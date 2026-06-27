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Donald Trump: अमेरिकन परदेशी मंत्री मार्को रुबियोची मोठी घोषणा, भारतात येणार राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प

Updated On: Jun 27, 2026 | 01:13 PM IST
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सारांश

अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी स्पष्ट केले आहे की, या ऐतिहासिक व्हीव्हीआयपी दौऱ्याच्या तयारीला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी ते स्वतः भारतात येणार आहेत. याबाबत त्यांनी घोषणा केली आहे

मार्को रुबियोची मोठी घोषणा (फोटो सौजन्य - X.com)

मार्को रुबियोची मोठी घोषणा (फोटो सौजन्य - X.com)

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विस्तार
  • मार्को रुबियोची मोठी घोषणा
  • डोनाल्ड ट्रम्प भारतात येणार
  • VVIP दौऱ्याचे स्वरूप नक्की काय 
भारत आणि अमेरिका यांच्यात सामरिक आणि व्यापारी संबंधांचे एक नवीन पर्व सुरू होणार आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्या घोषणेवरून हे स्पष्ट होते. त्यांनी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली की राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला भारताला भेट देतील. रुबियो यांनी स्पष्ट केले की, या ऐतिहासिक व्हीव्हीआयपी दौऱ्याची तयारी अंतिम करण्यासाठी आणि दोन्ही देशांमधील बहुप्रतिक्षित व्यापार कराराला लवकरात लवकर अंतिम स्वरूप देण्यासाठी ते स्वतः भारतात येणार आहेत. 

काय म्हणाले रुबियो 

या दौऱ्यासंदर्भात रुबियो म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यातील घनिष्ठ वैयक्तिक संबंध हे दोन्ही देशांमधील मजबूत संबंधांचा एक प्रमुख पाया आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की ते स्वतः पंतप्रधान मोदींचे मोठे चाहते आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारत एक जागतिक शक्ती म्हणून उदयास आला आहे. दोन्ही देशांमधील ही भागीदारी भविष्यात अमर्याद शक्यतांपर्यंत पोहोचण्यास सज्ज आहे.

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पुरवठा वाढवण्यासाठी एकत्रितपणे काम करणे

भारताची प्रशंसा करताना असे म्हटले गेले की, जड कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता असलेल्या जगातील काही मोजक्या देशांपैकी भारत एक आहे. सध्या, भारत, अमेरिका आणि व्हेनेझुएला कच्च्या तेलाचा पुरवठा वाढवण्यासाठी एकत्रितपणे काम करत आहेत. त्यांनी अमेरिकेच्या व्हिसा प्रणालीत होणाऱ्या आगामी बदलांसंदर्भातील परिस्थितीही स्पष्ट केली. या बदलांमधून भारताला लक्ष्य केले जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

संबंधांमध्ये प्रचंड क्षमता आहे

अमेरिकेच्या राजदूतांनी महत्त्वाचे संकेतही दिले. भारतातील अमेरिकेचे राजदूत, सर्जिओ गोर यांनी सांगितले की, भारत आणि अमेरिका हे नैसर्गिक भागीदार आहेत आणि दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये प्रचंड क्षमता आहे. व्यापार करारावरील वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, नवीन अमेरिकन व्हिसा प्रणाली कोणत्याही एका देशाला, विशेषतः भारताला लक्ष्य करण्यासाठी तयार केलेली नाही. पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यातील घनिष्ठ वैयक्तिक संबंध हे दोन्ही देशांमधील भागीदारीचे प्रमुख सामर्थ्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, अनेक महत्त्वाच्या जागतिक मुद्द्यांवर दोन्ही नेत्यांची मते समान आहेत.

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Web Title: American foreign minister marco rubio announced donald trump arrival in india

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Published On: Jun 27, 2026 | 01:13 PM

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