Pakistan Bus Accident : पाकिस्तानमध्ये भीषण अपघात! प्रवासी बस दरीत कोसळून ३० हून अधिक लोकांचा मृत्यू

इराणी नेत्यांच्या हत्येचा कट रचतोय इस्रायल? अमेरिकेचा गुप्त इशारा, युद्धबंदी चर्चा धोक्यात?
मिळालेल्या माहितीनुसार, बस बलुचिस्तानच्या क्वेटा शहरातून पेशावरच्या दिशेने निघाली होती. यावेळी खैबर पख्तुनख्वाच्या डेरा इस्लामाईल जिल्ह्यात एका डोंगराळ परिसरात या बसचा अपघात (Bus Accident) झाला. प्राथमिक तपासानुसार, बसचे ब्रेक फेल झाल्याने चालकाचे बसवरील नियंत्रण सुटले आणि बस अवघड वळणावरुन थेट दरीत कोसळली. परंतु या अपघाताचे नेमकं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे.
बलुचिस्तानचे मुख्यमंत्री सरफराज बुगती यांनी माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार किमान ४० जणांचा मृत्यू झाला असून आठ जण जखमी आहेत. या अपघाताची माहिती मिळताच अग्निशमन दल आणि बचाव पथके घटनास्थळी दाखल झाले. बचाव अधिकाऱ्यांनी जखमींना रुग्णालयात दाखल केले आहे.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अपघातवेळी बसमध्ये ४८ प्रवासी होती. यातील ४० लोकांचे मृतहेद बाहेर काढण्यात आले असून त्यांची ओळख पटवण्याचे कार्य सुरु आहे. पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी जखमींना सर्वोत्तम वैद्यकीय सुविधा पुरवण्याचे आदेश दिले आहे. या दुर्घटनेुळे पीडितांच्या कुटुंबावर शोककळा पसरली असून संपूर्ण देश त्यांच्या दु:खात सहभागी असल्याचे त्यांनी म्हटले.
खैबर पख्तूनख्वाच्या डोंगराळ भागात रस्ते अपघातीच बाब अत्यंत सामान्य झाली आहे. या मार्गावरील धोकादायक वळणे, खराब हवामान वारंवार वाहतूकीच्या नियमांचे उल्लंघन रस्त्यांची खराब स्थिती, वाहनांची जीर्ण अवस्था आणि अप्रशिक्षित चालक या कारणांमुळे अपघाताचे प्रमाण वाढत आहे.
❗️ 40 Passengers Killed After Bus Falls into Ravine in Pakistan’s Khyber Pakhtunkhwa – Dawn A further 8 people have suffered injuries, as per local authorities. 📹: Social media pic.twitter.com/vjaTjA2ydp — RT_India (@RT_India_news) July 3, 2026
Venezuela Earthquake : भूकंपाच्या विध्वंसात आशेचा किरण; ८ दिवसांनी सुरक्षा रक्षकाची ढिगाऱ्यातून सुखरुप सुटका