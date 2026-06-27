Donald Trump: अमेरिकन परदेशी मंत्री मार्को रुबियोची मोठी घोषणा, भारतात येणार राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प

काय म्हणाले रुबियो
US SecState Marco Rubio: ‘We’re enormous fans of PM Modi.’ 🔥 Also highlights India’s incredible economic gains & rising global power status. — Even the US is a fan of PM Modi 🇮🇳 pic.twitter.com/DCgRVGIT4h — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) June 27, 2026
या दौऱ्यासंदर्भात रुबियो म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यातील घनिष्ठ वैयक्तिक संबंध हे दोन्ही देशांमधील मजबूत संबंधांचा एक प्रमुख पाया आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की ते स्वतः पंतप्रधान मोदींचे मोठे चाहते आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारत एक जागतिक शक्ती म्हणून उदयास आला आहे. दोन्ही देशांमधील ही भागीदारी भविष्यात अमर्याद शक्यतांपर्यंत पोहोचण्यास सज्ज आहे.
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पुरवठा वाढवण्यासाठी एकत्रितपणे काम करणे
भारताची प्रशंसा करताना असे म्हटले गेले की, जड कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता असलेल्या जगातील काही मोजक्या देशांपैकी भारत एक आहे. सध्या, भारत, अमेरिका आणि व्हेनेझुएला कच्च्या तेलाचा पुरवठा वाढवण्यासाठी एकत्रितपणे काम करत आहेत. त्यांनी अमेरिकेच्या व्हिसा प्रणालीत होणाऱ्या आगामी बदलांसंदर्भातील परिस्थितीही स्पष्ट केली. या बदलांमधून भारताला लक्ष्य केले जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
संबंधांमध्ये प्रचंड क्षमता आहे
अमेरिकेच्या राजदूतांनी महत्त्वाचे संकेतही दिले. भारतातील अमेरिकेचे राजदूत, सर्जिओ गोर यांनी सांगितले की, भारत आणि अमेरिका हे नैसर्गिक भागीदार आहेत आणि दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये प्रचंड क्षमता आहे. व्यापार करारावरील वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, नवीन अमेरिकन व्हिसा प्रणाली कोणत्याही एका देशाला, विशेषतः भारताला लक्ष्य करण्यासाठी तयार केलेली नाही. पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यातील घनिष्ठ वैयक्तिक संबंध हे दोन्ही देशांमधील भागीदारीचे प्रमुख सामर्थ्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, अनेक महत्त्वाच्या जागतिक मुद्द्यांवर दोन्ही नेत्यांची मते समान आहेत.
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