नजर? खामेनेईंच्या सत्तापालटाचा थेट इशारा, नवा प्लॅन तयार?
2

Iran Regime Change : इराणवर अजूनही ट्रम्पची नजर? खामेनेईंच्या सत्तापालटाचा थेट इशारा, नवा प्लॅन तयार?

Greenland Protest : ‘आम्ही बिकाऊ नाही’ ; ग्रीनलँडमध्ये अमेरिकेच्या नियंत्रणाविरोधात जनआंदोलन अधिक तीव्र, VIDEO
3

Greenland Protest : ‘आम्ही बिकाऊ नाही’ ; ग्रीनलँडमध्ये अमेरिकेच्या नियंत्रणाविरोधात जनआंदोलन अधिक तीव्र, VIDEO

Greenland Dispute : टॅरिफवर युरोपचा पलटवार! ब्रिटन-फ्रान्सचे सडेतोड उत्तर, ट्रम्पला पंगा पडणार महागात?
4

Greenland Dispute : टॅरिफवर युरोपचा पलटवार! ब्रिटन-फ्रान्सचे सडेतोड उत्तर, ट्रम्पला पंगा पडणार महागात?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mayor of Mumbai : मुंबईत पुन्हा फिरणार वारं? पुन्हा Hotel Politics सुरु; एकनाथ शिंदेंचे नगरसेवक थेट ठाकरेंच्या संपर्कात!

Mayor of Mumbai : मुंबईत पुन्हा फिरणार वारं? पुन्हा Hotel Politics सुरु; एकनाथ शिंदेंचे नगरसेवक थेट ठाकरेंच्या संपर्कात!

Jan 18, 2026 | 06:00 PM
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
अभिजात दर्जा मिळूनही मराठी शाळांमध्ये घट! “मराठी शाळा वाचवा, संस्कृती वाचवा” उपक्रम

अभिजात दर्जा मिळूनही मराठी शाळांमध्ये घट! “मराठी शाळा वाचवा, संस्कृती वाचवा” उपक्रम

Jan 18, 2026 | 05:48 PM
‘अवतार 3’ OTT वर प्रदर्शित; कधी आणि कुठे पाहता येणार 11,200 कोटींचा चित्रपट? जाणून घ्या

‘अवतार 3’ OTT वर प्रदर्शित; कधी आणि कुठे पाहता येणार 11,200 कोटींचा चित्रपट? जाणून घ्या

Jan 18, 2026 | 05:45 PM
डॉक्टरचे अपहरण, हाताच्या दंडाचा घेतला चावा अन्…; पुणे जिल्ह्यातील धक्कादायक घटना

डॉक्टरचे अपहरण, हाताच्या दंडाचा घेतला चावा अन्…; पुणे जिल्ह्यातील धक्कादायक घटना

Jan 18, 2026 | 05:39 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये मिचेल-फिलिप्सचे वादळ! न्यूझीलंडचे भारतासमोर 338 धावांचे लक्ष्य 

IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये मिचेल-फिलिप्सचे वादळ! न्यूझीलंडचे भारतासमोर 338 धावांचे लक्ष्य 

Jan 18, 2026 | 05:37 PM
US-Europe Relations: ट्रम्प यांच्या निर्णयाने युरोप हादरला; 8 युरोपीय देशांवर लादला अतिरिक्त कर 

US-Europe Relations: ट्रम्प यांच्या निर्णयाने युरोप हादरला; 8 युरोपीय देशांवर लादला अतिरिक्त कर 

Jan 18, 2026 | 05:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM
Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Jan 18, 2026 | 02:22 PM